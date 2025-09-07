Robinhood S&P 500’e Katıldı Hisseleri Yükselişe Geçti

Perakende yatırım platformu Robinhood (HOOD), S&P 500 endeksine dahil edildiğinin açıklanmasının ardından Cuma günü kapanış sonrası işlemlerde %7 yükseldi. Hisse günü $101 civarında kapattıktan sonra, uzatılmış işlemlerde $108’e kadar çıktı.

Robinhood hisseleri, yılbaşından bu yana güçlü kazanç raporları ve artan perakende yatırımcı ilgisi sayesinde %150’den fazla değer kazandı. Artan talep hem hisse senedi hem de kripto piyasalarına yöneldi.

Robinhood 22 Eylül’de S&P 500’e Katılacak, Strategy Listede Yer Alamadı

Robinhood, 22 Eylül itibarıyla S&P 500 endeksine resmen dahil olacak. Endekse aynı tarihte ad-tech firması AppLovin de katılacak, S&P Dow Jones Indices tarafından açıklandı.

Robinhood’un sevinci sürerken, Bitcoin hazinesiyle bilinen ve eski adıyla MicroStrategy olan Strategy, S&P’nin $20 milyar piyasa değeri şartını karşılamasına rağmen listeye alınmadı. Bu açıklamanın ardından Strategy hisseleri kapanış sonrası işlemlerde %3 değer kaybetti. Gözlemciler, Strategy’nin $95 milyar değerlemesi ve kurumsal Bitcoin benimsemesindeki öncü rolü göz önüne alındığında sürpriz olarak değerlendirdi.

Robinhood’un güçlü temel verileri, rallisini destekledi. Şirketin 2. çeyrek geliri $989 milyonla, geçen yıla göre %45 artış göstererek Wall Street tahminlerini aştı. Net kâr $386 milyon, hisse başına kazanç ise $0,42 olarak gerçekleşti.

Kripto işlem gelirleri $160 milyonla geçen yıla göre neredeyse iki katına çıkarken, önceki çeyreğin $252 milyon seviyesinin altında kaldı. Opsiyon ve hisse işlemlerinden elde edilen gelirler sırasıyla $265 milyon ve $66 milyon oldu; opsiyon ticareti Robinhood’un bir kez daha en büyük gelir kaynağı oldu.

S&P endeksindeki bu değişiklik, dijital varlıklara kurumsal ilgisinin arttığı ve daha elverişli bir siyasi ortamın oluştuğu dönemde gerçekleşti. Coinbase’in önceki aylarda endekse eklenmesi, kripto odaklı şirketlerin geleneksel finans piyasalarında artan tanınırlığını işaret ediyor.

Robinhood, Nevada ve New Jersey Düzenleyicilerine Dava Açtı

Robinhood Derivatives, geçen ay Nevada ve New Jersey düzenleyicilerine karşı yasal adım attı. Firma, eyaletlerin spor etkinliği sözleşmeleri piyasasına girişini haksız şekilde engellediğini savunuyor. Bu dava, federal mahkemelerin rakip platform Kalshi lehine verdiği kararların ardından geldi.

Şirket, Kalshi’nin federal düzenlemeler kapsamında sözleşmeler sunabildiğini hatırlatarak, eyalet düzenleyicilerinin Robinhood’a karşı aynı uygulamaları sürdürmesinin adil olmadığını belirtti.

Robinhood, “Eyalet düzenleyicileri Robinhood’a karşı harekete geçmesine izin veriliyorsa ama Kalshi’ye değilse, Robinhood spor etkinliği sözleşmeleri piyasasında dezavantajlı duruma düşer” açıklamasında bulundu.

Aynı zamanda Robinhood, Avrupa’da da regülasyon baskısı altında. Firma, OpenAI ve SpaceX gibi özel şirketlere bağlı tokenize hisse ürünlerini başlattıktan sonra, Litvanya Merkez Bankası bu blockchain tabanlı “Hisse Tokenleri”nin yasallığını ve yatırımcı bilgilendirmelerini araştırmaya başladı. OpenAI, tokenlerle herhangi bir bağlantısı olmadığını duyurarak yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.