Ripple’dan Tarihi Hamle: ABD’de Kendi Bankasını Kuruyor!

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Kripto dünyasının önde gelen isimlerinden Ripple, stablecoin ihraççısı Circle’ın izinden giderek ABD’de ulusal banka tüzüğü almak için resmen başvuruda bulundu.

Bu hamle, şirketin uzun süredir karşı karşıya olduğu düzenleyici belirsizlikleri aşma ve kurumsal meşruiyetini artırma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Ulusal bir tüzüğe sahip olmak, Ripple’a aracısız ödeme işlemleri gerçekleştirme ve işlem maliyetlerini düşürme imkânı sağlayacak. Ancak başvurunun hayata geçebilmesi için ABD’deki önde gelen bankacılık düzenleyicisi olan Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) tarafından onaylanması gerekiyor.

Ripple aynı zamanda, Federal Rezerv’in ödeme altyapısına doğrudan erişim sağlayacak bir “Fed Master Hesabı” için de başvuru yaptı. Bu hesap, şirketin RLUSD adlı stablecoin’ine ait rezervleri doğrudan merkez bankasında tutmasına olanak tanıyacak.

Ripple National Trust Bank Kuruluyor

XRP topluluğunun yakından tanıdığı Wrathofkahneman, sosyal medya üzerinden Ripple’ın banka tüzüğü başvurusunun ilk cildinin artık kamuya açık olduğunu duyurdu. Belgeler, şirketin stratejisi ve yapısına dair önemli bilgiler içeriyor.

📰📰#Ripple’s OCC Banking License application is now available! Vol. 1 is the public release. The application provides some clues about Ripple’s intentions and structure to consider.

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Başvuru belgelerine göre Ripple, B2B (şirketler arası) bankacılık ve ödeme altyapısına odaklanan, sınırlı amaçlı bir ulusal güven bankası kurmayı hedefliyor. “Ripple National Trust Bank” adıyla kurulacak bu yeni yapı, OCC tarafından yetkilendirilecek ve New York merkezli olarak faaliyet gösterecek.

Ripple’ın tamamen sahibi olacağı bu banka, RLUSD stablecoin’inin rezerv yönetimi ve buna bağlı saklama hizmetlerini üstlenecek. Ayrıca, Ripple’ın diğer ödeme çözümleriyle entegre çalışacak şekilde yapılandırılacak.

Yönetim kurulunda Ripple’ın Baş Hukuk Sorumlusu Stuart Alderoty’nin de yer aldığı beş kişilik bir ekip bulunacak.

Her ne kadar başvuruda XRP’den doğrudan bahsedilmese de, Wrathofkahneman, gelecekte XRP’nin bu yapı ile entegre edilmesinin önünde herhangi bir engel olmadığını savunuyor.