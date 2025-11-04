BTC $99,123.84 -6.86%
Cryptonews Fiyat Tahminleri

Ripple’dan Büyük Duyuru! XRP Fiyatı Ne Olur?

Ripple XRP
Ortaklık Açıklaması

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar Profili
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Kripto piyasası genelinde yaşanan düşüşe rağmen Ripple büyümeye devam ediyor. Blockchain şirketi Ripple, bu hafta ABD’li müşterilerine yönelik bir kripto borsası olan Ripple Prime’ın lansmanını duyurdu. Peki bu gelişme XRP fiyatını nasıl etkiler?

Bu arada Ripple’ın stablecoini Ripple USD’nin (RLUSD) piyasa değeri 1 milyar dolara ulaştı. Piyasa değerindeki bu artış RLUSD için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ripple Prime, Hidden Road’un satın alınmasından sonra kuruldu. İki şirket ABD’deki kurumsal yatırımcılar için OTC işlemleri sunmak üzere lisanlarını birleştirdi.

Ripple Prime’ın Yönetim Kurulu Başkanı Michael Higgins, “Spot OTC işlemleri, mevcut OTC işlemlerimizi tamamlayıp dijital varlıklara yönelik türev hizmetlerinin önünü açarken, aynı zamanda ABD’deki kurumsal yatırımcıların alım satım stratejilerine ve ihtiyaçlarına uygun kapsamlı hizmetler sunmamızı sağlıyor” dedi.

XRP Fiyat Tahmini: XRP Bu Seviyenin Üzerinde Kalırsa Toparlanabilir

XRP son 24 saatte %5’lik bir düşüş yaşadı ve şu anda 2.27 dolardan işlem görüyor. XRP’nin işlem hacmi yaklaşık %100 artışla 8 milyar dolar civarına ulaştı. Bu, tokenin dolaşımdaki arzının %6’sına tekabül ediyor.

XRP şu anda kritik bir bölgeye yaklaşıyor ve bu noktada büyük bir düşüş yaşama riskiyle karşı karşıya.

xrp fiyat grafiği

XRP 2.20 dolar seviyesinin altına gerilerse sert bir düşüş yaşayabilir. Ancak bu noktada alımların artması halinde toparlanma görülebilir.

4 saatlik grafiğe bakıldığında XRP’nin göreceli güç endeksinin (RSI) aşırı satış bölgesine yaklaştığı görülüyor. Bu durum tokenin bu noktadan toparlanma olasılığını artıyor. XRP bir sıçrama kaydederse kısa bir süre içinde 3 doları görebilir. XRP’nin bu seviyeye yükselmesi mevcut fiyatına kıyasla %36’lık bir değer artışı anlamına geliyor.

Bu arada Bitcoin Hyper (HYPER) gibi yılın en iyi kripto ön satış projelerinin de ilerleyen zamanlarda iyi performans göstermesi bekleniyor. Yatırımcılardan büyük ilgi gören Bitcoin Hyper, ön satışında 25 milyon dolardan fazla yatırım aldı.

Bitcoin Hyper (HYPER) Yatırımcılara Pasif Gelir İmkanı Sunuyor

Bitcoin Hyper (HYPER), Bitcoin için ilk katman 2 protokolünü piyasaya sürmek üzere Solana blok zincirinin verimliliğinden yararlanıyor.

Bitcoin Hyper, akıllı sözleşmeler için sınırlı programlanabilirlik ve yavaş işlemler gibi Bitcoin’in birtakım sorunlarını çözmeye hazırlanıyor.

Hyper Bridge, kullanıcıların BTC tokenlerini Bitcoin ağındaki özel bir cüzdana aktarmalarına ve eş değer miktarda HYPER token almalarına imkan tanıyacak.

Ayrıca Bitcoin Hyper, kullanıcıların merkezi olmayan finans (DeFi) uygulamalarına, meme coinlere ve ödeme platformlarına erişmelerine imkan tanıyacak. BTC yatırımcıları tokenlerini stake edebilecek, borç verebilecek ve getiri elde edebilecekler.

Analistler, önde gelen kripto cüzdanlarının ve borsaların Bitcoin Hyper’ı desteklemesiyle birlikte HYPER tokene yönelik talebin önemli ölçüde artabileceğini düşünüyor.

Bitcoin Hyper’ın resmi web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak fiyat artışından önce HYPER token satın alabilirsiniz.

USDT, SOL ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
Bitcoin Haberleri
Bitcoin 100.000 Doların Altına Düştü: Kripto Piyasası 1 Trilyon Dolar Kayıp Yaşadı – İşte Ayrıntılar
Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
2025-11-04 20:59:59
Basın Bültenleri
PepeNode, Madenciliği Tekrar Erişilebilir ve Eğlenceli Hale Getiriyor
2025-11-04 19:04:48
Zehra Ahmed
daha fazla oku
