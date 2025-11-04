Ripple’dan Büyük Duyuru! XRP Fiyatı Ne Olur?

Kripto piyasası genelinde yaşanan düşüşe rağmen Ripple büyümeye devam ediyor. Blockchain şirketi Ripple, bu hafta ABD’li müşterilerine yönelik bir kripto borsası olan Ripple Prime’ın lansmanını duyurdu. Peki bu gelişme XRP fiyatını nasıl etkiler?

Bu arada Ripple’ın stablecoini Ripple USD’nin (RLUSD) piyasa değeri 1 milyar dolara ulaştı. Piyasa değerindeki bu artış RLUSD için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ripple Prime breaks ground in the US today with the launch of digital asset spot prime brokerage capabilities – allowing clients to execute OTC spot transactions across the most prominent digital assets and stablecoins, including $XRP and $RLUSD. https://t.co/zTYb4MrPX4 — Ripple (@Ripple) November 3, 2025

Ripple Prime, Hidden Road’un satın alınmasından sonra kuruldu. İki şirket ABD’deki kurumsal yatırımcılar için OTC işlemleri sunmak üzere lisanlarını birleştirdi.

Ripple Prime’ın Yönetim Kurulu Başkanı Michael Higgins, “Spot OTC işlemleri, mevcut OTC işlemlerimizi tamamlayıp dijital varlıklara yönelik türev hizmetlerinin önünü açarken, aynı zamanda ABD’deki kurumsal yatırımcıların alım satım stratejilerine ve ihtiyaçlarına uygun kapsamlı hizmetler sunmamızı sağlıyor” dedi.

XRP Fiyat Tahmini: XRP Bu Seviyenin Üzerinde Kalırsa Toparlanabilir

XRP son 24 saatte %5’lik bir düşüş yaşadı ve şu anda 2.27 dolardan işlem görüyor. XRP’nin işlem hacmi yaklaşık %100 artışla 8 milyar dolar civarına ulaştı. Bu, tokenin dolaşımdaki arzının %6’sına tekabül ediyor.

XRP şu anda kritik bir bölgeye yaklaşıyor ve bu noktada büyük bir düşüş yaşama riskiyle karşı karşıya.

XRP 2.20 dolar seviyesinin altına gerilerse sert bir düşüş yaşayabilir. Ancak bu noktada alımların artması halinde toparlanma görülebilir.

4 saatlik grafiğe bakıldığında XRP’nin göreceli güç endeksinin (RSI) aşırı satış bölgesine yaklaştığı görülüyor. Bu durum tokenin bu noktadan toparlanma olasılığını artıyor. XRP bir sıçrama kaydederse kısa bir süre içinde 3 doları görebilir. XRP’nin bu seviyeye yükselmesi mevcut fiyatına kıyasla %36’lık bir değer artışı anlamına geliyor.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.