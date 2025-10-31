Ripple (XRP) vs Ethereum (ETH): 2025’in Kazananı Kim Olacak?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Ripple (XRP), Ethereum’a (ETH) karşı performansta geride kalıyor. Özellikle Nisan ayından bu yana, Ethereum’un Bitmine ve Sharplink gaming gibi yeni nesil veri erişim katmanlarını tanıtmasıyla, XRP rakibinin belirgin ölçüde arkasında kaldı.

Ancak analistler, 2025 sonuna doğru kızışan bu rekabetin galibini şimdiden tahmin ediyor.

Kripto analisti CryptoBull, haftalık XRP/Ethereum fiyat grafiğinde, altcoin’in 3,84 dolarlık tüm zamanların rekoruna ulaştığı 2018’deki ilk büyük çıkışına benzer bir fiyat hareketinin oluştuğunu gözlemledi.

I find the #XRP vs ETH debate, and who will outperform fascinating. Certainly Ethereum will fairly soon explode, however, I am coming back to this XRP/ETH chart. Take a look where the bounce occurred and what happened when XRP bounced from that support (twice) in 2017. Also, the… pic.twitter.com/8MlLWi2cjy — CryptoBull (@CryptoBull2020) October 28, 2025

XRP’de Tüm Zamanların Zirvesi Görülür Mü? Ethereum’a Karşı 300 Milyar Dolarlık Fark Kapanıyor

Analiste göre, şu anki tekrar eden fiyat formasyonları XRP’nin piyasa değerinde Ethereum’un 300 milyar dolar gerisinde kaldığını gösterse de, XRP’nin bu performansı tersine çevirerek yılı yeni bir zirveyle, hatta 5 doları aşarak kapatma potansiyeli bulunuyor.

Bu beklentiyi güçlendiren diğer bir faktör de, tarihsel verilere göre Kasım ayının kripto paralar için genellikle en iyi ay olması.

Bitcoin, Coinglass verilerine göre Kasım’da ortalama %46 yükseliyor ve bu dalgalanma etkisi de sıklıkla XRP’ye yansıyor.

Teknik Analiz: XRP’de 2,40 Dolarda Likidite Avı Başlayabilir

XRP/USDT 1 saatlik grafiğe bakıldığında, XRP’nin 2,66 ila 2,79 dolar bölgesi civarındaki önemli direncin altında, belirli bir aralıkta işlem görerek yatay seyrettiği anlaşılıyor.

Fiyat hareketleri, son geri çekilmenin ardından bir konsolidasyon formasyonu oluşturduğunu gösteriyor. Bu durum, piyasanın bir sonraki belirleyici hamlesini yapmadan önce likidite avına çıkması açısından tipik bir davranış.

2,661 dolardaki kilit tetikleyici seviye, kritik bir kırılma noktasını temsil ediyor. XRP, bu seviyenin üzerini güçlü bir şekilde geri alır ve tutunursa, yatay seyir aşamasının sona erdiğini onaylayacak ve muhtemelen 2,79 dolarlık direnç bölgesine ve potansiyel olarak daha yukarılara doğru bir hareketi başlatacaktır.

Kaynak: TradingView

Ancak kısa vadede, piyasa mevcut seviyelerin altındaki likidite ceplerini arayacağı için yatırımcıların aşağı yönlü kısa süreli düşüşleri beklemesi gerekiyor. Bu likidite arayışı, kırılma denemesinden önceki konsolidasyon sürecinin normal bir parçasıdır.

Destek ise 2,46 ila 2,50 dolar aralığında oluşuyor gibi görünüyor. Bu bölgenin üzerinde tutunmak, yükseliş yapısını korumak için hayati önem taşıyor. Desteğin tutulamaması durumunda, XRP tetikleyici seviyeye geri itecek alıcıları bulmadan önce 2,35 ila 2,40 dolar civarındaki daha düşük seviyeleri test edebilir.

Teknik analist EtherNasyonaL ise, bir direnç seviyesinin üç defadan fazla test edildiğinde ve fiyatın ana destek üzerinde birikmeye devam ettiğinde, o direncin er ya da geç kırılmaya mahkum olduğunu belirtiyor.

Tick… Tock… $XRP 🔃



When a resistance level is tested more than three times and the price continues to accumulate above a major support, that resistance is destined to break, sooner or later.



Each test weakens the sellers’ defense. Supply gets absorbed, liquidity thins… pic.twitter.com/rqZ6jtZuRU — EᴛʜᴇʀNᴀꜱʏᴏɴᴀL 💹🧲 (@EtherNasyonaL) October 30, 2025

Analiste göre, “Her test, satıcıların savunmasını zayıflatır. Arz emilir, likidite azalır ve piyasa baskı biriktirir.”

