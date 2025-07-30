Ripple-SEC Davası Bitiyor mu? XRP Davasında Tarihi Gün Yaklaşıyor!

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Ripple Labs ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki yıllardır süren hukuk savaşı, Ağustos ayı ortasında yeni bir dönemece girebilir.

Kripto para avukatı Bill Morgan’a göre, SEC’in temyiz süreciyle ilgili olarak 15 Ağustos’ta Temyiz Mahkemesi’ne rapor sunması gerekiyor. Bu tarih, davada “resmi olmayan bir son durak” olarak görülüyor.

The SEC has not withdrawn the Appeal in the Ripple matter yet. There is no deadline on the SEC to withdraw the appeal however the SEC needs to report to the appeal court by 15 August 2025, which acts as a deadline for the SEC to do something although it may just ask for more… — bill morgan (@Belisarius2020) July 29, 2025

Morgan, SEC’in temyiz başvurusunu geri çekmesi için yasal bir zorunluluk bulunmadığını ancak mahkemenin 15 Ağustos’ta SEC’i dinlemek üzere takvimine aldığını belirtti. Bu gelişme, düzenleyici kurumun sonraki adımları konusunda nihayet netlik kazandırabilir.

Ripple Kararı Yalnızca XRP’yi Değil Tüm Kripto Piyasasını Etkileyebilir

15 Ağustos’un yaklaşmasıyla birlikte XRP yatırımcıları ve genel kripto topluluğu büyük bir beklenti içinde. Zira SEC’in temyiz sürecinden çekilmesi, sadece Ripple için değil, tüm sektörde regülasyonun yönünü belirleyecek önemli bir dönüm noktası olabilir.

Özellikle SEC’in kısa süre önce Coinbase davasını geri çekmesi ve borsaya herhangi bir ceza uygulamaması, bu davanın neden halen sürdürüldüğü konusunda soru işaretleri yaratıyor. Bu gelişmeler ışığında, birçok analist Ripple için de benzer bir kararın gelebileceğini düşünüyor.

XRP Dayanıklılığını Koruyor

Devam eden hukuki baskılara rağmen XRP, piyasada güçlü duruşunu sürdürüyor. Son 30 günde %40 gibi etkileyici bir yükseliş kaydeden token, 24 saatlik verilerde %3’lük bir düşüşle şu an 3,05 dolardan işlem görüyor. CoinMarketCap verilerine göre XRP, halen piyasanın en büyük üçüncü kripto parası konumunda.

Gözler şimdi SEC’in mahkemeye sunacağı 15 Ağustos raporunda. Bu adım, sadece Ripple değil; kripto regülasyonlarının genel çerçevesi için de tarihi bir dönemeç olabilir.