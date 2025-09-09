Ripple CTO’sundan XRP Yatırımcılarına Kritik Uyarı! XRP Fiyatı Ne Olur?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

XRP fiyatı bugün yeniden ivme kazandı ve bir kez daha 3 dolar seviyesini gördü. Bu arada Ripple’ın CTO’su David Schwartz, sosyal medyada dolaşan bir deep-fake videosuyla ilgili “dolandırıcılık” uyarısında bulundu. Peki bu durum XRP fiyatını nasıl etkiler?

XRP’nin işlem hacmi son 24 saatte %15 arttı ve altcoin kritik fiyat eşiğine ulaştı. Bu arada Schwartz’ın yanı sıra Ripple’da daha önce birçok kez YouTube’daki sahte videolarda artış olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ripple, 23 Temmuz’da X üzerinden yaptığı bir paylaşımda dolandırıcıların Ripple’ı taklit ederek videolar paylaştığını söylemişti.

Dolandırıcılar hedef aldıkları hesaplara erişim sağladıklarında şirket yetkililerini taklit ederek deep-fake videoları paylaşıyor ve yatırımcılardan kendilerine para göndermelerini istiyor.

XRP şu anda bireysel yatırımcılar arasında en popüler kripto paralardan biri olduğu için sık sık suçluların hedefi haline geliyor.

Ancak tüm bunlar tokenin performansını etkilemedi. XRP bu yıl şimdiye kadar %44.5 değer kazanarak bu süreçte ilk 5 kripto para arasında en iyi performans gösteren kripto para oldu.

XRP Fiyat Tahmini: XRP Direnci Kırdıktan Sonra İki Kat Değerlenebilir

XRP’nin günlük grafiğine bakıldığında fiyatın düşen üçgenin üst sınırına ulaştığı görülüyor. Yükseliş ivmesi yakalayan XRP, kilit direnci aşabilir ve 3.65 dolar civarındaki tepe seviyeyi yeniden test edebilir.

Bu kırılmaya yüksek hacim de eşlik ederse XRP fiyatı güçlü bir artış yaşayabilir.

Öte yandan momentum indikatörleri de pozitif görünümü destekliyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 14 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkarken, XRP fiyatı ise 200 günlük EMA’nın üzerinde kaldı. Bu genellikle bir satın alma sinyali olarak değerlendirilir.

