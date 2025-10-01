BTC $114,774.82 1.24%
ETH $4,151.69 -0.44%
SOL $210.28 1.47%
PEPE $0.0000093 1.19%
SHIB $0.000011 1.34%
DOGE $0.23 1.56%
XRP $2.86 0.14%
ETH Gas (gwei) gas
Cryptonews Altcoin Haberleri

Ripple CTO’su David Schwartz Görevden Ayrılıyor!

Ripple XRP
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar Profili
Last updated: 
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ripple CTO’su David Schwartz, yıl sonunda şirketten ayrılacağını duyurdu.

Schwartz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda ailesiyle daha fazla zaman geçirmek ve hobilerine vakit ayırmak istediğini söyledi.

Ancak Schwartz, yöneticiliği bırakacak olsa da XRP topluluğundan ayrılmayacağını belirtti.

Schwartz’ın Ripple ile bağları devam edecek. CTO, şirketin yönetim kurulunda yer alacak ve Fahri CTO olacak. Böylece Schwartz, kişisel projelerini sürdürürken şirket ile bağlantıda kalacak.

Ripple CEO’sundan Konuya İlişkin Açıklama

Schwartz, son aylarda kendi XRPL node’u (düğüm) üzerinden çalıştığını, veriler paylaştığını ve XRP için yeni kullanım durumlarını araştırdığını söyledi. Ayrıca CTO, kod yazmaya, geliştiricilerle görüşmeye ve ödemelerin ötesinde farklı uygulamalar denemeye daha fazla zaman ayırmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, X üzerinden bir paylaşım yaparak Schwartz’a övgüler yağdırdı ve onun başkalarının göremediklerini görme inancına ve vizyonuna sahip olduğunu söyledi. Ayrıca Garlinghouse, Schwartz’ın yönetim kurulunda kalacak olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

SEC Davasının Sona Ermesi Ripple’ın Önündeki Engelleri Kaldırdı

Schwartz’ın görevden ayrılması, Ripple’da bir devrin kapanması anlamına geliyor. Schwartz, şirketin ABD’li düzenleyiciler karşısında verdiği hukuk mücadelesinde Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ile çalışmıştı. SEC, Ripple’ın kayıtsız menkul kıymet olarak XRP satışı gerçekleştirdiğini ve bu satışlardan 1.3 milyar dolar gelir elde ettiğini iddia ederek 2020 yılında şirkete dava açmıştı.

Bu dava, kripto paraların nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda tartışmalara yol açmıştı. Yıllarca süren duruşmalar ve itirazların ardından dava nihayet Ağustos 2025’te sona erdi.

Ripple, davanın sona ermesiyle birlikte daha fazla büyümeye hazırlanıyor. Aynı zamanda Schwartz’ın şirkette görev almaya devam edecek olması, Ripple’ın teknik uzmanlığa verdiği değeri gösteriyor.

XRP son 24 saatte %1.6’lık bir düşüş kaydetti ve şu anda 2.85 dolardan işlem görüyor.

En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
Önerilen makaleler
[CANLI] Bugünün Dikkat Çeken Kripto Para Haberleri: 1 Ekim 2025 - Kripto Piyasası Ekim’e Dengeli Başladı, Bitcoin ve Ethereum Kritik Seviyelerde Tutunuyor
2025-10-01 05:50:45
Bitcoin Fiyat Tahmini: BTC Ekim Ayında 120 Bin Doları Aşar mı?
2025-10-01 05:23:34
Ripple CTO'su David Schwartz Görevden Ayrılıyor!
2025-10-01 06:14:51
MAXI’nin Meme Kültüründeki Rolü ve 1.000x İddiası
2025-10-01 02:50:18
ABD’de Hükümet Kapanması Kapıda: Bitcoin Düşer mi?
2025-10-01 00:04:00
Bitcoin Hyper Geri Sayım Başladı: 20 Milyon Dolar Hedefine Son Adım
2025-09-30 19:11:37
Bugün Satın Alınabilecek En İyi Kripto Paralar - 30 Eylül: XRP, Solana, Pepe
2025-09-30 15:53:58
Daha Fazla Makale Oku

Daha Fazla Makale

Endüstri Sohbetleri
[CANLI] Bugünün Dikkat Çeken Kripto Para Haberleri: 1 Ekim 2025 – Kripto Piyasası Ekim’e Dengeli Başladı, Bitcoin ve Ethereum Kritik Seviyelerde Tutunuyor
Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
2025-10-01 05:50:45
Fiyat Tahminleri
Bitcoin Fiyat Tahmini: BTC Ekim Ayında 120 Bin Doları Aşar mı?
Zehra Ahmed
Zehra Ahmed
2025-10-01 05:23:34
Zehra Ahmed
daha fazla oku
Crypto News in numbers
editors
Yazarlar Listeri + 66 Daha Fazla
2M+
Dünya Genelinde Aylık Aktif Kullanıcı
250+
Rehberler ve İnceleme Yazıları
8
Piyasadaki Yıllar
70
Uluslararası Yazar Ekibi