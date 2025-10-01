Ripple CTO’su David Schwartz Görevden Ayrılıyor!

Ripple CTO’su David Schwartz, yıl sonunda şirketten ayrılacağını duyurdu.

Schwartz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda ailesiyle daha fazla zaman geçirmek ve hobilerine vakit ayırmak istediğini söyledi.

Ancak Schwartz, yöneticiliği bırakacak olsa da XRP topluluğundan ayrılmayacağını belirtti.

Schwartz’ın Ripple ile bağları devam edecek. CTO, şirketin yönetim kurulunda yer alacak ve Fahri CTO olacak. Böylece Schwartz, kişisel projelerini sürdürürken şirket ile bağlantıda kalacak.

As happens in one’s life, I’ve been taking stock of my last 40 years. It’s been a wild ride. I’ve gone from consulting for the NSA to watching the early stages of Bitcoin. Then, I met Arthur, Jed, and Chris and worked on coding the XRP Ledger. Now, I’ve spent more than 13 years… — David 'JoelKatz' Schwartz (@JoelKatz) September 30, 2025

Ripple CEO’sundan Konuya İlişkin Açıklama

Schwartz, son aylarda kendi XRPL node’u (düğüm) üzerinden çalıştığını, veriler paylaştığını ve XRP için yeni kullanım durumlarını araştırdığını söyledi. Ayrıca CTO, kod yazmaya, geliştiricilerle görüşmeye ve ödemelerin ötesinde farklı uygulamalar denemeye daha fazla zaman ayırmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, X üzerinden bir paylaşım yaparak Schwartz’a övgüler yağdırdı ve onun başkalarının göremediklerini görme inancına ve vizyonuna sahip olduğunu söyledi. Ayrıca Garlinghouse, Schwartz’ın yönetim kurulunda kalacak olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

SEC Davasının Sona Ermesi Ripple’ın Önündeki Engelleri Kaldırdı

Schwartz’ın görevden ayrılması, Ripple’da bir devrin kapanması anlamına geliyor. Schwartz, şirketin ABD’li düzenleyiciler karşısında verdiği hukuk mücadelesinde Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ile çalışmıştı. SEC, Ripple’ın kayıtsız menkul kıymet olarak XRP satışı gerçekleştirdiğini ve bu satışlardan 1.3 milyar dolar gelir elde ettiğini iddia ederek 2020 yılında şirkete dava açmıştı.

Bu dava, kripto paraların nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda tartışmalara yol açmıştı. Yıllarca süren duruşmalar ve itirazların ardından dava nihayet Ağustos 2025’te sona erdi.

Ripple, davanın sona ermesiyle birlikte daha fazla büyümeye hazırlanıyor. Aynı zamanda Schwartz’ın şirkette görev almaya devam edecek olması, Ripple’ın teknik uzmanlığa verdiği değeri gösteriyor.

XRP son 24 saatte %1.6’lık bir düşüş kaydetti ve şu anda 2.85 dolardan işlem görüyor.