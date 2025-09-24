Ripple CEO’su Brad Garlinghouse Evlendi!

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, pazartesi günü X üzerinden yaptığı bir paylaşımla Tara Milsti ile evlendiğini duyurdu.

Brad Garlinghouse Dünya Evine Girdi

Garlinghouse, 22 Eylül’de X üzerinden bir fotoğraf paylaşarak Milsti ile evlendiğini duyurdu.

I feel so lucky for so many reasons — and marrying Tara this past weekend takes the cake! This next chapter of life is so much sweeter with you. ❤️ pic.twitter.com/TzQL3X2YEP — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) September 22, 2025

Kripto sektörünün önemli isimleri de sosyal medya üzerinden Garlinghouse’u tebrik etti. Bunlar arasında Gemini’nin kurucu ortağı Tyler Winklevoss, avukat John Deaton ve Digital Chamber CEO’su Cody Carbone yer alıyor.

Fransız Riviearası’nda gerçekleştirilen düğüne birçok ünlü aktör de katıldı.

SEC, Ripple Davasını Geri Çekti

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), mayıs ayında uzun süredir devam eden Ripple davasının sona ermesi için uzlaşma sözleşmesi sunduğunu duyurdu.

SEC, Aralık 2020’de Ripple’ın XRP satışlarının kayıtsız menkul kıymet satışı olduğu gerekçesiyle şirkete dava açmıştı.

SEC’in davayı geri çekme kararının ardından X üzerinden bir video paylaşan Garlinghouse, “Beklediğimiz an geldi” diyerek SEC’in bu kararının Ripple ve kripto için bir zafer olduğunu söylemişti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Ripple davasını geri çekmesi, kurumun kripto sektörüne yaklaşımının değiştiğinin bir işareti olarak değerlendirildi.

SEC, Gemini, Coinbase ve Binance de dahil olmak üzere bazı kripto şirketlerine açtığı davaları da geri çekti.