Cryptonews Fiyat Tahminleri

Ripple Balinalarından 758 Milyon Dolarlık Alım: XRP Fiyatı Ne Olur?

Ripple XRP
Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
Zehra Ahmed
Zehra Ahmed
Yazar Profili
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Hafta sonu yaşanan yükseliş ardından bazı altcoinler gerileme kaydetti. Ancak balinaların son 8 günde 758 milyon dolardan fazla XRP satın alması, pozitif XRP fiyat tahminlerini destekliyor.

Santiment verilerine göre 10 ila 100 milyon XRP tokeni barındıran cüzdanların varlıkları 7.51 milyar tokenden 7.76 milyar tokene çıktı. Bu %3.3’lük bir artış anlamına geliyor.

xrp balina varlıkları

XRP’nin işlem hacmi son 24 saatte iki katına çıktı ve şu anda 7.5 milyar dolar seviyesinde olup, altcoin’in dolaşımdaki arzının yaklaşık %5’ine tekabül ediyor.

XRP’nin cuma günü 3.1 doları görmesiyle işlem hacmi de 10 milyar dolar eşiğine ulaştı. XRP kısa bir süreliğine bu seviyeden gerilemiş olsa da pazar günü yeniden 3.1 dolar seviyesine toparlandı.

XRP’nin 1 saatlik grafiğine bakıldığında fiyatın bu seviyeye ulaşmasıyla birlikte satış baskısının önemli ölçüde arttığı görülüyor. Ancak balina faaliyetleri XRP’ye yönelik yükseliş beklentilerini yansıtıyor.

XRP Fiyat Tahmini: XRP 3.40 Doları Aşarsa 10 Dolara Doğru Yükselebilir

XRP aylardır konsolide oluyor ve 2 dolar ile 3.4 dolar arasında dalgalı fiyat hareketleri sergiliyor.

Konsolidasyon formasyonları, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim zaferinin ardından kasım ile ocak aylarında görülen yükseliş gibi büyük fiyat hareketlerinin ardından gerçekleşir.

ABD hükümetinin GENIUS yasasını onaylamak gibi kripto lehine adımlar atması nedeniyle şu anda piyasa koşullarının son derece uygun oldu söylenebilir.

xrp fiyat grafiği

Öte yandan Ripple’ın uluslararası ödemeler için tercih edilen ağ olma konusundaki kararlılığı XRP’nin uzun vadede iyi performans göstermesini sağlayabilir.

XRP 3.40 doların üzerinde bir kırılma gerçekleştirirse 10 dolara doğru büyük bir yükseliş yaşayabilir. Bu kırılım, kasım-ocak aylarında görülen yükseliş trendinin devam ettiğini doğrulayacaktır.

Bu arada altcoin sezonu beklentileri artarken Best Wallet (BEST) gibi yılın en iyi ön satış projeleri de yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

Best Wallet ($BEST) Ön Satışında 15 Milyon Dolardan Fazla Fon Toplandı

Best Wallet ($BEST), düşük işlem ücretleri sunan ve 60’tan fazla blok zincirini destekleyen bir kripto cüzdanıdır.

best wallet crypto presale

Best Wallet, kullanıcıların gelecek vadeden kripto ön satışlarına erişmesine imkan tanıyan “Yaklaşan Tokenler” özelliği gibi gelişmiş araçlar sunarak MetaMask ve Exodus gibi rakiplerinin tahtını sarsabilir.

Best Wallet’ın mobil uygulamasının tasarımı, Google Play Store ve Apple App Store’da büyük beğeni topladı.

BEST token sahibi kullanıcılar indirimler ve yeni özelliklere erken erişim gibi avantajlara sahip olacağı için tokenin kayda değer bir talep görme ve fiyat artışı yaşama olasılığı var.

Best Wallet’ın web sitesine gidip kripto cüzdanınızı bağlayarak BEST token satın alabilirsiniz. Kripto cüzdanınız yoksa Best Wallet uygulamasını indirebilirsiniz.

USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
Endüstri Sohbetleri
Ethereum Fiyat Tahmini: ETH ETF’leri Bitcoin ETF’lerini Solladı! ETH Bitcoin’i Geçer mi?
Zehra Ahmed
Zehra Ahmed
2025-08-25 18:52:03
Altcoin Haberleri
Gemini ve Ripple, XRP Ödüllü Kredi Kartı Çıkardı
Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
2025-08-25 17:50:32
Zehra Ahmed
