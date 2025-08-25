Ripple Balinalarından 758 Milyon Dolarlık Alım: XRP Fiyatı Ne Olur?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ağustos 25, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Hafta sonu yaşanan yükseliş ardından bazı altcoinler gerileme kaydetti. Ancak balinaların son 8 günde 758 milyon dolardan fazla XRP satın alması, pozitif XRP fiyat tahminlerini destekliyor.

Santiment verilerine göre 10 ila 100 milyon XRP tokeni barındıran cüzdanların varlıkları 7.51 milyar tokenden 7.76 milyar tokene çıktı. Bu %3.3’lük bir artış anlamına geliyor.

XRP’nin işlem hacmi son 24 saatte iki katına çıktı ve şu anda 7.5 milyar dolar seviyesinde olup, altcoin’in dolaşımdaki arzının yaklaşık %5’ine tekabül ediyor.

XRP’nin cuma günü 3.1 doları görmesiyle işlem hacmi de 10 milyar dolar eşiğine ulaştı. XRP kısa bir süreliğine bu seviyeden gerilemiş olsa da pazar günü yeniden 3.1 dolar seviyesine toparlandı.

XRP’nin 1 saatlik grafiğine bakıldığında fiyatın bu seviyeye ulaşmasıyla birlikte satış baskısının önemli ölçüde arttığı görülüyor. Ancak balina faaliyetleri XRP’ye yönelik yükseliş beklentilerini yansıtıyor.

XRP Fiyat Tahmini: XRP 3.40 Doları Aşarsa 10 Dolara Doğru Yükselebilir

XRP aylardır konsolide oluyor ve 2 dolar ile 3.4 dolar arasında dalgalı fiyat hareketleri sergiliyor.

Konsolidasyon formasyonları, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim zaferinin ardından kasım ile ocak aylarında görülen yükseliş gibi büyük fiyat hareketlerinin ardından gerçekleşir.

ABD hükümetinin GENIUS yasasını onaylamak gibi kripto lehine adımlar atması nedeniyle şu anda piyasa koşullarının son derece uygun oldu söylenebilir.

Öte yandan Ripple’ın uluslararası ödemeler için tercih edilen ağ olma konusundaki kararlılığı XRP’nin uzun vadede iyi performans göstermesini sağlayabilir.

XRP 3.40 doların üzerinde bir kırılma gerçekleştirirse 10 dolara doğru büyük bir yükseliş yaşayabilir. Bu kırılım, kasım-ocak aylarında görülen yükseliş trendinin devam ettiğini doğrulayacaktır.

Bu arada altcoin sezonu beklentileri artarken Best Wallet (BEST) gibi yılın en iyi ön satış projeleri de yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

Best Wallet ($BEST) Ön Satışında 15 Milyon Dolardan Fazla Fon Toplandı

Best Wallet ($BEST), düşük işlem ücretleri sunan ve 60’tan fazla blok zincirini destekleyen bir kripto cüzdanıdır.

Best Wallet, kullanıcıların gelecek vadeden kripto ön satışlarına erişmesine imkan tanıyan “Yaklaşan Tokenler” özelliği gibi gelişmiş araçlar sunarak MetaMask ve Exodus gibi rakiplerinin tahtını sarsabilir.

Best Wallet’ın mobil uygulamasının tasarımı, Google Play Store ve Apple App Store’da büyük beğeni topladı.

BEST token sahibi kullanıcılar indirimler ve yeni özelliklere erken erişim gibi avantajlara sahip olacağı için tokenin kayda değer bir talep görme ve fiyat artışı yaşama olasılığı var.

Best Wallet’ın web sitesine gidip kripto cüzdanınızı bağlayarak BEST token satın alabilirsiniz. Kripto cüzdanınız yoksa Best Wallet uygulamasını indirebilirsiniz.

USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.