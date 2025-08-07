Ripple 200 Milyon Dolara Stablecoin Platformu Rail’i Satın Alıyor – XRP Fiyatı Etkilenir mi?

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Kurumsal blockchain çözümleri ve kripto tabanlı ödeme sistemlerinde öne çıkan Ripple, Perşembe günü yaptığı açıklamada stablecoin odaklı platform Rail’i 200 milyon dolara satın aldığını duyurdu.

Today, we’re acquiring @RailFinancial: https://t.co/phM8Bnsa7m



This strengthens Ripple’s leadership in crypto infrastructure and stablecoin payments by adding Rail’s robust back-office and virtual account capabilities to our global payments network.



Learn how this deal enables… — Ripple (@Ripple) August 7, 2025

Şirket, Rail’in sanal hesap altyapısı ve otomatik arka ofis araçlarını kendi sistemine entegre ederek uluslararası iş ödemelerini daha da kolaylaştırmayı hedefliyor.

Ripple Başkanı Monica Long, satın almayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Stablecoin’ler modern finans dünyasının temel yapı taşlarından biri haline geliyor. Rail ile birlikte, stablecoin’lerin ve blockchain teknolojisinin küresel ödemelerde benimsenmesi ve yenilik sürecinde öncü rol oynayacak eşsiz bir konumdayız.”

Bu hamle, Ripple’ın stablecoin alanına yönelik adımlarını hızlandırdığına işaret ederken, XRP yatırımcıları arasında da fiyat hareketliliğine dair beklentileri artırmış durumda.

Stablecoin Gücü, Ripple’ın Likidite Motoruyla Buluşuyor

CryptoNews ile paylaşılan basın bültenine göre Ripple, Rail ile yaptığı anlaşma sayesinde stablecoin tabanlı para akışlarına yönelik artan talebi birlikte karşılamayı hedefliyor. İki şirket, kullanıcıların bilançolarında kripto varlık tutmasına gerek kalmadan, küresel ödeme koridorlarında giriş ve çıkış işlemlerini destekleyecek bir altyapı sunacak.

Bu hamleyle birlikte, üçüncü taraf ödemeleri, şirket içi hazine yönetimi ve farklı dijital varlıkların entegrasyonu mümkün hale geliyor. Bunlar arasında Ripple’ın kendi kripto varlığı XRP, yeni stablecoin’i RLUSD ve diğer dijital varlıklar da yer alıyor.

Kullanıcılar, bu sistem sayesinde sanal hesaplar ve tahsilat araçlarından yararlanabilecek. Böylece kripto bankası hesabı ya da merkezi borsa cüzdanı kullanma zorunluluğu ortadan kalkacak. Bu da operasyonel yükü ve sürtünmeyi ciddi ölçüde azaltacak.

Küresel Kripto Hakimiyetine Cesur Bir Adım

“Ripple, bizimle aynı vizyonu paylaşıyor,” diyen Rail CEO’su Bhanu Kohli, platformlarının 2025’te küresel B2B stablecoin ödeme hacminin öngörülen 36 milyar dolarının %10’undan fazlasını işlemeye hazırlandığını belirtti.

“Bu ortaklıkla, uluslararası para transferi yapan milyonlarca işletmeye yenilikçi çözümlerimizi ulaştırmak için sabırsızlanıyoruz.”

Satın almanın 2025’in son çeyreğinde, gerekli düzenleyici onayların ardından tamamlanması bekleniyor. Bugüne kadar kripto ekosistemine 3 milyar dolardan fazla yatırım yapan Ripple, bu son hamlesiyle yalnızca XRP likiditesinde değil, genel anlamda kripto tabanlı ödeme altyapılarında da liderlik iddiasını pekiştiriyor.

Ripple, RLUSD Stablecoin’i İçin BNY’yi Ana Saklayıcı Olarak Seçti

Ripple, Temmuz ayında Ripple USD (RLUSD) adlı stablecoin’i için ana saklayıcı kurum olarak Bank of New York Mellon’u (BNY) görevlendirdi.

Şirketin açıklamasına göre bu adım, dijital varlıkların kurumsal düzeyde benimsenmesini artırma hedefinin bir parçası. BNY ise geleneksel finans ile dijital varlıklar arasındaki köprüyü güçlendirme rolünü giderek büyütüyor.

XRP Fiyatında Hareketlilik Sürüyor

Yazım saati itibarıyla XRP, son 24 saatte %2,95’lik bir artışla 3,06 dolardan işlem görüyor. CryptoNews verilerine göre, XRP kısa süre önce gördüğü 2,97 dolarlık dip seviyeden toparlanarak yükseliş ivmesini koruyor. Bu toparlanma, Ripple’ın stablecoin platformu Rail’i 200 milyon dolara satın almasının ardından hız kazandı.

Son 24 saat içinde XRP fiyatı 2,9645 ile 3,0889 dolar aralığında dalgalandı. İşlem hacmi ise 33,55 milyon XRP’ye ulaştı — bu da piyasadaki ilginin güçlü olduğunu gösteriyor.

Teknik açıdan bakıldığında, XRP fiyatı şu anda 3,00 dolarlık psikolojik destek seviyesinin hemen üzerinde konsolide oluyor. Bu seviyeye, Temmuz başında başlayan dik bir yükselişin ardından ulaşıldı.

Ripple’ın Rail’i satın almasıyla birlikte, dijital varlıkların ödeme ağındaki kullanımının artacağı öngörülüyor. Bu nedenle yatırımcılar, haber akışıyla desteklenen bu hareketin kalıcı bir ralliye dönüşüp dönüşmeyeceğini yakından takip ediyor.