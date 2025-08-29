Raoul Pal’dan XRP Yorumu: Yükseliş Trendine Girebilir!

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Finans analisti Raoul Pal, XRP‘nin yakın zamanda konsolidasyon aşamasında çıkabileceğini ve güçlü bir yükseliş trendine girebileceğini söyledi.

Pal, XRP’nin on yıllık fiyat grafiğini paylaştı. Bu grafik, altcoin’in birçok kez düşen kama formasyonları ya da düşen üçgenler içinde yatay seyrettiğini ve ardından yukarı yönlü kırılma gerçekleştirdiğini gösteriyor.

Analist, XRP’nin mevcut fiyat hareketlerinin daha önceki iki döngüyü yansıttığını, bu döngülerin de güçlü yükselişlerle sona erdiğini söyledi.

XRP… in the process of Full Porting… pic.twitter.com/U06LyPqvX1 — Raoul Pal (@RaoulGMI) August 29, 2025

XRP’nin Performansı Daha Önceki Döngüleri Yansıtıyor

Pal, XRP fiyatının gördüğü baskının ortadan kalkacağına ve tokenin kayda değer bir yükseliş yaşayacağına inanıyor.

XRP’nin grafiğine dört büyük yapı görülüyor. Token, 2014 ile 2017 yılları arasında düşen üçgen formasyonu içinde işlem gördü ve ardından güçlü bir yükseliş yaşadı. 2018 ile 2020 yıllarında da aynı durum görüldü. XRP bu yıllarda düşen kama formasyonu içinde işlem gördü ve 2020’nin sonlarında yükselişe geçti.

XRP, 2021 ile 2023 yılları arasında şekillenen üçüncü döngüde ise yine düşen kama içinde işlem gördü. Bu dönem de 2023 ile 2024 yıllarında görülen yükselişle sona erdi.

XRP bir günde %3.4 ve bir haftada %7’lik bir düşüş kaydetti ve şu anda 2.90 dolar civarında işlem görüyor. Token 3 dolar seviyesinde dirençle karşılaşmaya devam ediyor.

XRP Yükselişe Geçebilir

Pal, XRP’nin yakında yeni bir büyüme aşamasına girebileceğini ve geçmiş döngülerdeki gibi performans gösterebileceğini düşünüyor. Örneğin, XRP 2021’de konsolidasyon aşamasından çıkarak 0.20 dolarda 2 dolara yükseldi.

XRP, Ripple ve SEC davası nedeniyle uzun bir süredir yakından izleniyor. Bu engellere rağmen, XRP fiyatı kırılmayla sonuçlanabilecek formasyonlar oluşturmaya devam etti.

Pal, XRP fiyatının üzerindeki baskının yakında sona erebileceğini düşünüyor.

Analist, tarihin tekerrür etmesi durumunda XRP’nin yakın zamanda yeni bir yükseliş trendine girebileceğine inanıyor. Bu yükseliş trendi XRP için yeni bir büyüme aşamasının başlangıcı olabilir.