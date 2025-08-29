BTC $108,786.87 -3.39%
ETH $4,331.75 -3.63%
SOL $204.56 -2.80%
PEPE $0.0000096 -4.18%
SHIB $0.000012 -3.47%
DOGE $0.21 -3.65%
XRP $2.84 -4.64%
ETH Gas (gwei) gas
Cryptonews Altcoin Haberleri

Pyth Network Rüzgarı: PYTH Fiyatı ABD İş Birliğiyle Uçuşa Geçti!

ABD Pyth
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar Profili
Last updated: 
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Pyth Network Rüzgarı: PYTH Fiyatı ABD İş Birliğiyle Uçuşa Geçti

Kripto dünyasında son günlerin en dikkat çeken gelişmesi Pyth Network’ten geldi. ABD Ticaret Bakanlığı, kritik ekonomik verileri blokzincire taşımak için Pyth’i tercih etti. Bu adım, PYTH tokenında hızlı ve sert bir yükselişe yol açtı.

PYTH Fiyatında Sert Sıçrama

Haberin duyulmasıyla PYTH fiyatı yüzde 90’ın üzerinde yükseldi. Bazı borsalarda anlık olarak artış yüzde 100’ü buldu. Token, 0,22–0,24 dolar arasında dalgalanırken, işlem hacimleri de ciddi şekilde arttı. Büyük yatırımcıların (balina) alımları, yükselişi destekleyen bir diğer faktör olarak öne çıktı.

PYTH/USDT

Kurumsal Güven ve Onchain Veriler

ABD hükümetinin resmi verileri blokzincire taşıması, Pyth için güçlü bir referans oldu. Bu gelişme:

  • Pyth Network’ün kurumsal güvenilirliğini artırıyor,
  • Onchain veri akışlarını finansal piyasada kullanılabilir hale getiriyor,
  • Oracle projeleri arasındaki rekabeti daha görünür kılıyor.

Uzmanlar, haber kaynaklı bu yükselişin kısa vadede ani geri çekilmelerle birlikte gelebileceğini vurguluyor. Yatırımcıların fiyat hareketlerini ve işlem hacimlerini dikkatle takip etmesi öneriliyor.

En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
Önerilen makaleler
Ethereum Fiyat Tahmini: Wall Street'in Tercihi Ethereum! ETH Bitcoin'i Geçer mi?
2025-08-29 17:05:12
Bitcoin 108 Bin Dolara Düştü: Kripto Piyasasında Satış Baskısı Artıyor!
2025-08-29 16:28:30
Bonk Fiyat Tahmini: Meme Coin Çılgınlığı Başlıyor mu?
2025-08-29 16:48:05
ABD’de Solana ve XRP Başta Olmak Üzere 92 Kripto ETF Başvurusu SEC Onayını Bekliyor
2025-08-29 15:05:57
Wall Street Pepe, 5.000 NFT Koleksiyonu Halka Açılırken Ethereum Üzerinde 2 Milyar WEPE Yaktı
2025-08-29 14:50:24
Pyth Network Rüzgarı: PYTH Fiyatı ABD İş Birliğiyle Uçuşa Geçti!
2025-08-29 13:08:07
Hoskinson'dan Dikkat Çeken Açıklama! Cardano (ADA) Fiyatı Ne Olur?
2025-08-29 12:50:46
Daha Fazla Makale Oku

Daha Fazla Makale

Fiyat Tahminleri
Ethereum Fiyat Tahmini: Wall Street’in Tercihi Ethereum! ETH Bitcoin’i Geçer mi?
Zehra Ahmed
Zehra Ahmed
2025-08-29 17:05:12
Fiyat Tahminleri
Bonk Fiyat Tahmini: Meme Coin Çılgınlığı Başlıyor mu?
Zehra Ahmed
Zehra Ahmed
2025-08-29 16:48:05
Ufuk Toprak
daha fazla oku
Crypto News in numbers
editors
Yazarlar Listeri + 66 Daha Fazla
2M+
Dünya Genelinde Aylık Aktif Kullanıcı
250+
Rehberler ve İnceleme Yazıları
8
Piyasadaki Yıllar
70
Uluslararası Yazar Ekibi