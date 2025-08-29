Pyth Network Rüzgarı: PYTH Fiyatı ABD İş Birliğiyle Uçuşa Geçti!

Kripto dünyasında son günlerin en dikkat çeken gelişmesi Pyth Network’ten geldi. ABD Ticaret Bakanlığı, kritik ekonomik verileri blokzincire taşımak için Pyth’i tercih etti. Bu adım, PYTH tokenında hızlı ve sert bir yükselişe yol açtı.

PYTH Fiyatında Sert Sıçrama

Haberin duyulmasıyla PYTH fiyatı yüzde 90’ın üzerinde yükseldi. Bazı borsalarda anlık olarak artış yüzde 100’ü buldu. Token, 0,22–0,24 dolar arasında dalgalanırken, işlem hacimleri de ciddi şekilde arttı. Büyük yatırımcıların (balina) alımları, yükselişi destekleyen bir diğer faktör olarak öne çıktı.

PYTH/USDT

Kurumsal Güven ve Onchain Veriler

ABD hükümetinin resmi verileri blokzincire taşıması, Pyth için güçlü bir referans oldu. Bu gelişme:

Pyth Network’ün kurumsal güvenilirliğini artırıyor,

Onchain veri akışlarını finansal piyasada kullanılabilir hale getiriyor,

Oracle projeleri arasındaki rekabeti daha görünür kılıyor.

Uzmanlar, haber kaynaklı bu yükselişin kısa vadede ani geri çekilmelerle birlikte gelebileceğini vurguluyor. Yatırımcıların fiyat hareketlerini ve işlem hacimlerini dikkatle takip etmesi öneriliyor.