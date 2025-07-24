Pudgy Penguins (PENGU) Fiyatı Fırladı! Sıradaki Dogecoin Olabilir mi?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



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Pudgy Penguins (PENGU), Canary Capital’in ETF girişiminin etkisiyle son 30 günde %433 değer kazandı.

Bu durum PENGU fiyat tahminlerinin pozitife dönmesini ve Solana tabanlı meme coinlerin yeniden ivme kazanmasını sağladı.

PENGU’nun yanı sıra piyasa değeri açısından en büyük Solana tabanlı meme coin olan Bonk (BONK) da aynı süreçte %154 değerlendi.

Öte yandan Pudgy Penguins’in non-fungible tokenlerine (NFT’ler) ilginin artması, NFT’lerin taban fiyatlarının artmasıyla sonuçlandı. Veriler, Pudgy Penguins’in şu anda 16 ETH (yaklaşık 58.320 dolar) fiyatla satıldığını gösteriyor. NFT’nin fiyatı sadece 15 günde %100 arttı.

Şu anda tokene yönelik tahminler pozitif yönde. Ancak hafif bir gerileme yaşanacağı yönünde de tahminler var.

Would love to see $PENGU drive at some lows.



Any downside is going to be temporary so just represents opportunity to add more size.



Some obvious target points around here, just going to depend how generous the market will be. pic.twitter.com/Et2ivN4vPQ — Cold Blooded Shiller (@ColdBloodShill) July 24, 2025

PENGU Fiyat Tahmini: PENGU 0.080 Dolara Yükselebilir

PENGU’nun günlük grafiğine bakıldığında önümüzdeki günlerde hem destek hem de direnç olarak hareket edebilecek bir yükseliş trendinin şekillendiği görülüyor.

PENGU için izlenmesi gereken kilit destek bölgesi 0.037 dolar seviyesi olabilir. Bu noktada trend desteğinden bir sıçrama olabilir ve 0.06 dolara doğru yükseliş görülebilir. PENGU’nun 0.06 doları görmesi %63’lük bir fiyat artışı anlamına geliyor.

Geçtiğimiz günlerde PENGU’nun işlem hacmi son derece yüksekti ve şu anda tokenin dolaşımdaki arzının %75’ini oluşturuyor. Bu, bugünkü %10’luk gerilemeye rağmen yatırımcıların PENGU’ya ilgi duyduğunu gösteriyor.

Göreceli güç endeksinin (RSI) 74 seviyesinde olması, yükseliş trendinin hala güçlü olduğu anlamına geliyor. Trend desteği kırılmış olsa bile 9 günlük ve 21 günlük EMA’lar destek sağlayabilir.

Bu arada PENGU gibi meme coin’ler yükselişe geçerken yatırımcılar değerlenme potansiyeli olan başka projeleri de değerlendirmek isteyebilirler. Bunlar arasında Bitcoin Hyper (HYPER) gibi yılın en iyi ön satış projeleri de yer alıyor.

Bitcoin Hyper (HYPER) Ön Satışında Yaklaşık 4.5 Milyon Dolar Toplandı

Bitcoin Hyper (HYPER) , Bitcoin ve Solana ağları arasında köprü kurmak üzere tasarlanmış, yüksek performanslı bir katman iki zinciridir.

Bitcoin Hyper, DeFi’nin kullanım durumlarını ve programlama kapasitesini Bitcoin ekosistemine taşımayı hedefliyor.

BTC yatırımcılarının artık getiri elde etmek ve tokenlerini stake etmek için Bitcoin ağından ayrılmalarına gerek yok.

Yatırımcılar, tokenlerini Hyper Bridge için tasarlanmış olan adrese göndererek güvenli bir şekilde depolayabilirler.

Bu tokenlere söz konusu adrese gönderildiğinde ilgili miktar Bitcoin Hyper’ın katman iki ağından mint edilerek DeFi platformlarına erişim sağlanacak.

Önde gelen kripto cüzdanlarının ve boraların Bitcoin Hyper’ı benimsemesiyle birlikte HYPER tokene yönelik talep artabilir. Bitcoin Hyper’ın resmi web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet ) bağlayarak indirimli ön satış fiyatından alım yapabilirsiniz.

USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.