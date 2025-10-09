Plasma Fiyat Tahmini: On-Chain Aktivite Patladı – XPL Yeni XRP Olabilir mi?

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ekim 9, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Plasma (XPL) son 24 saatte yaklaşık %13 değer kaybetti, ancak ağın hızla artan benimsenmesi ve güçlü on-chain veriler pozitif fiyat beklentilerini desteklemeye devam ediyor.

Ana ağının lansmanından sadece birkaç gün sonra Plasma, 6,4 milyar dolarlık toplam kilitli değeri (TVL) ile DeFi ekosistemindeki en büyük 5. zincir arasına girmeyi başardı. Aynı zamanda, stablecoin rezervleri 5,3 milyar dolara ulaşarak ekosisteme güçlü sermaye girişlerinin sürdüğünü ve yatırımcı güveninin hızla arttığını gösteriyor.

Bu performans, DeFi tarihinde en hızlı yükselişlerden biri olarak kayda geçebilir ve Plasma’nın özel olarak tasarlanmış borç verme platformuna duyulan yoğun talebi ortaya koyuyor.

AAVE ekosistemi içinde Plasma’ya yapılan mevduatlar 6,7 milyar dolara ulaşırken, kullanıcılar tarafından 2,15 milyar doların aktif olarak borç alındığı bildiriliyor. Projenin borç verme kasası (lending vault) şu anda %9,92 APY sunuyor ve bu oran hem bireysel hem kurumsal yatırımcılar için oldukça cazip görünüyor.

Öte yandan, Nansen verileri, son 30 günde Plasma üzerindeki işlem hacminin %5.000 arttığını ortaya koyuyor. Bu da kullanıcı etkinliğinde patlama düzeyinde bir büyümeye işaret ediyor ve projenin kısa sürede yakaladığı ivmeyi pekiştiriyor.

Plasma Fiyat Tahmini: Alçalan Üçgen Kırılımı Büyük Kazançların Yolunu Açıyor

Sadece iki gün önce, XPL saatlik grafikte alçalan bir üçgen formasyonunu kırdı ve kısa vadeli bir trend dönüşümüne işaret etti. Fiyat, 200 periyotluk EMA’ya temas ettikten sonra kısa süreli bir geri çekilme yaşadı, ancak şimdi eski trend çizgisi direncini yukarıdan test ediyor, bu yeni bir kırılmayı tetikleyebilecek boğa formasyonu olarak öne çıkıyor.

Eğer XPL bu kritik seviyeden sıçrarsa, token başına 1 dolar seviyesine yükseliş mümkün görünüyor; bu, mevcut fiyatlardan yaklaşık %15’lik kısa vadeli bir kazanç anlamına geliyor.

Daha uzun vadeye bakıldığında, Plasma’nın hızla artan on-chain verileri, fiyatın 1,70 dolar veya üzerine çıkabileceğine işaret ediyor; bu da bugünkü fiyat üzerinden yaklaşık %95’lik potansiyel kazanç anlamına geliyor.

Büyük hacimli tokenlar XPL gibi güç gösterirken, bu döngüde en yüksek getiriyi sağlayabilecek fırsatlar Bitcoin Hyper ($HYPER) gibi önde gelen kripto ön satışlarından gelebilir.

Bitcoin Hyper ($HYPER) Bitcoin Blok Zincirine Akıllı Kontratları Getiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in en büyük eksikliklerini gidermek için geliştirilmiş ilk Layer 2 çözümü olarak öne çıkıyor: yavaş işlemler, yüksek ücretler ve sınırlı programlanabilirlik.

Proje, Solana blok zincirinin gücünü kullanarak geliştiricilere, Bitcoin altyapısı üzerinde doğrudan merkeziyetsiz uygulamalar inşa etme imkânı sunuyor.

Bitcoin Hyper, binlerce işlemi saniyeler içinde gerçekleştirebilen düşük gecikmeli bir mimari ile geliştiriciler ve kullanıcılar için yeni bir verimlilik ve kullanım dönemi başlatıyor.

Projenin kalbini, Hyper Bridge ve L2 altyapısını çalıştıran $HYPER tokeni oluşturuyor. Benimsenme arttıkça, tokena olan talebin de hızla yükselmesi bekleniyor.

$HYPER almak için resmi Bitcoin Hyper web sitesini ziyaret edip bir kripto cüzdan (ör. Best Wallet) bağlamak yeterli. Kripto paralarınızı token ile takas edebilir veya banka kartınızı kullanarak yatırım yapabilirsiniz.

Buradan $HYPER Satın Alın.