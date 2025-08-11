Pierre Rochard: “Bitcoin’in 4 Yıllık Döngüsü Sona Erdi” – Artık Fiyatı Ne Belirliyor?

Bitcoin, on yılı aşkın bir süre boyunca neredeyse kusursuz işleyen bir ritme sahipti. Her dört yılda bir gerçekleşen ve madencilik ödüllerini yarıya indiren “halving” (yarılanma) olayı, piyasada arz şoku yaratır; fiyat yeni zirvelere tırmanır, ardından sert bir “kripto kışı” gelir ve döngü yeniden başlardı.

Ancak sektörün önde gelen bazı analistlerine göre bu döngü artık etkisini kaybetmiş olabilir.

Arz Şoku Azaldı, Likidite Öne Çıktı

Bitcoin Bond Company CEO’su Pierre Rochard, X’te yaptığı paylaşımda, Bitcoin’in büyük kısmının zaten çıkarılmış olması nedeniyle yarılanma kaynaklı arz şokunun eskisi kadar güçlü olmadığını belirtti.

It seems more likely than not that the 4 year cycles are over. Halvings are immaterial to trading float, 95% of the BTC have been mined, supply comes from buying out OGs, demand is the sum of spot retail, ETPs getting added to wealth platforms, and treasury companies. — Pierre Rochard (@BitcoinPierre) August 11, 2025

Eskiden madenci ödüllerindeki kesinti, piyasa akışını ciddi biçimde etkilerdi; bugün ise asıl itici güçler kurumsal sermaye girişleri, düzenlenmiş yatırım ürünleri ve küresel makro koşullar.

Nisan 2024’teki son yarılanma, klasik senaryoyu takip etmedi. Bitcoin, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasıyla gelen kurumsal alımlar sayesinde, yarılanmadan haftalar önce Mart ayında 73.000 doları aşarak yeni rekor kırdı.

Intellistake.ai CEO’su Jason Dussault, yarılanmanın hâlâ etkili olduğunu ancak artık ana belirleyici olmadığını söylüyor:

“Bugün fiyat hareketlerini küresel likidite, ETF girişleri ve yatırımcı güveni kadar zincir içi arz dinamikleri de şekillendiriyor. Bitcoin artık hisse senetleri, tahviller ve emtialarla benzer şekilde hareket ediyor.”

ICB Labs kurucu ortağı Mete Al ise 4 yıllık döngünün bitişini Bitcoin’in “ergenlik döneminin” sonu olarak görüyor:

“Artık olgunluk dönemine girdik. Trilyon dolarlık likidite dalgaları ve Wall Street ürünleri, basit bir arz kesintisinden çok daha etkili.”

Herkes döngünün tamamen bittiği görüşünde değil. Enso CEO’su Connor Howe, yarılanmanın hâlâ önemli olduğunu ancak etkisinin azaldığını vurguluyor. Ona göre makroekonomik şartlar, ETF akışları ve kurumsal pozisyonlanma bugün fiyat üzerinde daha fazla söz sahibi.

Spheron CEO’su Prashant Maurya da benzer bir yorum yapıyor:

“Yarılanma hâlâ anlamlı, ancak artık Bitcoin’in fiyatının ana motoru değil. İlk yıllardaki kadar büyük bir etkisi yok.”

Analistler: Bitcoin’de Artık Döngüleri Yarılanma Değil, Likidite Belirliyor

Kripto piyasasında giderek daha fazla kişi, geleneksel 4 yıllık yarılanma döngüsünün etkisini kaybettiği konusunda hemfikir. CoinGecko verilerine göre toplam kripto para piyasa değeri 4,13 trilyon dolara ulaşarak, önceki döngüdeki 3,9 trilyon dolarlık rekoru geride bıraktı. Günlük işlem hacimleri de artışta; son 24 saatte yaklaşık 145 milyar dolarlık kripto para el değiştirdi.

Ancak bazı uzmanlar, piyasadaki bu iyimserliğe temkinli yaklaşılması gerektiğini söylüyor. Crypto Tips sunucusu Toby Cunningham, 30 bin takipçisine yaptığı paylaşımda, “4 yıllık döngünün artık geçerli olmadığını ve çok yıllık bir boğa piyasasına girmek üzere olduğumuzu duyuyorum. Bu, genelde boğa piyasalarının zirvesine yakın dönemlerde konuşulan bir şey. Çoğu kişinin bu süreçte kâr edememesinin en büyük sebeplerinden biri de bu” dedi.

I'm hearing the 4 year cycle is no longer valid and we are about to go on a multi year bull market.



I don't know who NEEDS to hear this but this is the type of talk that happens near the top of bull markets…



This is one major reason why most won't make a cent this bull. — Toby Cunningham (@sircryptotips) August 10, 2025

SightBringer adlı analist ise 4 yıllık döngünün hiçbir zaman “doğa kanunu” olmadığını, bunun Bitcoin’in perakende yatırımcıların hâkim olduğu ve yarılanmaların arzı sert biçimde etkilediği erken dönemlere özgü bir yapı olduğunu savundu. Artık piyasayı kurumsal teminatlandırma, küresel likidite koşulları ve büyük egemen varlıkların belirlediğini belirterek, “Ayı piyasaları şekil değiştiriyor, zirveler sessiz geliyor, oyuncular değişti, savaş alanı değişti” yorumunu yaptı.

⚡️The “4-year cycle” was never a law of nature.



It was a side effect of Bitcoin’s early architecture, when miners were the dominant economic force, halvings were an existential shock to supply, and retail capital was the primary liquidity driver. That world is gone.



We’re now… https://t.co/LOHYUIR1jy — SightBringer (@_The_Prophet__) August 11, 2025

Bu dönüşüm, yatırımcıların eski “dört yıl bekle” stratejisi yerine, daha esnek ve makro odaklı bir yaklaşıma yönelmesi anlamına geliyor. Spheron CEO’su Prashant Maurya, “Eski yarılanma döngüsü, artık makro veriler, zincir içi arz göstergeleri ve sermaye akışlarını birleştiren çok faktörlü bir yaklaşıma evrildi. Uzun vadede Bitcoin’in kıtlık ve benimsenme hikâyesi aynı kalacak, ancak giriş-çıkış zamanlaması giderek daha fazla likidite döngülerine bakarak belirlenecek” dedi.

Bunun anlamı, geçmişteki gibi parabolik yükselişlerin ardından gelen sert “kripto kışları” senaryosunun her zaman tekrar etmeyebileceği. Ayı piyasaları hâlâ görülebilir, ancak ETF’ler, saklama kuruluşları ve büyük kurumsal oyuncular Bitcoin arzının önemli kısmını elinde tuttuğu için piyasaların tamamen çökme olasılığı daha düşük.

Benzer şekilde, piyasa zirveleri artık perakende yatırımcı coşkusuyla değil, likiditenin zirveye çıktığı dönemlerde sessizce yapılan dağıtımlarla oluşabilir. Pierre Rochard’ın dediği gibi:

“Madenciler artık otobüsü kullanan yolcular değiller.”

Ve eğer bu doğruysa, Bitcoin’in yol haritası baştan yazılmak zorunda kalacak.