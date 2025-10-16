Pi Network Kendi Borsasını Açtı – Nihayet Pi Coin’in Gerçek Değeri Ortaya mı Çıkıyor?

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ekim 16, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Son dönemde yaşanan piyasa kaosu Pi Coin’in performansını da olumsuz etkiledi. Coin’in fiyatı şu sıralar 0,21 dolar civarında seyrediyor, ancak bu seviye pek etkileyici görünmüyor.

Aylar süren düşüş trendi, analistlerin Pi fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etmesine yol açtı. Son piyasa çöküşünde Pi fiyatı 0,17 dolara kadar geriledi, ardından yaklaşık %50 toparlanarak 0,20 dolar seviyesine döndü. Bu seviye artık ana destek noktası olarak görülüyor.

Tüm bu hareketlilik, Pi Network’ün kısa süre önce DeFi alanındaki varlığını güçlendirmek için duyurduğu yeni özelliklerin ardından geldi. Ancak piyasa koşulları ve yatırımcı güveninin zayıf seyretmesi, Pi Coin’in beklenen ivmeyi yakalamasını şimdilik engelliyor.

Pi Coin DEX Lansmanı: Gerçekten Rekabet Edebilir mi?

Pi Network, kendi merkeziyetsiz borsası PiDaoSwap ile DeFi ekosistemine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Bu yeni platform, kullanıcıların token’ları doğrudan zincir üzerinde, herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan alıp satmasına olanak tanıyor. İşleyiş açısından Uniswap veya PancakeSwap’e oldukça benziyor; likidite havuzları ve emir defterleriyle her işlemi kullanıcılar arasında şeffaf bir şekilde yürütüyor.

PiDaoSwap’i farklı kılan en önemli özellik, tamamen Pi blok zinciri üzerine inşa edilmiş olması. Proje, Pi Mainnet açıldığında faaliyete geçecek. Eğer planlandığı gibi ilerlerse, Pi için Uniswap’in Ethereum’daki rolüne benzer şekilde merkeziyetsiz finansın temel taşı haline gelebilir.

Pi Network ekibi, özellikle şeffaflık ve adil fiyatlandırma konularına büyük önem verdiklerini vurguluyor. Bu sayede piyasa manipülasyonlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Try out Pi’s DeFi features—DEX and AMM functionalities—on Testnet in the Pi Wallet! Watch the new walkthrough video to learn more about the features and how to get started. https://t.co/A9s1muBOnT



This release expands Pi’s capabilities in a structured, utility-focused, and… — Pi Network (@PiCoreTeam) October 13, 2025

Pi Wallet ise kullanıcıların tüm işlemlerini tek noktadan yönetebilecekleri bir merkez haline gelecek; swap, likidite ekleme, token yönetimi gibi tüm DeFi araçlarına buradan erişilebilecek.

Pi Core Team’e göre bu hamle, ana ağ lansmanı öncesinde Pi ekosisteminin finansal altyapısını kurmak açısından büyük bir adım. Böylece Pi Network, daha bütüncül ve kendi kendine yeten bir DeFi ekosisteminin temelini atmayı amaçlıyor.

Pi Coin Fiyat Tahmini – Gerçek Değerini Ortaya Koyabilir mi?

Kaynak: PIUSD / TradingView

Pi Coin son günlerde piyasanın genel eğilimine paralel olarak zayıf bir performans sergiliyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) şu anda 31 seviyesinde, yani Pi Coin’in aşırı satılmış bölgede olduğunu gösteriyor. Bu da kısa vadede küçük bir toparlanma olasılığını artırıyor, ancak büyük bir yükseliş hareketi için henüz yeterli sinyal bulunmuyor.

Fiyat tarafında $0.20 desteği kritik önem taşıyor. Pi, son haftalarda bu seviyeden birkaç kez sıçrama yaparak güçlü bir taban oluşturdu. Ancak $0.23 direncinin kırılması gerekiyor; bu seviye aynı zamanda çift tepe formasyonunun üst bandını temsil ediyor.

Kısa vadede düşüş eğilimi hâlâ baskın görünüyor. Boğaların kontrolü ele alabilmesi için hem teknik göstergelerin hem de Pi ekosistemi içindeki ivmenin yeniden güçlenmesi gerekiyor. Bu gerçekleşirse, Pi Coin nihayet piyasaya kendi gerçek değerini gösterebilir.

Maxi Doge: Pi’den Daha “İyi Proje” Olabilir mi?

Pi Coin fiyatı dengesini bulmaya ve PiDaoSwap lansmanına hazırlanırken, piyasada dikkatleri hızla üzerine çeken yeni bir proje var: Maxi Doge. Yeni meme coin, bu döngünün en çok konuşulan projelerinden biri hâline geliyor.

Pi Network DeFi tarafında ilerlemeye devam etse de, Maxi Doge sahneye çok daha farklı bir enerjiyle çıkıyor. Ethereum tabanlı proje, Dogecoin’in patlama dönemindeki eğlenceli ve viral havasını yeniden yakalarken, bunu akıllı tokenomikler, güçlü staking ödülleri ve adil lansman modeliyle birleştiriyor. Bu sayede erken dönem “balina” baskısını önlemeyi amaçlıyor.

Ön satış sürecinde şimdiden 3,6 milyon dolardan fazla yatırım toplayan Maxi Doge, erken katılımcılara %84’e varan APY sunuyor. Bu hızlı büyüme ve yüksek getiri potansiyeli, yatırımcıların projeyi “izlenmesi gereken bir sonraki büyük meme coin” olarak görmesine neden oluyor.

Son 24 saatte 150’den fazla yeni yatırımcı katıldı. Maxi Doge, hızla büyüyen bu ivmeyle yılın en iddialı meme coinlerinden biri olmaya aday görünüyor.