Pi Coin’de Dikkat Çeken Yükseliş! Pi Fiyatı Bu Hafta 0.50 Dolar Olur mu?

Pi coin fiyatı bir günde %30 artışla 0.29 dolara ulaştı ve işlem hacmi de son 24 saatte %1.150 oranında arttı. Yatırımcılar şimdi “Pi coin fiyatı neden yükseliyor? Pi coin daha fazla yükselir mi?” gibi sorular soruyor.

X’te 47.000’den fazla takipçisi bulunan tanınmış Pi coin destekçisi Dr Altcoin, Pi coin’deki bu fiyat artışının artan satın alma ilgisinden değil, piyasa manipülasyonundan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

It looks like a case of market manipulation. large volumes are being transferred from https://t.co/5y3pFHGSyV, Banxa, OKX, and PTC accounts, but I don’t see any significant buying activity from real investors.

Compare the % increase with other major cryptos.… pic.twitter.com/DvF8i5lNJJ — Dr Altcoin ✝️ (@Dr_Picoin) October 27, 2025

Dr Altcoin, merkezi borsalardaki (CEX) işlem hacimlerinin piyasa manipülasyonu olasılığını artırdığını vurguladı. Ancak durum her ne olursa olsun, Pi coin’in güncel durumu yaklaşan bir rallinin habercisi olabilir.

Pi kısa bir süre önce geçiş sürecini düzenledi. Böylece yatırımcılar gerekli olan KYC sürecini tamamlayarak varlıklarını ana ağa aktarabilir.

Proje, Pi coin’in yükselmesine yol açabilecek herhangi bir duyuruda bulunmadı.

Pi Coin Fiyat Tahmini: PI Fiyatı 0.38 Doları Görebilir

4 saatlik grafiğe bakıldığında Pi’nin 0.39 doları görmesinin ardından satış baskısının arttığı görülüyor. Pi coin 13 Ekim’de başlayan düşüş trendini tersine çevirdiği için bugünkü yükselişin sebebi short pozisyon sıkışması olabilir.

Buna ek olarak Pi coin fiyatı 200 günlük EMA’yı aştı. Alımların artması durumunda bu teknik indikatörün destek işlevi görme ihtimali var. Ancak Pi coin’in yükselişi piyasa manipülasyonu sonucunda gerçekleştiyse kısa vadede büyük bir düzeltme yaşanabilir.

Buna karşılık Pi coin fiyatı 0.30 dolar seviyesini aşarsa 0.38 dolara doğru yükselebilir. Pi’nin bu seviyeye yükselmesi yaklaşık %54’lük bir değer artışı anlamına geliyor.

Coinin 0.50 doları aşması şimdilik pek mümkün görünmese de projeyle ilgili olumlu haberlerin gelmesi halinde güçlü fiyat artışları görülebilir.

Bu arada SUBBD (SUBBD) gibi kripto ön satış projeleri de yatırımcılardan ilgi görmeye devam ediyor. SUBBD ön satışında şimdiye kadar 1 milyon dolardan fazla fon toplandı ve ilginin devam etmesi bekleniyor.

SUBBD (SUBBD), Yapay Zeka ve Web3’ü Bir Araya Getiriyor

SUBBD (SUBBD) yapay zeka araçlarını ve kripto ödemelerini bir araya getiren Web3 tabanlı bir içerik platformudur.

İçerik üreticilerinin artık içerik oluşturmak, bunları düzenlemek ve yayınlamak için ayrı ayrı uygulamalar kullanmalarına gerek yok. SUBBD tüm bunların tek bir platformda yapılmasını mümkün kılıyor.

Bu arada SUBBD token sahipleri abonelik ücretlerinde indirimler ve yeni özelliklere erken erişim gibi birçok avantaja sahip olacak. Ayrıca içerik üreticileri de platformun yol haritası üzerinde söz hakkına sahip olacak.

SUBBD token şu anda ön satış aşamasında ve platformun resmen piyasaya sürülmesinin ardından önemli ölçüde değerlenebileceği yönünde tahminler var.

SUBBD’nin web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz.

USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

SUBBD Satın Al

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.