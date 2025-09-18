Pi Coin Olumsuz Sinyaller Veriyor! Pi Fiyatı Daha Fazla Düşer mi?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Kripto alanındaki en büyük topluluklardan birine sahip olan Pi Coin, uzun bir süredir zayıf fiyat performansı gösteriyor. Pi coin için fiyat tahminleri büyük ölçüde negatife döndü ve fiyat grafiği de bu tahminleri destekliyor. Ancak Pi Core ekibi ağ güncellemelerine devam ediyor.

Pi Node Docker artık Stellar Core v23 ve Horizon v23’ü içeriyor. Bu, ağın performansını artırıyor. Ayrıca Pi’nin resmi hesabından yapılan bir paylaşımda, testnet1 blok zincirinde yükseltme gerçekleştirildiği açıklandı ve bunun işlevselliği artırmak için atılan bir adım olduğu söylendi.

Progress update on protocol upgrades: the Testnet1 blockchain has been upgraded from protocol version 19 to version 22, marking the first step towards enabling new layers of functionality and control on the blockchain. Work is underway to upgrade Testnet1 to version 23, followed… pic.twitter.com/n9ainv06Hi — Pi Network (@PiCoreTeam) September 16, 2025

Pi coin son 24 saatte %3 ve bir haftada %4 değer kazandı. Ancak coin’in grafiğine bakıldığında omuz baş omuz formasyonu görülüyor. Dolayısıyla Pi coin’de daha fazla düşüş görülebileceği düşünülüyor.

PI Coin Fiyat Tahmini: Pi Grafiği Olumsuz Sinyaller Veriyor

Kaynak: PIUSD / TradingView

Pi coin’in grafiğine bakıldığında omuz baş omuz formasyonu görülüyor. Bu formasyon genellikle düşüş habercisi olarak değerlendiriliyor. Formasyonun omuz hattı 0.33 dolarda bulunuyor. Fiyat bu seviyenin altına düşerse 0.31 dolara doğru gerileyebilir.

Pi’nin yeniden ivme yakalaması için güçlü bir hacimle 0.37 dolara ulaşması gerekiyor. Pi coin bu seviyeyi aşmadığı sürece ciddi bir ivme yakalamakta zorlanabilir ve daha fazla düşüş yaşayabilir.

Ayrıca RSI de 44 civarında ve henüz aşırı satış bölgesine girmedi. Dolayısıyla daha fazla düşüş görülebilir. MACD’in de negatife dönmesi düşüş senaryosunu destekliyor.

