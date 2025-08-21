Pi Coin Hareketlendi: Pi Coin Fiyatı Yükselir mi?

Pi Coin son 24 saatte %4’lük bir artış kaydetti ve şu anda 0.36 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Bu süreçte işlem hacimleri de %64 arttı. Peki, Pi coin fiyatı daha fazla yükselir mi?

Pi’nin günlük işlem hacimleri son 9 gündür 100 milyon doların altındaydı ve 26 Ağustos’ta dip seviyeye ulaştı. İşlem hacimlerindeki bu düşüş, tokene yönelik yatırımcı ilgisinin azalmasından kaynaklandı.

Son zamanlarda kripto piyasası genelinde yükseliş görülürken Pi coin ise ivme yakalayamadı ve projenin güven kaybetmesiyle birlikte yıl başından bu yana %79 değer kaybetti.

Öte yandan Binance ve Coinbase gibi önde gelen kripto borsalarının Pi coin’i listelemeyi reddetmesi de projeye duyulan güvenin azalmasına yol açtı.

Buna ek olarak Pi Network’ün yönetim şekline dair endişeler de Pi’nin itibarını zedeledi ve bu durum coin’in düşüş yaşamasına yol açtı. Tüm bu sorunların çözülmemesi halinde Pi coin’in daha fazla değer kaybedebileceği yönünde tahminler var.

Pi Coin Fiyat Tahmini: Bu Formasyon Doğrulanırsa Pi Coin 0.60 Dolara Toparlanabilir

Pi coin’in 4 saatlik grafiğine bakıldığında son zamanlarda yüksek diplerin oluştuğu görülüyor. Bu durum genellikle düşüş trendinin sona erdiğinin ilk işaretlerinden biri olarak kabul edilir.

0.32 dolar civarında tüm zamanların en düşük seviyesini gören token, 20 gündür bir daha bu seviyelere düşmedi. Bununla birlikte Pi Coin’in bir dizi alçak tepe oluşturması ise fiyatın baskı gördüğüne işaret ediyor.

Pi coin fiyatı 0.335 dolar desteğinin üzerinde kalırsa yeniden ivme yakalayarak düşen üçgeni kırabilir. Bu durumda Pi coin için ilk hedef 0.45 dolar, ardından 0.60 dolar olabilir.

Bu kırılım doğrulanırsa Pi coin fiyatının %66’lık bir artış yaşama ihtimali var.

Pi coin, ana ağ lansmanının ardından yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Bu arada Wall Street Pepe (WEPE) gibi en iyi meme coinler altcoin sezonundan yararlanıyor ve ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterebilir.

Wall Street Pepe (WEPE) Kayda Değer Bir Artış Yaşayabilir

Wall Stree Pepe (WEPE) , Ethereum ağındaki başarılı lansmanının ardından Solana blok zincirine geçiş yapıyor ve bu hamle meme coin’in kayda değer bir yükseliş yaşamasını sağlayabilir.

Bu yılın başlarında başarılı bir ön satış gerçekleştiren Wall Street Pepe’nin proje ekibi, projenin yol haritasını izlemeye devam ediyor ve şimdi de işlem hacimlerinin artması için Solana’ya geçiş yapılacak. Solana, meme coin’ler için popüler bir blok zinciri olarak biliniyor.

Bu arada Wall Street Pepe, ilerleyen zamanlarda dolaşımdaki arzın önemli bir kısmını yakacak.

Solana’ya geçiş tamamlandığında bu token yakma işlemlerinin sonucunda fiyatın artabileceği düşünülüyor. Wall Street Pepe’nin resmi web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet ) bağlayarak ya da banka kartı kullanarak WEPE satın alabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.