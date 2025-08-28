Pi Coin Fiyat Tahmini: PI İçin Büyük Düşüş Kapıda mı?

Last updated: Ağustos 28, 2025

PiScan verilerine göre önümüzdeki ay 150 milyondan fazla PI tokenin kilidinin açılması bekleniyor. Peki, Pi coin fiyatı ne olur?

150 milyon token, Pi coin’in 7.95 milyarlık arzının yaklaşık %2’sine tekabül ediyor ve aylık ortalamadan beş kat daha fazla.

Pi bu yıl son derece zayıf performans göstererek yıl başından bu yana %79.25 oranında değer kaybetti.

Piyasa değeri açısından ilk 40’ta yer alan kripto paraların hiçbiri bu kadar büyük kayıplar kaydetmedi. Bu durum Pi’nin maruz kaldığı satış baskısının gücünü gözler önüne seriyor.

Pi, ana ağ lansmanının ardından ekosistemini büyütmek için yeterince teşvik sunamadı. Ayrıca önde gelen merkezi borsaların (CEX’ler) tokeni listelemeyi reddetmesi ve dolaşımdaki arzın artması da Pi’nin zayıf performans göstermesine yol açtı.

Bu arada Ekim 2025’ten Ocak 2026’ya kadar 100 milyondan fazla Pi tokenin kilidi açılacak. Bu durum Pi coin’in daha fazla düşüş yaşayabileceğini düşündürüyor.

Pi Coin Fiyat Tahmini: Pi Coin %34’lük Bir Düşüş Yaşayabilir

Pi coin’in 4 saatlik grafiğine bakıldığında 0.33 dolardaki kilit destekten sıçradığı ve o zamandan bu yana yükseldiği görülüyor.

Pi coin son 24 saatte %3’lük bir artış kaydederken işlem hacmi de %3 oranında arttı. Dün sadece 27 milyon dolar değerinde Pi coin işlem görmüştü. Bu, yaklaşık 3 milyar dolar piyasa değerine sahip olan bir varlık için son derece düşük bir sayı olup, piyasa katılımcıların tokene yeterince ilgi duymadığının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Pi coin son zamanlarda kaydettiği alçak tepeyi test ettiği için ilerleyen saatlerde 0.37 dolara doğru bir yükseliş görülebilir. Ancak düşüş trendinin devam ettiğini ve fiyatın 200 günlük EMA’nın altında olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

Dolayısıyla Pi coin fiyatında 0.25 dolara doğru bir düşüş görülebilir. Pi’nin bu seviyeye düşmesi mevcut fiyatına kıyasla %34’lük bir kayıp anlamına geliyor.

Pi coin yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmış olsa da Best Wallet Token (BEST) gibi yılın en iyi kripto ön satış projelerinin ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterebileceği düşünülüyor. Proje sadece birkaç ayda 15 milyon dolardan fazla fon topladı ve lansmanın ardından kayda değer bir yükseliş yaşayabilir.

Best Wallet Token ($BEST) Önde Gelen Yatırım Araçlarına Erişim İmkanı Sunuyor

Best Wallet Token ($BEST) , Best Wallet uygulamasının tokenidir. Token, Web3 cüzdanını da içeren Best Wallet ekosistemini güçlendiriyor. Ayrıca BEST token, cüzdan kullanıcılarına işlem ücretlerinde indirimler gibi çeşitli avantajlar sağlıyor.

Best Wallet’ın “Yaklaşan Tokenler” özelliği, kullanıcıların en iyi kripto ön satış projelerine erkenden erişmesine imkan tanıyor.

Cüzdanın kullanıcı sayısı arttığında BEST tokene yönelik talebin de artabileceği düşünülüyor. Dolayısıyla tokenin son derece iyi performans gösterme ihtimali var.

Best Wallet Token’in resmi web sitesini ziyaret edip kripto cüzdanınızı bağlayarak BEST token satın alabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.