Pi Coin Fiyat Tahmini: İşlem Hacmi Sert Düştü! Pi Sıfıra mı Gidiyor?

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Pi (PI), yıl başından bu yana %80 değer kaybederek değeri 1 milyar doların üzerinde olan kripto paralar arasında en çok değer kaybeden kripto para oldu. Pi’nin işlem hacminin de önemli ölçüde düştüğü göz önüne alındığında, Pi coin fiyat tahminlerinin negatif yönde olduğu söylenebilir.

Pi son 30 günde %26 değer kaybederek ilk 40 kripto para arasında en kötü performans gösteren kripto para olurken, Mantle (MNT) ve Ondo (ONDO) gibi benzer piyasa değerine sahip diğer tokenlerde de kayıplar görüldü.

CoinMarketCap verilerine göre Pi’nin işlem hacmi önemli ölçüde düştü. Pi’nin işlem hacmi 2 Ağustos’ta 140 milyon dolar seviyesindeyken, dün 43 milyon dolara geriledi. İşlem hacmindeki bu düşüş, Pi coin’in 0.335 dolar ile tüm zamanların en düşük seviyesini gördüğü sırada gerçekleşti.

Pi’nin negatif ivmesi son zamanlarda hız kazandı. Coin’in bu zayıf performansı, beklentileri karşılamayan ekosistem girişimlerinden kaynaklanıyor.

Tokenlerin ana ağa aktarılmasında yaşanan gecikmeler ve Pi coin’in önde gelen CEX’lerde listelenmemesi projenin güvenilirliğini azalttı. Bu nedenle Pi coin fiyat tahminleri de negatife döndü.

Pi Coin Fiyat Tahmini: PI Tüm Zamanların En Düşük Seviyesini Yeniden Test Etmeye Hazırlanıyor

Pi coin’in 4 saatlik grafiğine bakıldığında 1 Ağustos’ta kilit trend desteğini güçlü bir hacimle kırdığı görülüyor.

Pi coin bu 4 saatlik süreçte 0.3220 dolar ile tüm zamanların en düşük seviyesini gördü. Pi coin bu seviyeden hızla toparlanmış olsa da yeniden bu bölgede doğru geriliyor ve yakında bu seviyeyi yeniden test edebilir.

Pi coin olumlu haberler gelmezse tüm zamanların en düşük seviyesi yeniden görülebilir. Pi’nin Göreceli Güç Endeksinin (RSI) 30 eşiğinin üzerinde kalması, negatif ivmenin yüksek bir seviyede olduğu anlamına geliyor.

Pi coin fiyatı 0.3220 dolardan sıçrasa bile işlem hacimlerinin düşük olması satın alma ilgisinin düşük olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla alımların artması için fiyatın daha da düşmesi gerekebilir.

Ancak beklenmedik bir CEX listelemesi gerçekleşirse Pi coin’in 0.10 dolara ya da daha düşük seviyelere gerilemesi engellenebilir.

Pi, son zamanlarda piyasada görülen yükselişten yararlanamadı ancak Bitcoin Hyper (HYPER) gibi en iyi ön satış projeleri yatırımcılardan büyük ilgi görüyor. Bitcoin Hyper, ön satışında sadece bir ayda 7 milyon dolardan fazla fon topladı.

Bitcoin Hyper (HYPER), BTC’nin DeFi Ekosistemi İçin Yeni Bir Dönem Başlatabilir

Bitcoin Hyper (HYPER) , BTC yatırımcılarının varlıklarından pasif gelir elde etmelerine imkan tanıyan Solana tabanlı bir katman 2 zinciridir.

Hyper Bridge, Bitcoin Hyper’ın katman 2 zincirinin desteklediği DeFi ekosistemi için bir köprü işlevi görecek. BTC’leri almak için bir Bitcoin adresi belirlenecek, böylece kullanıcıların varlıklarını bu ağın dışına transfer etmeleri gerekmeyecek.

Orijinal işlem doğrulandığında ilgili token miktarı Hyper’ın katman 2 ağında mint edilecek.

Önde gelen cüzdanların ve borsaların bu protokolü benimsemesiyle birlikte HYPER tokene yönelik talep önemli ölçüde artabilir.

Bitcoin Hyper’ın resmi web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak indirimli ön satış fiyatından alım yapabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.