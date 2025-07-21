Pi Coin Fiyat Tahmini: Düşüş Derinleşiyor – Dip Henüz Görülmedi mi?

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Pi (PI) son 30 günde %15 değer kaybederek, genel kripto para piyasasında görülen pozitif momentumdan geri kalan nadir tokenlar arasında yer aldı.

UNUS Leo dışında, ilk 35 kripto para arasında son bir ayda değer kaybeden tek token olan Pi Coin, bu performansıyla düşüş yönlü bir fiyat tahminini güçlendiriyor.

Since the launch of Pi App Studio on Pi2Day 2025, over 7,600 Chatbot apps and 14,100 Custom apps have been created and published by Pioneers! Learn more https://t.co/zWbpIIhOjS pic.twitter.com/Qw2BqKyu56 — Pi Network (@PiCoreTeam) July 20, 2025

Buna karşın, Pi Core Team tarafından yapılan son açıklamaya göre, kısa süre önce kullanıma sunulan Pi App Studio aracılığıyla geliştiriciler 7.600 sohbet botu ve 14.100 özel uygulama oluşturdu. Bu gelişme, Pi ağında merkeziyetsiz uygulamalar geliştirme yönündeki ilgiyi ve vizyonu ortaya koyuyor.

Ancak bu olumlu gelişme, fiyatı tüm zamanların en düşük seviyesinden uzak tutmaya yeterli olacak mı? Yoksa yalnızca kısa vadeli bir umut yaratma çabası mı?

Analistler, bu tür ekosistem gelişmelerinin fiyat üzerindeki etkisinin sınırlı kalabileceğine dikkat çekerken, Pi Coin’in önümüzdeki günlerde daha fazla satış baskısıyla karşılaşabileceği uyarısında bulunuyor.

Pi Coin Fiyat Tahmini: Düşen Takoz Formasyonu Büyük Bir Yükselişe Mi İşaret Ediyor?

Son 24 saatte Pi Coin işlem hacmi %68 artarken, fiyat %0,9 yükselişle 0,4533 dolara çıktı. Token, şu anda tüm zamanların en düşük seviyesi olan 0,4012 doların yalnızca %13,3 üzerinde bulunuyor.

Kısa vadede yeni bir dip mi geliyor? Teknik göstergeler tam tersini söylüyor. Son fiyat hareketleri, genellikle güçlü çıkışlarla sonuçlanan düşen takoz formasyonu oluşturduğuna işaret ediyor.

Pi fiyatı şu anda bu formasyonun üst sınırını test ediyor ve hacimlerdeki artış, bu seviyenin piyasa için kritik olduğunu gösteriyor. Analistlere göre, fiyatın 0,50 dolar seviyesinin üzerine çıkması durumunda 0,66 dolara doğru hızlı bir yükseliş yaşanabilir.

Son haftalarda 0,40 dolar destek seviyesinin üzerinde kalan PI, bu bölgeyi sağlam bir taban haline getirmiş durumda. Ancak bu seviyenin altına inilmesi, düşen takozun yükseliş senaryosunu geçersiz kılabilir.

Diğer yandan, formasyonun beklentileri karşılaması durumunda, sürpriz bir short squeeze ile Pi Coin’in piyasayı şaşırtması da olasılıklar arasında gösteriliyor.

Ethereum (ETH) ve XRP gibi büyük altcoin’lerin tüm zamanların en yüksek seviyelerine hazırlanmasıyla birlikte, yatırımcılar için güvenli saklama çözümleri de öne çıkıyor. Bu alanda, Best Wallet (BEST) yenilikçi cüzdanıyla yılın en güçlü kripto ön satış projelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Best Wallet, Kripto Saklama Çözümü İçin 14 Milyon Dolar Topladı

Kripto para yatırımcılarının dikkatini çeken Best Wallet (BEST), şimdiye kadar 14 milyon dolardan fazla fon toplayarak yılın en güçlü ön satışlarından birine imza attı.

60’tan fazla blokzinciri ağına destek veren Best Wallet, düşük takas ücretleri ve kullanıcı dostu mobil uygulamasıyla öne çıkıyor. Hem iOS hem de Android için kullanıma sunulan uygulama, erken kullanıcılar tarafından yüksek puanlarla değerlendirildi.

Proje, kullanıcıların varlıklarını güvenle saklayabileceği, stake edebileceği ve pasif gelir elde edebileceği kapsamlı bir ekosistem inşa ediyor. Geliştirici ekip, önümüzdeki dönemde merkeziyetsiz borsa (DEX) ve fiziksel bir kripto banka kartı gibi araçları da hayata geçirmeyi planlıyor. Tüm bu ürünler, platformun yerel token’ı olan $BEST tarafından desteklenecek.

Kullanıcı tabanının genişlemesiyle birlikte $BEST token’ına olan talebin hızla artması bekleniyor. Bu da BEST’i 2025’in en dikkat çekici yatırım fırsatlarından biri haline getiriyor.

Yatırım yapmak isteyen kullanıcılar, Best Wallet’ın resmi web sitesine girerek cüzdanlarını bağlayabilir. Henüz bir cüzdanı olmayanlar ise doğrudan Best Wallet mobil uygulamasını indirerek sürece başlayabiliyor. $BEST token’ı, USDT veya ETH ile ya da kredi/banka kartı kullanılarak satın alınabiliyor.