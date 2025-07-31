Pi Coin Fiyat Tahmini: Büyük Bir Düşüş mü Geliyor?

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Pi Network 0.42 dolar bölgesinin hemen üzerinden işlem görüyor. Pi coin’in güncel fiyat hareketleri, daha fazla düşüş yaşayabileceğine dair endişelere yol açıyor.

Pi coin, yüklü miktarda tokenin dolaşıma girmesi ve yeterince talep görmemesi nedeniyle toparlanmakta zorlanıyor ve şimdi tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla %86 daha düşük işlem görüyor.

Bu arada PiScan verilerine göre günlük ortalama 5.26 milyon dolar değerinde Pi coin’in kilidi açılıyor. Bu durum enflasyonist baskıları artırırken aynı zamanda kısa vadeli spekülatif işlemlere de yol açıyor.

Pi Network’ün 30 günlük token kilit açılımı. Kaynak: Piscan.

Bu arada ABD Merkez Bankası’nın (FED) temmuz ayında faiz oranlarını sabit tutması piyasanın biraz rahatlamasını sağladı.

ABD’nin yeni gümrük vergileri 1 Ağustos’a ertelenirken, eylül ayında bir faiz indiriminin gerçekleştirilme olasılığının düşük olduğu düşünülüyor. Bu durum risk iştahını daha da azaltıyor.

PI Coin Fiyat Analizi: Sırada Tüm Zamanların En Düşük Seviyesi mi Var?

0.40 dolardan sıçrayan Pi coin, bir aylık düşen üçgen formasyonunun destek seviyesini yeniden doğruladı. Bu durum ivmenin değişebileceğini düşündürüyor.

Pi coin 0.42 dolar desteğini kırarak tehlikeli bölgeye girerken, teknik indikatörler ise pozitife dönmeye başladı.

RSI 25’ten 35’e çıkarak yüksek dip oluşturdu. Bu durum genellikle alıcıların piyasaya girdiklerinin işareti olarak değerlendirilir.

Öte yandan MACD ise sinyal çizgisiyle bir altın kesişim (golden cross) oluşturmak üzere. Böyle bir kesişim gerçekleşirse kısa vadeli yükseliş trendi görülebilir.

Pi’nin momentum indikatörleri olası bir trend dönüşüne işaret ediyor. İkili dip formasyonu, Pi coin’in 0.4575 dolar seviyesini geri almasını sağlayabilir.

Bu durumda düşen kama kırılımı doğrulanabilir ve Pi coin 0.51 dolar ile 0.65 dolar civarındaki direnç seviyelerine doğru yükselebilir. Pi’nin bu seviyeleri görmesi yaklaşık %55’lik bir fiyat artışı anlamına geliyor.

Pi coin 0.40 dolar seviyesini koruyamazsa daha fazla düşüş yaşayabilir.

TOKEN6900 Ön Satışı Devam Ediyor

Portföylerini çeşitlendirmek için alternatif arayan yatırımcılar piyasadaki daha yeni tokenlerle göz atabilirler.

Değerlendirilebilecek alternatifler arasında ön satış projeleri de yer alıyor. Ön satış projeleri genellikle ilk listelemelerini takiben kayda değer fiyat artışları yaşama potansiyeli barındırır.

Yeni bir ön satış tokeni olan Token6900 (T6900), herhangi bir yol haritasına ve kullanım durumuna sahip olmayan bir meme coin’dir. Tokenin ön satışında şimdiye kadar yaklaşık 1.5 milyon dolar fon toplandı.

Birtakım kullanım durumlarına sahip olan diğer meme coin’lerin aksine TOKEN6900, değerinin “Hayal, İroni ve Çevrimiçi Yatırımcıların Kolektif Sanrısından” kaynaklandığını açıkladı.

TOKEN6900, herhangi bir kullanım durumuna ve özelliğe sahip olmayan bir meme coin olsa da pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcılar tokenlerini stake edebilecek.

TOKEN6900’ın web sitesine gidip uygun bir kripto cüzdanı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.