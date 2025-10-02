Perplexity’den Çarpıcı Tahmin: XRP, Cardano ve Dogecoin Beklenenden Çok Daha Erken Patlama Yapabilir

Yapay zekâ alanında ChatGPT’nin en güçlü rakiplerinden biri olarak gösterilen Perplexity, kripto piyasasına yönelik dikkat çeken bir öngörü paylaştı. Perplexity, XRP, Cardano (ADA) ve Dogecoin (DOGE)’in piyasanın beklediğinden çok daha erken dönemde büyük yükselişlere sahne olabileceğini öngörüyor.

Kripto sektörünün 2 trilyon dolarlık devi Bitcoin, yalnızca %3,8 gerilemeyle 124.128 dolarlık rekor seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

Tarihsel olarak ekim ayı, kripto yatırımcıları arasında “Uptober” olarak biliniyor ve Bitcoin’in en güçlü performans sergilediği dönemlerden biri kabul ediliyor. Bu durum, lider kripto varlıkların yeni rekor seviyelere ulaşma ihtimalini artırıyor.

Regülasyon cephesinde de önemli adımlar atıldı. ABD Başkanı Donald Trump, temmuz ayında GENIUS Act yasasını imzalayarak ilk kez federal düzeyde stabilcoin’ler için tam rezerv zorunluluğunu getirdi. Ardından SEC, menkul kıymet yasalarını dijital varlıkların gerçeklerine uyarlamak için kapsamlı bir düzenleme paketi olan “Project Crypto”’yu duyurdu.

Analistler, bu gelişmelerin yeni altcoin döngüsünü 2021 rallisinin çok ötesine taşıyabileceği görüşünde. Eğer Perplexity’nin tahminleri gerçekleşirse, bu yükselişin öncülüğünü XRP, Cardano ve Dogecoin üstlenebilir.

XRP (Ripple): Perplexity AI, 2025 Sonuna Kadar 20 Dolar Hedefi Öngörüyor

Yapay zekâ platformu Perplexity, Ripple’ın yerel tokeni XRP için dikkat çekici bir yükseliş senaryosu paylaştı. Modellerine göre XRP, 2025 sonuna kadar 20–24 dolar aralığına ulaşabilir. Bu da mevcut 2,97 dolarlık seviyeden yaklaşık %580’lik bir sıçrama anlamına geliyor.

XRP bu yıl şimdiden güçlü bir performans sergiledi. 18 Temmuz’da fiyat 3,65 dolara yükselerek 2018’deki 3,40 dolarlık rekorunu aştı. Ancak küresel makroekonomik ve siyasi baskılar nedeniyle %20 civarında geri çekilme yaşandı.

Ripple’ın sınır ötesi ödeme ağı hızla genişliyor ve kurumsal alanda giderek daha fazla tanınırlık kazanıyor. 2024’te BM Sermaye Kalkınma Fonu, XRP’yi gelişmekte olan ülkeler için uygun maliyetli bir havale aracı olarak tanıdı.

Regülasyon tarafında da önemli bir dönüm noktası geride kaldı. 2023’te alınan “XRP’nin perakende satışları menkul kıymet kapsamına girmez” kararının ardından, 2025’in başında SEC davasını tamamen düşürdü.

Teknik analiz tarafında da tablo iyimser. Yıl içinde üç ayrı boğa bayrağı formasyonu oluştu ve bu durum özellikle 4. çeyrekte güçlü bir kırılım ihtimaline işaret ediyor. Perplexity, temmuz zirvesi olan 3,65 doların üzerinde kalıcı bir hareketin kısa vadede fiyatı 5,5 dolara, devamında ise 7–20 dolar bandına taşıyabileceğini öngörüyor.

Son bir yılda %366 değer kazanan XRP, aynı dönemde Bitcoin’in %82’lik yükselişini ve Ethereum’un %63’lük performansını geride bırakmayı başardı.

Piyasalar şimdilik Fed faiz indirimlerine ve ilk spot XRP ETF’ine sınırlı tepki verse de, önümüzdeki aylarda açıklanacak ETF başvurularına ilişkin SEC kararları ve yeni kripto yasaları, XRP için güçlü katalizörler olabilir.

Cardano ($ADA): Perplexity AI Yıl Sonuna Kadar 2,50 Doları Hedefliyor

Yapay zekâ platformu Perplexity, Cardano’nun (ADA) önümüzdeki üç ayda güçlü bir yükseliş potansiyeline sahip olduğunu öngörüyor. Analize göre ADA, 2025 sonuna kadar 1,88–2,50 dolar aralığına yükselebilir. Bu tahmin, mevcut 0,84 dolar seviyesinden yaklaşık 3 katlık bir artış anlamına geliyor.

Ethereum’un kurucu ortaklarından Charles Hoskinson tarafından geliştirilen Cardano, bilimsel araştırma, sürdürülebilirlik ve ölçeklenebilirlik odaklı yapısıyla dikkat çekiyor. Hakemli geliştirme modeli ile öne çıkan ağ, Ethereum ve Solana’ya karşı ciddi bir alternatif olarak görülüyor.

Cardano’nun piyasa değeri şu anda 30,8 milyar doları aşmış durumda. Bu büyüklük ADA’yı yalnızca Ethereum için güçlü bir rakip hâline getirmekle kalmıyor, aynı zamanda Solana ile arasındaki benimsenme farkını da daraltıyor.

Teknik açıdan bakıldığında ADA, 2024 sonlarından bu yana bir düşen kama formasyonu içinde konsolide oluyor ve kritik direnç seviyesi 1,10 dolar civarında bulunuyor. Perplexity’ye göre, güçlü bir “Uptober” rallisi ADA’yı yılın son çeyreğinde 2 dolar seviyesine taşıyabilir. Ancak daha agresif bir senaryo için, tam ölçekli bir boğa piyasası gerekecek.

Perplexity’nin 2,50 dolarlık hedefi, ADA’nın 2021’de gördüğü 3,09 dolarlık zirvesini aşmasının henüz beklenmediğini gösteriyor. Bu seviyenin üzerine çıkılabilmesi için, ABD’de olumlu regülasyonlarla desteklenen hızlanmış bir benimseme süreci gerektiği vurgulanıyor.

Dogecoin (DOGE): Yapay Zekâ Yıl Sonu İçin 1 Dolara Yükseliş Öngörüyor

2013’te bir şaka coini olarak doğan Dogecoin (DOGE), bugün 38 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük ilk 10 kripto varlık arasına girmeyi başardı. 78 milyar dolarlık meme coin piyasasının liderlerinden biri olan DOGE, güçlü topluluk desteği ve artan ödeme kullanımlarıyla varlığını sürdürüyor.

Şu an 0,2518 dolar seviyesinde işlem gören DOGE, son bir yılda değerini ikiye katladı. Böylece yalnızca Bitcoin ve Ethereum’u değil, aynı zamanda Solana, Shiba Inu ve Pepe gibi rakiplerini de geride bıraktı.

Teknik göstergeler de yükselişe işaret ediyor. RSI göstergesi 50 seviyesinde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor, bu da yatırımcıların yeniden alıma geçtiğini gösteriyor. Son 24 saatte DOGE’nin %3,1 değer kazanması, Bitcoin, Ethereum ve XRP’nin yaklaşık %3’lük yükselişini geride bıraktı.

Grafiklerde ise 2024 sonlarından 2025 ortasına kadar tekrar eden düşen kama formasyonları, güçlü bir kırılma ihtimaline işaret ediyor. Perplexity’nin öngörüsüne göre DOGE yıl sonunu 0,25–0,42 dolar aralığında kapatabilir. Ancak bu seviyeler bile, Dogecoin’in 2021’de gördüğü 0,7316 dolarlık zirvesinden %43 aşağıda kalıyor.

Öte yandan benimsenme ivmesi giderek artıyor. Tesla, DOGE ile ürün satışlarını sürdürürken, PayPal ve Revolut gibi ödeme devleri de artık Dogecoin transferlerini destekliyor.

Maxi Doge (MAXI) Dogecoin’in “Turbo Kuzeni” Olarak Yükseliyor

Perplexity’nin radarına giren projelerden biri de Maxi Doge ($MAXI) oldu. Yüksek riskli bir meme coin alternatifi olarak öne çıkan MAXI, kendisini Dogecoin’in “amped-up cousin” yani “turbo kuzeni” şeklinde tanımlıyor.

Dogecoin’in büyük ölçekli ve daha oturmuş bir varlığa dönüşmesine karşın Maxi Doge, tamamen meme kültürü ve hype döngüleri üzerinden ilerliyor. Lansmanından bu yana haftalar içinde 2,6 milyon doların üzerinde fon toplamayı başaran token, kısa sürede dikkat çekti.

Ethereum tabanlı ERC-20 standardında geliştirilen MAXI, topluluk odaklı büyümeye önem veriyor. Telegram ve Discord kampanyaları, alım-satım yarışmaları ve planlanan iş birlikleriyle popülaritesini artırmayı hedefliyor.

Toplam 150,24 milyar arzın %25’i pazarlama ve ortaklık fonu olan “Maxi Fund”a ayrıldı. Ayrıca staking özelliği devreye alındı ve %128’e kadar APY getirisi sunuluyor. Katılım arttıkça bu oranların kademeli olarak düşeceği belirtiliyor.

Ön satış aşamasında token fiyatı $0,00026 seviyesinde bulunuyor. İlerleyen turlarda fiyat artışları planlanıyor. Yatırımcılar, Maxi Doge’nin resmi web sitesi üzerinden MetaMask ve Best Wallet gibi cüzdanlarla alım yapabiliyor.

Gelişmeleri projenin resmi X ve Telegram hesaplarından takip etmek mümkün.