Perplexity AI’den Yıl Sonu Tahmini: XRP, Dogecoin ve Pepe Büyük Kazanç Getirebilir

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ekim 16, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

ChatGPT’nin en büyük rakiplerinden biri olarak görülen Perplexity AI, yıl sonuna kadar XRP, Dogecoin ve Pepe yatırımcılarına ciddi kazançlar getirebileceğini öngörüyor.

Kripto piyasasında “Uptober” genellikle uzun soluklu boğa dönemlerinin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Geçtiğimiz pazartesi günü Bitcoin’in yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşması, piyasada geniş çaplı bir iyimserlik yaratmıştı. Ancak bu ivme, Donald Trump’ın Çin ithalatına %100 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasıyla hızla tersine döndü. Haber, kripto piyasasında şimdiye kadar görülen en sert gün içi düşüşlerden birine yol açtı.

Volatiliteye rağmen, birçok deneyimli yatırımcı bu düzeltmeyi “sağlıklı bir resetleme” olarak değerlendiriyor. Tarihsel olarak kripto piyasaları, büyük boğa döngülerinden önce genellikle sert bir düşüş yaşar. Analistlere göre bu çöküş, aşırı kaldıraçlı pozisyonların ve kısa vadeli spekülatörlerin sistemden temizlenmesini sağlayarak, bir sonraki yükseliş için zemin hazırladı.

XRP Fiyat Tahmini: Perplexity AI Yıl Sonuna Kadar 20 Dolara Yönelik Ralli Bekliyor

Yapay zekâ destekli analiz platformu Perplexity AI, Ripple’ın yerel tokenı XRP ($XRP) için çarpıcı bir öngörü paylaştı. Analize göre XRP, yıl sonuna kadar 10 ila 15 dolar aralığına yükselebilir, bu da mevcut 2,50 dolarlık fiyatından 4 ila 6 kat artış anlamına geliyor.

Kaynak: Perplexity AI

Ripple, bu yükseliş beklentisini destekleyen en önemli gelişmeyi bu yılın başında elde etmişti. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile süren beş yıllık hukuk mücadelesini kazandı. Bu zaferin ardından XRP, 18 Temmuz’da 3,65 dolara ulaşarak 2017’den bu yana ilk kez yeni bir zirve kaydetti.

Son 12 ayda XRP fiyatı %360 artış göstererek, fiat para birimlerine sabitlenmemiş büyük kripto varlıklar arasında en iyi performansı sergiledi. Aynı dönemde Bitcoin %72, Ethereum ise %57 yükselerek XRP’nin oldukça gerisinde kaldı. Teknik analizler, 2025 boyunca üç farklı boğa bayrağı formasyonu oluştuğunu gösteriyor, ki bu formasyonlar genellikle güçlü yükselişlerin habercisi olarak görülüyor.

Uzmanlar, Ekim ayının tarihsel olarak boğa eğilimli dönemi, yaklaşan ETF onayları, ABD’de netleşmesi beklenen düzenlemeler ve Ripple’ın yeni ortaklıkları gibi etkenlerin birleşmesiyle XRP’nin 15 dolara, hatta 20 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Dogecoin Fiyat Tahmini: Perplexity AI, DOGE’un 1 Dolar Hedefini Aşabileceğini Öngörüyor

2013’te eğlenceli bir internet şakası olarak doğan Dogecoin ($DOGE), bugün 66 milyar dolarlık meme coin piyasasında 30,6 milyar dolarlık piyasa değeriyle önemli bir yer edindi.

Kaynak: Perplexity AI

Şu anda 0,20 dolar seviyesinde işlem gören DOGE, RSI değeri 40 civarında seyrediyor ve yükseliş eğilimini koruyor. Son 24 saatte fiyatı %1,2 arttı, bu da meme coin piyasasındaki %5,5’lik genel düşüşe rağmen güçlü bir performans anlamına geliyor.

Dogecoin, klasik meme coin doğası gereği genellikle genel piyasa trendlerini büyüterek yansıtır. Ancak son dönemde milyarlarca dolarlık piyasa değeriyle “mavi çip” statüsüne yaklaşan DOGE, bugün piyasadaki %2’lik toparlanmadan da payını aldı.

2025 yazı boyunca grafikte birkaç güçlü yükseliş formasyonu oluştu ve bu da olası bir kırılma hareketine zemin hazırladı.

Perplexity AI’nin analizine göre, Dogecoin yıl sonuna kadar 0,75 ila 1,36 dolar aralığında bir seviyeye ulaşabilir. Üst bant, “iddialı hedef” olarak görülürken, daha temkinli tahmin ise 0,33 dolar civarında.

Dogecoin’in 2021 boğa piyasasındaki 0,7316 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini hatırlarsak, 1 doları aşmak, “Doge Ordusu” için büyük bir psikolojik zafer anlamına gelecek.

Ayrıca benimsenme oranı da hızla artıyor: Tesla Dogecoin ile ürün satışını kabul ediyor, PayPal ve Revolut gibi ödeme platformları da artık DOGE işlemlerini destekliyor.

Tüm bu faktörler, Dogecoin’in yalnızca bir “meme coin” olmaktan çıkıp, gerçek bir ödeme ve yatırım varlığı haline geldiğini gösteriyor.

Pepe ($PEPE) Fiyat Tahmini: Perplexity, Meme Coin’in Tüm Zamanların Zirvesini Yeniden Test Edebileceğini Öngörüyor

Nisan 2023’te piyasaya çıkan Pepe ($PEPE), bugün 3,1 milyar dolarlık piyasa değeriyle köpek temalı olmayan en büyük meme coin konumunda. Matt Furie’nin “Boy’s Club” çizgi romanından esinlenen proje, internet kültürünün simgelerinden biri haline gelerek kripto dünyasının ötesine taşan bir fenomen yarattı.

Kaynak: Perplexity AI

Güçlü rakiplerine rağmen Pepe, derin likiditesi ve aktif topluluğuyla öne çıkıyor. Ayrıca Elon Musk’ın X (eski Twitter) profilinde zaman zaman yaptığı gizli, yükseliş yönlü gönderiler, fiyat üzerinde olumlu etki yaratabiliyor.

Şu anda 0,0000075 dolar seviyesinde işlem gören PEPE, Aralık 2024’teki 0,00002803 dolarlık zirvesinin yaklaşık %73 altında bulunuyor.

Perplexity AI’nin analizine göre, Pepe önümüzdeki dönemde önemli direnç seviyesi olan 0,000018 doların aşılması halinde tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden test edebilir. Bu senaryoda tokenin değeri yaklaşık dört kat artabilir.

Daha spekülatif tahminlerde ise Perplexity, teorik olarak 0,0024 dolarlık (yaklaşık %32.000 artış) bir hedefi işaret ediyor. Bu, mevcut piyasa değeri göz önüne alındığında gerçekçi olmasa da, boğa piyasasında 0,0001 dolara kadar bir yükselişin “iyimser ama makul” bir hedef olabileceği belirtiliyor.

Topluluk desteği, kültürel etkisi ve memetik gücüyle Pepe, 2025’in en çok dikkat çeken meme coinlerinden biri olmaya devam ediyor.

Dogecoin’i Kaçıranlara Yeni Fırsat: Maxi Doge ($MAXI) – Degen Enerjisi ve Topluluk Hype’ıyla Sahneye Çıkan Yeni Rakip

Yeni bir Dogecoin rakibi Maxi Doge ($MAXI), ön satış piyasasına hızlı bir giriş yaptı ve yatırımcıların FOMO etkisiyle 3,6 milyon dolardan fazla fon topladı.

Dogecoin’in başarısını yıllardır uzaktan izleyen “kuzeni” Maxi Doge, şimdi kriptonun pump seven “degen” topluluğunun maksimalist enerjisini yansıtarak kendi sahnesini kuruyor.

Ethereum tabanlı ERC-20 token olan MAXI, Dogecoin’e kıyasla daha hızlı, daha ucuz ve çevre dostu işlemler sunuyor. Proje, Telegram ve Discord toplulukları, ticaret yarışmaları ve marka iş birlikleriyle topluluk katılımını ön plana çıkarıyor.

Toplam 150,24 milyar arzın %25’i, pazarlama ve stratejik ortaklıklara ayrılan “Maxi Fund” rezervine tahsis edilmiş durumda. Staking özelliği halihazırda aktif ve katılım oranına göre değişmekle birlikte %84’e kadar APY getirisi sunuyor.

Ön satışta token fiyatı şu anda 0,000263 dolar seviyesinde ve fonlama hedeflerine ulaşıldıkça kademeli olarak artıyor. Yatırımcılar MetaMask veya Best Wallet kullanarak MAXI satın alabiliyor.

Dogecoin’i kaçıranlar için bu, belki de yeni bir meme coin efsanesinin erken aşamasına katılma fırsatı olabilir.

Gelişmeleri Maxi Doge’un resmi X ve Telegram hesaplarından takip edebilirsiniz.