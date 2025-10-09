Perplexity AI: XRP, Solana ve Ethereum Yıl Sonuna Kadar Bitcoin’i Geride Bırakabilir!

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ekim 9, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

OpenAI’nin ChatGPT’sine rakip olan Perplexity AI, piyasaya dair oldukça iyimser bir tahmin yayımladı. Rapora göre XRP, Solana ve Ethereum, yıl bitmeden Bitcoin’i geride bırakabilecek potansiyele sahip.

Ekim ayı, kripto dünyasında uzun süredir “Uptober” olarak anılıyor ve genellikle Bitcoin ve altcoinler için güçlü bir yükseliş döneminin fitilini ateşliyor.

ABD’de kripto şirketlerini kapsayacak yakın zamanda gelmesi beklenen düzenleyici çerçeve, XRP, Solana ve Ethereum’a önümüzdeki boğa koşusunda yeni sermayenin büyük kısmını çekme şansı tanıyabilir.

Öte yandan, hâlâ gözden kaçmış ve ön satış aşamasında olan yeni bir kripto projesi de borsalarda listelendiğinde patlama yapabilir.

XRP (Ripple): Perplexity AI Yıl Sonuna Kadar 10 Doları Görebileceğini Tahmin Ediyor

Perplexity AI’nin tahminlerine göre, Ripple’ın XRP’si ($XRP) yıl sonuna kadar 10 dolara kadar yükselebilir, mevcut 2,82 dolar seviyesinden üç katın üzerinde bir artış potansiyeli sunuyor.

Kaynak: Perplexity AI

Sınır ötesi ödemelerde lider konumda olan XRP, kalıcılığını bir kez daha gösterdi. Ripple’ın SEC ile beş yıl süren hukuki mücadelesinin şirket lehine sonuçlanmasının ardından, yatırımcılar XRP’yi 18 Temmuz’da 3,65 dolara taşıdı; bu, yedi yılın ardından gelen ilk yeni zirveydi.

Perplexity AI’ye göre, XRP Temmuz zirvesini kararlı biçimde aşabilirse, Aralık öncesinde 5 dolar ve üzerine çıkması oldukça olası. Doğru koşullar sağlanırsa 10 dolar da ulaşılabilir bir hedef olarak değerlendiriliyor.

Son 12 ayda XRP, %443 artış göstererek tüm büyük stablecoin olmayan kriptoları geride bıraktı; karşılaştırmak gerekirse Bitcoin %97, Ethereum ise %85 değer kazandı.

Teknik göstergeler, 2025 boyunca üç boğa bayrağı (bullish flag) formasyonu oluştuğunu gösteriyor; bunlardan ikisi yaz aylarında gerçekleşti. Bu durum, son çeyrek ilerledikçe yeni bir yükseliş momentumuna işaret edebilir.

Gelecek dönemde yatırımcılar, Ekim ayı mevsimsel güçlenmesi, ek ETF onayları ve bekleyen ABD kripto mevzuatı gibi faktörlerin XRP için önemli katalizörler olarak devreye girmesini bekliyor.

Solana (SOL): Perplexity AI Yıl Sonuna Kadar 1.000 Dolar Üstünü Hedefliyor

Solana ($SOL), önde gelen akıllı kontrat platformlarından biri olarak konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Piyasa değeri 121 milyar doların üzerinde, ekosisteminde kilitli toplam değer (TVL) ise 12,5 milyar doları aşıyor.

ABD’de bu ay içinde spot Solana ETF’sinin onaylanma olasılığı, piyasa spekülasyonlarını artırıyor; böyle bir gelişme, Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde görülen sermaye girişlerini SOL için de tetikleyebilir.

Kaynak: Perplexity AI

Solana, gerçek varlık tokenizasyonu ve stablecoin benimsenmesinden en çok fayda sağlayabilecek kripto projelerden biri. Kurumsal oyuncuların hızla benimsemesiyle birlikte, ağ Ethereum’a kıyasla daha hızlı ve maliyet açısından daha verimli kalıyor.

Fiyat açısından SOL, Ocak ayında 250 dolara ulaştı, Nisan’da 100 dolara geriledi ve şu anda 221 dolar civarında işlem görüyor; bir sonraki yükseliş dalgasına hazırlanıyor.

Boğa bayrağı (bullish flag) formasyonundan kırılım yapması durumunda, Perplexity AI fiyatın yıl sonuna kadar 700–1.000 dolar aralığına yükselme potansiyeli taşıdığını öngörüyor. Bu da SOL’un önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 293,31 doları üç kattan fazla aşabileceğini gösteriyor.

Ethereum (ETH): Perplexity AI Lider Akıllı Kontrat Tokeninin 10.000 Dolara Ulaşabileceğini Öngörüyor

Ethereum ($ETH), dApp’ler ve DeFi ekosisteminin temel altyapısı olmaya devam ediyor. Piyasa değeri 543 milyar doları, ekosistemindeki kilitli toplam değer (TVL) ise 94,47 milyar doları aşıyor.

Perplexity AI, ETH’nin yıl sonuna kadar 10.000 dolara kadar yükselebileceğini, mevcut 4.490 dolar seviyesinden yaklaşık %123’lük bir artış kaydedebileceğini öngörüyor.

Kaynak: Perplexity AI

Ek momentum, ABD’de olası kapsamlı kripto reformlarının hayata geçmesiyle gelebilir; bu tür düzenleyici netlik, benimsenmeyi hızlandıran kritik bir faktör olarak öne çıkıyor.

Ekim ayına girerken, ETH 4.000 doların üstlerinde güçlü bir dirençle karşı karşıya. Bu direncin kararlı biçimde kırılması, fiyatın 6.000 dolar ve üzerine yükselmesine zemin hazırlayabilir. Öte yandan fiyat 4.000 doların altına çekilirse, Ethereum hâlâ 3.500–3.700 dolar aralığında güçlü destek gösteriyor.

Ekim ortasında gerçekleşebilecek bir yükseliş, ETH’yi 5.000 dolara kadar taşıyabilir ve yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesini oluşturabilir; yıl sonuna kadar ise nihai boğa hedefi olarak 10.000 dolar öne çıkıyor.

Maxi Doge (MAXI): Topluluk Enerjisiyle Yükselen Yüksek Riskli Meme Coin

Perplexity AI’nin odak noktası genellikle büyük, listelenmiş kripto paralarda olsa da, Maxi Doge ($MAXI) adındaki yeni meme odaklı proje, kısa sürede milyonlarca dolarlık erken yatırım çekmeyi başardı.

Dogecoin’in daha çılgın ve spekülatif kuzeni olarak konumlanan Maxi Doge, tamamen spekülatif doğasını kucaklıyor. Ethereum ağı üzerinde ERC-20 token olarak geliştirilen MAXI, Telegram ve Discord toplulukları, trade yarışmaları ve gelecekteki marka ortaklıklarıyla topluluk katılımını teşvik ediyor.

Toplam 150,24 milyar tokenin %25’i, Maxi Fund adıyla pazarlama ve ortaklık girişimleri için ayrıldı. Staking şimdiden aktif ve %120’ye varan APY sunuyor; katılım arttıkça getiriler değişiklik gösterebiliyor.

Şu anda ön satış tokenleri 0,000261 dolar seviyesinden işlem görüyor ve fonlama hedeflerine ulaşıldıkça küçük artışlar kaydediliyor. Yatırımcılar, Maxi Doge web sitesi üzerinden MetaMask veya Best Wallet ile ön satışa katılabiliyor.

Gelişmeleri takip etmek için Maxi Doge’un resmi X ve Telegram sayfaları güncel kaynak olarak kullanılabilir.