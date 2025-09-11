Perplexity AI Kripto Tahmini: XRP, SHIB ve Pepe’nin 2025 Sonu Fiyatı Ne Olacak?

ChatGPT'nin rakibi Perplexity, bu üç kripto paranın yatırımcılarına güzel bir yılbaşı yaşatacağını tahmin ediyor.

Last updated: Eylül 11, 2025

ChatGPT rakibi Perplexity AI, XRP, Pepe ve Shiba Inu’nun yıl sonuna doğru yatırımcılara ciddi kazançlar sağlayabileceğini öngörüyor.

Piyasa hareketleri de bu beklentiyi destekler nitelikte. Geçen ayın sonunda Bitcoin, 124.128 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve yalnızca haftalar önce kırdığı 122.838 dolarlık rekorunu geride bıraktı.

Regülasyon cephesinde ise Başkan Trump, stablecoin’lere yönelik ilk kapsamlı yasa olan GENIUS Act’i imzaladı. Bu yasa, sabit coin’lerin tam rezervle desteklenmesini zorunlu kılıyor. Aynı zamanda SEC, Project Crypto adını verdiği geniş kapsamlı bir girişimi hayata geçirerek menkul kıymetler çerçevesini modernize etmeyi ve blockchain şirketlerine daha net düzenleyici rehberlik sunmayı amaçlıyor.

Bu politika adımları ve piyasalardaki olumlu sinyallerle birlikte birçok analist, meme coin’ler ve altcoin’lerin 2021 çılgınlığını yakalayabileceğini, hatta aşabileceğini düşünüyor. Eğer Perplexity’nin öngörüsü gerçekleşirse, en büyük kazancı XRP, Pepe ve Shiba Inu’nun elde etmesi bekleniyor.

XRP (Ripple): Perplexity AI’den 5 Kat Yükseliş Tahmini, 15 Dolar Hedefi Masada

Perplexity, XRP’nin ($XRP) 2025 sonuna kadar 10 dolara yükselebileceğini ve mevcut 3 dolarlık fiyatının beş katına çıkabileceğini öngörüyor. Coin, şimdiden gücünü göstererek 18 Temmuz’da 3,65 dolara ulaştı ve 2018’deki 3,40 dolarlık zirvesini aştı. Ancak ardından yaklaşık %18 düşerek bugünkü seviyelerine geriledi.

Ripple, uluslararası genişlemesini sürdürüyor. 2024’te Birleşmiş Milletler Sermaye Kalkınma Fonu, XRP’yi gelişmekte olan ülkelerde sınır ötesi ödemeler için uygulanabilir bir çözüm olarak tanıdı.

Bu yılın başında Ripple, SEC ile yıllardır süren davasını sonuçlandırdı. Düzenleyici kurumun davayı düşürmesi, 2023’te verilen “XRP’nin perakende işlemlerinin menkul kıymet satışı olmadığı” yönündeki tarihi kararı pekiştirdi. Bu karar, büyük altcoin’ler için önemli bir dönüm noktası oldu.

Eğer momentum devam ederse, Perplexity XRP için 3,30–5,50 dolar aralığında bir taban senaryosu öngörüyor. Daha iyimser tabloda ise, Trump yönetiminin sektöre net düzenleyici rehberlik sağlama vaatlerini yerine getirmesi durumunda XRP’nin 15 dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bir diğer önemli katalizör de ABD’de spot XRP ETF’lerinin onaylanması olacak.

Teknik göstergeler de olumlu sinyaller veriyor: RSI 54 seviyesinden yükselişe geçti, bu da alım ilgisinin arttığını gösteriyor ve ekim ayına kadar fiyatı 4 dolara taşıyabilir. Son bir yılda XRP %456 değer kazandı; bu oran Bitcoin’in %98’ini ve Ethereum’un %86’sını geride bıraktı.

Shiba Inu (SHIB): Perplexity AI’den Ethereum Tabanlı Meme Coin İçin 8 Kat Yükseliş Tahmini

Ağustos 2020’de piyasaya sürülen Shiba Inu ($SHIB), Dogecoin’in en güçlü rakibi olarak konumunu koruyor ve bugün 7,6 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip.

Şu anda yaklaşık 0,00001303 dolardan işlem gören SHIB, son 24 saatte %0,2’lik hafif bir düşüş yaşadı. Ancak Dogecoin ve Pepe, aynı dönemde sırasıyla %1,5 ve %2,1 değer kaybederek daha zayıf bir performans sergiledi. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 80,2 milyar dolarlık meme coin piyasasının geneli de gecelik bazda %0,2 geriledi.

SHIB, bu yıl iki güçlü yükseliş formasyonunu da kırmayı başardı: düşen kama ve boğa flaması.

Fiyatın 0,000025 doların üzerine çıkması, Perplexity’nin yıl sonu için belirlediği 0,00005–0,00008 dolarlık hedef aralığını teyit edebilir. Bu da mevcut seviyelerden potansiyel olarak 5 ila 8 katlık bir yükselişe işaret ediyor.

RSI şu anda 48 seviyesinde ve son satış baskısını yansıtsa da, enflasyon kaynaklı volatilitenin azalmasıyla birlikte yukarı yönlü dönebileceği öngörülüyor.

Meme coin kimliğinin ötesinde Shiba Inu artık Shibarium adlı Layer-2 ölçeklendirme ağına sahip. Bu ağ, daha hızlı ve düşük maliyetli işlemler sağlarken merkeziyetsiz uygulamaları da destekliyor. Ayrıca son dönemde eklenen gizlilik özellikleri, SHIB’i rakiplerinden bir adım öne çıkarıyor.

Pepe ($PEPE): Perplexity’den Önde Gelen Doge Olmayan Meme Coin İçin 4 Kat Yükseliş Tahmini

Nisan 2023’te piyasaya çıkan Pepe ($PEPE), kısa sürede ilk üç meme coin arasına yükseldi ve bugün 4,4 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük “köpek temalı olmayan” meme coin konumunda.

Sert rekabete rağmen Pepe, güçlü likiditesi ve aktif topluluğu sayesinde popülerliğini koruyor. Elon Musk da Dogecoin’in yanında Pepe tuttuğuna dair esprili imalarda bulunarak projeye dikkat çekmişti.

Şu anda 0,00001053 dolardan işlem gören Pepe, 80 milyar dolarlık meme coin piyasasının geneline kıyasla bir miktar geride kalsa da son 7 günde %7 yükseldi. Bu performansıyla Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, XRP ve birçok büyük kriptoyu geride bırakmayı başardı. 0,000018–0,000022 dolar aralığındaki direnç bölgesinin aşılması, fiyatı sonbahar ortasına kadar 0,00003 dolara taşıyabilir.

Olumlu piyasa koşullarında Perplexity, Pepe’nin 0,000035 dolara kadar yükselebileceğini ve yatırımcılara 3 katın biraz üzerinde getiri sağlayabileceğini öngörüyor. Grafikte Kasım ile Mart arasında oluşan “düşen kama” formasyonu da tarihsel olarak güçlü bir yükseliş sinyali veriyor. Düzenleyici çerçevenin daha net hale gelmesiyle birlikte Pepe’nin yeni bir çıkışa hazırlanabileceği değerlendiriliyor.

Maxi Doge (MAXI): Dogecoin’in Vahşi Kuzeni

Perplexity’nin öngördüğü ana projeler dışında yeni fırsatlar arayanlar için Maxi Doge ($MAXI), meme yatırımına farklı bir soluk getiriyor ve kendini Dogecoin’in “daha vahşi ama uzun süre göz ardı edilmiş kuzeni” olarak tanıtıyor.

Dogecoin artık milyarlarca dolarlık bir varlık haline geldiği ve çoğu zaman Bitcoin ile Ethereum’un izinden gittiği için fiyat hareketleri, 2021’deki gibi sert dalgalanmalar göstermiyor.

Daha yüksek risk, daha yüksek getiri peşindeki yatırımcılar için Maxi Doge hızla popülerlik kazanıyor. Lansmanından sadece birkaç hafta sonra şimdiden 2 milyon dolara yakın fon topladı. ERC-20 standardıyla inşa edilen MAXI, topluluk oluşturmaya odaklanıyor. Telegram ve Discord kanallarını büyütmeyi, alım-satım yarışmaları düzenlemeyi ve diğer projelerle ortaklıklar kurmayı planlıyor.

Toplam 150,24 milyar tokenın %25’i, pazarlama ve iş birlikleri için Maxi Fund’a ayrılmış durumda. Ayrıca staking imkânı da sunuluyor. Şu anda %158 gibi dikkat çekici bir yıllık getiri (APY) mevcut, ancak katılım arttıkça bu oran düşecek.

Ön satış fiyatı şu anda 0,0002565 dolar ve önümüzdeki iki gün içinde yükselmesi planlanıyor.

Yatırımcılar, Maxi Doge web sitesi üzerinden MetaMask veya Best Wallet gibi cüzdanlarla katılım sağlayabiliyor.

Gelişmeleri Maxi Doge’un resmi X ve Telegram hesaplarından takip etmek mümkün.