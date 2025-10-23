Perplexity AI, BNB Coin, Ripple (XRP) ve Solana (SOL) İçin 2025 Sonuna Kadar İddialı Fiyat Tahmini Yaptı

Perplexity AI, XRP, Cardano (ADA) ve BNB'nin yıl sonu iddialı fiyat tahminlerini yayınladı. Altcoin'lerde olağanüstü toparlanma bekleniyor!

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ekim 23, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Perplexity’nin yapay zeka destekli sohbet robotu Perplexity AI, yıl sonu için iddialı fiyat tahminleri yayınladı. Yapılan analizlere göre, önde gelen altcoin’lerden XRP, Cardano (ADA) ve BNB’nin (Binance Coin) yıl bitmeden olağanüstü bir toparlanma sergilemesi bekleniyor.

Piyasada geleneksel olarak “Uptober” (Ekim Rallisi) olarak adlandırılan dönemin yarattığı yükseliş coşkusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ithalatına yönelik %100 oranında gümrük vergisi uygulama kararını açıklamasının ardından aniden sona erdi. Bu hamle, küresel piyasaları şiddetli bir şekilde sarsarak kripto para tarihindeki en sert günlük satış dalgalarından birini tetikledi.

Piyasa aktörleri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yaklaşan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına odaklanmış durumda. Yatırımcılar, risk iştahını yeniden canlandırabilecek potansiyel bir parasal gevşeme sinyali bekleyişiyle temkinli bir duruş sergiliyor.

Ancak, deneyimli analistler son geri çekilmeyi olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor. Uzmanlara göre, sert düzeltmeler piyasadaki spekülatif fazlalığı ve aşırı kaldıraçlı pozisyonları temizleyerek, genellikle daha kalıcı ve sağlam uzun vadeli kazançların temelini atıyor.

Binance Coin (BNB): Perplexity AI’a Göre Hâkimiyet Büyüyor

Binance Coin ($BNB), başlangıçta Binance borsasının hizmet (utility) token’ı olarak tasarlanmış olsa da, zamanla en çok yönlü dijital varlıklardan birine dönüştü. BNB, NFT’leri, merkeziyetsiz uygulamaları (dApp’ler) ve ödeme çözümlerini kapsayan, sürekli büyüyen bir ekosistemin itici gücü konumunda.

Kaynak: Perplexity AI

BNB’nin deflasyonist yapısı, Binance’in periyodik token yakımları ile destekleniyor. Bu yakımlar, zaman içinde dolaşımdaki arzı sistematik olarak azaltarak token’ın uzun vadeli fiyat direncine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Token’ın kullanım alanı artık sadece Binance platformunun çok ötesine geçti. BNB, oyun platformlarından seyahat hizmeti sağlayıcılarına kadar dünya çapındaki satıcılar arasında ilgi görüyor. Bu yaygın benimseme, BNB’nin piyasa değeri açısından dünyanın en büyük beş kripto para birimi arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Bu ay içinde, yılın başlarında oluşan boğa flama (bullish pennant) formasyonundan güçlü bir kırılım (breakout) gerçekleştiren BNB, 1.369,99 dolarlık rekor seviyeye ulaştı. Ancak bu zirveden sonra yaklaşık %21’lik bir geri çekilme yaşadı. Şu an Göreceli Güç Endeksi (RSI) değeri 47 seviyesinde bulunan BNB, alım ve satım baskıları arasında konsolide (fiyat dengeleme) oluyor gibi görünüyor.

Perplexity AI, boğa momentumunun geri dönmesi durumunda, BNB’nin yıl bitmeden 1.600 dolar seviyesini zorlayabileceğini öngörüyor. Öte yandan, olası bir düzeltme senaryosunda ise 580 ila 1.000 dolar aralığının önemli bir destek bölgesi olarak işlev görebileceği belirtiliyor.

XRP ($XRP): 10 Dolara Doğru Potansiyel Bir Sıçrama Bekliyor

Perplexity, Ripple’ın yerel token’ı XRP ($XRP) için dramatik bir yükseliş öngörüyor. Analize göre XRP, mevcut değeri olan yaklaşık 2,41 doların iki katından fazlasına çıkarak, yıl sonuna kadar 5,50 ila 6,20 dolar aralığına ulaşabilir.

Kaynak: Perplexity AI

Ripple’ın bu yılın başlarında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı kazandığı tarihi zafer, beş yıllık hukuki mücadeleyi sonlandırdı. Bu karar, yatırımcı güvenini yeniden tesis ederek XRP’yi 18 Temmuz’da yedi yılın en yüksek seviyesi olan 3,65 dolara taşımıştı.

Son bir yıllık süreçte, XRP etkileyici bir performans göstererek %349 oranında değer kazandı. Bu yükseliş, Bitcoin’in %62 ve Ethereum’un %46’lık kazançlarını açık ara geride bıraktı.

Teknik analizler, 2025 yılında üç farklı boğa bayrağı (bullish flag) formasyonunun oluştuğunu gösteriyor; bunlardan ikisi yaz aylarında ortaya çıktı. Bu formasyonlar, genellikle büyük yukarı yönlü hareketlerin habercisi olarak yorumlanır.

Ekim ayındaki güçlü mevsimsel rüzgarlar, olası ETF (Borsa Yatırım Fonu) onayları, düzenleyici cephede yaşanabilecek olumlu gelişmeler ve Ripple’ın genişleyen küresel ortaklıkları, XRP’nin son kayıplarını telafi etmesine yardımcı olabilir. Bu faktörlerin birleşimiyle, XRP’nin 6 dolar eşiğine yaklaşması, boğa piyasası (bull-case) senaryosunda ise 10 dolarlık hedefin makul bir ihtimal olduğu belirtiliyor.

Solana (SOL): Yapay Zeka $500 Üzerinde Bir Kırılım Öngörüyor

Solana ($SOL), 100 milyar doları aşan piyasa değeri ve merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminde kilitli bulunan yaklaşık 11 milyar dolarlık Toplam Kilitli Değer (TVL) ile önde gelen akıllı sözleşme blok zincirlerinden biri olarak konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kaynak: Perplexity AI

ABD düzenleyicilerinin, ay bitmeden spot Solana ETF’ine (Borsa Yatırım Fonu) onay verebileceği yönündeki spekülasyonlar giderek artıyor. Böyle bir adım, tıpkı Bitcoin ve Ethereum ETF lansmanlarından sonra görülen yükselişlere benzer şekilde, önemli miktarda kurumsal sermayeyi çekebilir.

Solana, aynı zamanda gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ve stablecoin (stabil kripto para) altyapısının genişlemesi gibi kurumsal ivme kazanan sektör trendlerinden de faydalanacak. Ayrıca, işlem hızı ve ücretleri açısından Ethereum’u geride bırakmasıyla Solana, kitlesel benimseme yolunda en güçlü adaylardan biri olmayı sürdürüyor.

Ocak ayında 250 dolara yükseldikten sonra Nisan ayında 100 dolara kadar geri çekilen SOL, şu anda 184 dolar civarında işlem görüyor ve bu, yenilenmiş bir boğa potansiyeline işaret ediyor. Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI) 40 gibi düşük bir seviyede olması ve 30 günlük hareketli ortalamasının (MA) hemen altında seyretmesi, varlığın şu anda değerinin altında olabileceğini gösteriyor.

Yakın zamanda boğa bayrağı (bullish flag) formasyonundan kırılım gerçekleştiren Solana için yapay zeka, yıl sonuna kadar 360 ila 500 dolar aralığına ulaşabileceğini tahmin ediyor. Bu, SOL’un bir önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 293,31 doların %70’e kadar üzerine çıkması anlamına geliyor.

