Perplexity AI 2025 Sonunda XRP, Pepe ve Cardano’da Büyük Ralli Bekliyor

Perplexity AI, önümüzdeki aylarda bazı önde gelen altcoin’lerde kayda değer fiyat artışları olabileceğini, bunun da kripto yatırımcıları için oldukça kazançlı bir yıl sonu dönemi anlamına gelebileceğini öngörüyor.

Piyasa sinyalleri de bu senaryoyu destekler nitelikte. Dün erken işlemlerde Bitcoin, neredeyse yeni bir tüm zamanlar rekoruna imza atacak seviyeye gelerek 122.227 doları gördü. Görünen o ki boğalar “aya yolculuk” için hazırlanıyor.

Geçtiğimiz ay, Başkan Trump GENIUS Yasası’nı imzalayarak stablecoin’ler için federal denetim sürecini başlattı. Bu yasa, stablecoin’lerin uygun rezervlerle desteklenmesini zorunlu kılıyor. Daha yakın zamanda ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dijital varlık piyasasına rehberlik sağlamak amacıyla menkul kıymet yasalarını yeniden düzenlemeyi hedefleyen kapsamlı bir girişim olan Project Crypto’yu başlattı.

Bu gelişmeler, Trump’ın ABD’yi dünyanın en büyük blockchain inovasyon merkezi haline getirme vaadini aktif olarak hayata geçirmeye başladığını gösteriyor.

Birçok analist, yaklaşan rallinin 2021’in zirvelerini bile aşabileceğini düşünüyor. Perplexity AI’ye göre, bu süreçte öne çıkması muhtemel üç altcoin bulunuyor.

XRP (Ripple): Perplexity AI’ye Göre Yıl Sonuna Kadar Fiyat İki Katına Çıkabilir

Perplexity AI, Ripple’ın XRP’sinin ($XRP) 2025’in dördüncü çeyreğinde 5,80 dolar seviyesine yaklaşabileceğini öngörüyor. Bu, mevcut 3,12 dolar civarındaki fiyatın neredeyse iki katına çıkması anlamına geliyor.

XRP, 18 Temmuz’da 3,65 dolara ulaşarak 2018’den bu yana ilk kez yeni bir tüm zamanlar rekoru kırdı. Ardından fiyat yaklaşık %14,3 geri çekilerek bugünkü seviyelerine geldi. Buna rağmen XRP, son bir ayda %14 artış gösterdi. Bu dönemde 2 trilyon dolarlık piyasa değeriyle lider konumdaki Bitcoin ise neredeyse hiç hareket etmedi.

2024’te Birleşmiş Milletler Sermaye Kalkınma Fonu tarafından uluslararası ödemeler için önde gelen çözümlerden biri olarak tanınan XRP’nin itibarı istikrarlı şekilde güçleniyor.

Ripple’ın SEC ile yıllardır süren hukuki mücadelesi bu yıl, düzenleyicinin davayı geri çekmesiyle sonuçlandı. Bu gelişme, 2023’te verilen ve perakende XRP satışlarının menkul kıymet işlemi sayılmayacağı yönündeki tarihi mahkeme kararının ardından geldi. Bu karar, Ripple ve uzun süredir sert regülasyon baskısıyla karşı karşıya olan kripto sektörü için büyük bir zafer olarak görülüyor.

XRP, eski zirvesini yeniden test edip aşabilirse, Perplexity AI’ye göre 5,80 doların da ötesine geçmek mümkün olabilir. Özellikle de makroekonomik ve jeopolitik koşullar büyümeyi desteklerse.

Teknik göstergeler, Göreceli Güç Endeksi (RSI)’nin 57’den yükselerek alım baskısının arttığını gösteriyor. Son 12 ayda XRP %460 değer kazanarak Bitcoin’in %99’luk artışını açık ara geride bıraktı.

Pepe (PEPE): Perplexity AI’ye Göre Yıl Sonuna Kadar %500’lük Patlama Potansiyeli

Nisan 2023’te piyasaya sürülen ve Matt Furie’nin ünlü kurbağa memesinden ilham alan Pepe ($PEPE), kısa sürede piyasa değeri açısından ilk üç meme coin arasına girmeyi başardı. 4,9 milyar dolarlık değeriyle, köpek temalı olmayan en büyük meme token konumunda.

Meme coin alanındaki yoğun rekabete rağmen PEPE, sadık topluluğu ve güçlü likiditesi sayesinde öne çıktı. Elon Musk da PEPE’ye sahip olduğunu ima etmiş, hatta geçen yıl profil fotoğrafını kısa bir süreliğine Pepe olarak değiştirmişti.

Şu anda 0,00001158 dolar seviyelerinde işlem gören PEPE, son bir haftada %11, son 24 saatte ise %2 değer kazanarak her iki dönemde de Bitcoin’i geride bıraktı.

Perplexity AI’nin en iddialı tahminine göre PEPE, Aralık ayına kadar 0,00007 dolara ulaşabilir. Bu, mevcut seviyelerden %500’lük etkileyici bir getiri anlamına geliyor ve bu hedef, 2024 sonundaki 0,00002803 dolar zirvesinin çok üzerinde. Yüksek spekülatif bir tahmin olsa da, güçlü bir boğa piyasasında bu seviyelere ulaşmak imkânsız değil. Hatta yeni bir tüm zamanlar rekorunun sonbahar gibi erken bir tarihte gelebileceği düşünülüyor.

Grafik analizleri, Kasım-Mart döneminde oluşan ve genellikle yukarı yönlü kırılmalara zemin hazırlayan alçalan kama formasyonuna işaret ediyor. Olumlu piyasa havası ve dostane regülasyon ortamı devam ederse, PEPE’nin Shiba Inu’nun 7,5 milyar dolarlık piyasa değerini yakalayarak meme coin’ler arasında ikinci sıraya yükselmesi mümkün olabilir.

Cardano ($ADA): Çevre Dostu Blockchain’de 4 Kat Büyüme Beklentisi

Cardano ($ADA), sürdürülebilir ve ölçeklenebilir blockchain ağlarına olan ilginin artmasıyla son bir haftada %8 yükseldi. Donald Trump, Truth Social’daki bir paylaşımında ABD Stratejik Kripto Rezervi önerisinden bahsederken ADA’ya da değindi.

Her ne kadar odak noktası Bitcoin olsa da, ADA da hükümet rezervlerinde yer alabilecek potansiyel bir varlık olarak gündeme geldi—ancak yalnızca kolluk kuvvetlerinin el koyduğu durumlarda.

Ethereum’un kurucu ortaklarından Charles Hoskinson tarafından geliştirilen Cardano, Proof-of-Stake mutabakat mekanizması, düşük çevresel etkisi ve hakemli (peer-reviewed) geliştirme süreci ile hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

ADA şu anda 0,8037 dolar seviyesinden işlem görüyor ve 29,2 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. Perplexity AI, fiyatın 2025 sonuna kadar 6 dolara ulaşabileceğini öngörüyor—bu, mevcut seviyeden 7,5 kat artış anlamına geliyor ve ADA’nın önceki tüm zamanlar zirvesinin iki katı.

Teknik açıdan bakıldığında ADA, 2024 sonundan bu yana alçalan kama formasyonu içinde konsolide oluyor. 1,10 dolar direncinin üzerinde gelecek güçlü bir kırılım, sonbahara kadar fiyatı 1,50 dolara taşıyabilir. 6 dolar hedefinin görülmesi ise ADA’nın 2021’deki 3,09 dolarlık ATH seviyesini ikiye katlaması anlamına geliyor.

