Perplexity AI 2025 Sonu İçin XRP, Solana ve Cardano Fiyat Tahminini Açıkladı

Last updated: Ağustos 8, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin’in yakın zamanda kırdığı rekor seviyeye tutunmaya devam etmesi, Perplexity AI’yi önde gelen birkaç altcoin konusunda iyimser hale getirdi. Yapay zeka, boğa piyasasının erken aşamalarının başlamış olabileceğini öne sürüyor.

Geçtiğimiz ay Bitcoin, 122.838 dolar ile yeni bir rekor kırarak, analistler arasında küresel kripto benimsenmesini hızlandırabilecek yeni bir rallinin fitilini ateşledi.

Önemli bir düzenleme gelişmesinde, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) kısa süre önce “Project Crypto” adını verdiği, menkul kıymet düzenlemelerini sektöre daha uygun hale getirmeyi amaçlayan tarihi bir politika girişimini duyurdu. SEC Başkanı Paul S. Atkins, bu girişimi Başkan Trump’ın ABD’yi kriptoda dünya lideri yapma hedefiyle uyumlu bir “kilometre taşı” olarak nitelendirdi.

Bu nedenle, piyasada zaman zaman yaşanan durgunluğa rağmen iyimserlik yeniden yükselişe geçti. Birçok uzman, bir sonraki büyük boğa dalgasının 2021 rallisinde görülen zirveleri geride bırakabileceğine inanıyor. Perplexity’ye göre işte bu süreçten en fazla yararlanabilecek üç önde gelen altcoin:

XRP (Ripple): Perplexity AI’ye Göre 2025 Sonuna Kadar %200 Büyüme Potansiyeli

Perplexity AI, Ripple’ın yerel tokenı XRP’nin ($XRP) 2025’in son çeyreğinde yaklaşık 9 dolara ulaşabileceğini, bunun da mevcut 3,07 dolarlık değerinden neredeyse %200’lük bir artış anlamına geldiğini öngörüyor. Bu tahmin, son haftalarda kaydedilen güçlü performansın ardından geldi.

18 Temmuz’da XRP, 2018’deki rekorunu geride bırakarak 3,65 dolara kadar yükseldi. Fiyat o tarihten bu yana yaklaşık %16 gerilese de token son bir ayda %34 değer kazandı ve hem Bitcoin’i hem de birçok önde gelen altcoini geride bıraktı.

Yükseliş beklentisinin büyük kısmı, artan yasal netlik ve olası bir XRP spot ETF’inin, riskten kaçınan geleneksel finans (TradFi) yatırımcılarından sermaye çekme ihtimalinden kaynaklanıyor.

Hızlı ve düşük maliyetli sınır ötesi ödemeler için tasarlanan XRP, 2024’te BM Sermaye Kalkınma Fonu’ndan aldığı destekle küresel havale kullanımında meşruiyetini pekiştirdi. Ripple böylece SWIFT’in yerini alma hedefinde önemli bir adım attı.

Ripple’ın SEC ile yıllardır süren hukuk mücadelesi, Mart 2025’te kurumun davayı geri çekmesiyle sona erdi. 2023’te verilen bir mahkeme kararı, XRP’nin bireysel yatırımcı işlemlerinin menkul kıymet sayılmadığını netleştirmiş, token’ın düzenleyici statüsünde önemli bir dönüm noktası olmuştu.

XRP yeniden tüm zamanların en yüksek seviyesini görürse, Perplexity’ye göre 5 doların çok üzerine çıkabilir; özellikle de makroekonomik ve jeopolitik koşulların istikrara kavuşması ve düzenleyici netliğin piyasa güvenini artırması halinde.

Teknik göstergeler, olası bir konsolidasyon sürecini işaret ediyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 86’dan 54’e gerilese de yeniden yükselerek taze yatırımların ivme kazandığını gösteriyor.

Son bir yılda XRP, %484 artışla Bitcoin’in %103’lük getirisini açık ara geride bıraktı.

Solana ($SOL): Perplexity AI’ye Göre 2025 Sonunda ETF Heyecanı Fiyatı 500 Dolara Taşıyabilir

Solana ($SOL), akıllı sözleşme ekosistemindeki güçlü konumunu pekiştirdi. Artan kurumsal benimseme ve geliştirici ilgisi sayesinde piyasa değeri 91,8 milyar doları aştı. ABD’de olası bir Solana spot ETF’i beklentisi, Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin yarattığı etkiyi takip ederek son dönemdeki fiyat artışlarını destekledi.

Başkan Trump’ın sosyal medyada dile getirdiği bir öneri üzerinden yayılan söylentiler, Solana’nın potansiyel ABD ulusal kripto rezervinde “sadece elde tutma” varlığı olarak yer alabileceğini öne sürüyor. Bu da Solana’nın gelişen dijital ekonomideki rolüne ek bir meşruiyet katıyor.

Teknik açıdan bakıldığında, SOL uzun vadeli düşüş trendini kırmış durumda. Ocak ayında 250 doların üzerine çıktıktan sonra Nisan’da 100 dolar seviyelerine gerileyen token, 170 dolara toparlandı. Düşen kama formasyonundan gerçekleşen bu çıkış, analistlerin parabolik bir hareket beklentisini artırdı.

Perplexity AI, Solana’nın 2025 sonunda 500 dolara yükselebileceğini, bunun da 293,31 dolarlık önceki zirvesinin neredeyse iki katı olacağını tahmin ediyor.

Bu hedef, mevcut fiyatlardan yaklaşık altı kat getiri anlamına geliyor.

Boğa trendinin yaz boyunca devam etmesi halinde, SOL sonbaharda 320 dolara ulaşabilir ve ideal koşullarda Perplexity’nin üst fiyat tahmini olan 500 doları da aşabilir.

ABD’de düzenleyici netliğin sağlanması, özellikle kurumsal portföylerde yerini güçlendiren Solana’nın geleceğini şekillendirmede kritik rol oynayacak.

Cardano ($ADA): Perplexity’ye Göre Yeşil Blockchain Adayı İçin 4 Kat Getiri Potansiyeli

Cardano ($ADA), çevre dostu ve ölçeklenebilir blockchain platformlarına yönelik artan ilgiyle birlikte son bir ayda %30 yükseldi.

Dikkat çeken bir gelişmede, Başkan Donald Trump, Truth Social’da ABD Stratejik Kripto Rezervi kurulması önerisini dile getirirken ADA’dan da bahsetti. Her ne kadar odak noktası Bitcoin olsa da, ADA’nın da yasa yoluyla el konulmuş varlıklar arasından hükümetin elinde tutulabilecek bir seçenek olduğu ifade edildi.

Ethereum’un kurucu ortaklarından Charles Hoskinson tarafından geliştirilen Cardano, enerji tasarruflu Proof-of-Stake modeli ve akademik hakem değerlendirmesinden geçen geliştirme yaklaşımıyla hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Şu anda 0,7591 dolar seviyesinde işlem gören ve 27,5 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan ADA, potansiyeline kıyasla hâlâ düşük değerli kabul ediliyor. Perplexity, fiyatın 2025 sonunda 2,69 dolara yükselebileceğini öngörüyor. Bu, yaklaşık 3,5 katlık bir artış anlamına geliyor.

Teknik tarafta, ADA 2024 sonlarından bu yana düşen kama formasyonu oluşturuyor. 1,10 dolar direncinin kırılması, sonbaharda fiyatın 1,50 dolara yönelmesine zemin hazırlayabilir. 2,69 dolarlık hedefe ulaşılması ise ADA’yı, 2021’de gördüğü 3,09 dolarlık zirvenin yalnızca %13 altında konumlandıracak.

TOKEN6900: Yeni Meme Coin Favorisi, Ön Satış Fiyatından 1.000 Kat Kazanç Getirebilir

Kripto piyasasında genellikle ilgi büyük piyasa değerine sahip coin’lere yönelse de, meme coin’ler astronomik kazanç ihtimaliyle bireysel yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Bu yeni favorilerden biri, Ethereum tabanlı mizah odaklı TOKEN6900 (T6900). Ön satışının başlamasından sadece iki hafta sonra 1,65 milyon dolardan fazla fon toplayarak güçlü bir ilk ilgi gördü.

T6900, ironi dolu bir şekilde tamamen meme kültürünü sahipleniyor. Yaratıcıları token’ı, “yanılsama, hiciv ve aşırı çevrim içi yatırımcıların kolektif halüsinasyonu tarafından beslenen” bir proje olarak tanımlıyor ve geleneksel kullanım alanları yerine viral çekiciliğe odaklanıyor.

T6900, önceki SPX6900 meme token’ından ilham alarak spekülatif döngülerde görülen şişirilmiş varlık değerlemeleriyle dalga geçiyor. Mizahi bir detay olarak, toplam arz 930.993.091 token olarak belirlendi—bu sayı SPX6900’un toplam arzından tam bir token fazla.

Parodi havasına rağmen, T6900 sahiplerine pasif gelir elde etme imkânı tanıyan bir staking mekanizmasına da sahip. Bu sayede kısa vadeli hype ortamında bile uzun vadeli katılım teşvik ediliyor.

Resmî sitede ön satış fiyatı şu an 0,006875 dolar seviyesinde bulunuyor. Bir sonraki fiyat aşamasına ise 48 saatten az bir süre kaldı; bu da erken yatırımcılara daha düşük fiyattan alım yapma fırsatı sunuyor.

Projeye dair en güncel gelişmeleri takip etmek için resmi X ve Instagram hesaplarını izleyebilirsiniz.