Pepe Fiyat Tahmini: Yükseliş Trendi Devam Ediyor mu?

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Pepe (PEPE) son 7 gün içinde kaydettiği gerilemenin ardından geçtiğimiz 24 saatte %2’lik bir artış yaşadı. Token bir kez daha 0.00001300 dolardaki kilit dirence yaklaştı.

Bu arada PEPE bu bölgeye yaklaşırken işlem hacmi de %61 arttı. PEPE’nin günlük EMA’ları şimdiye kadar destek olarak hareket etti. Altcoin kilit indikatörlerin üzerinde kaldığı sürece önümüzdeki günlerde 0.00001600 dolara doğru bir yükseliş gerçekleşebilir.

PEPE, yüksek volatilitesi ve düşük fiyatı nedeniyle yatırımcılardan ilgi görmeye devam ediyor. Steph is Crypto kullanıcı adıyla bilinen bir kripto yatırımcısı, PEPE’nin yakında 0.0001100 dolara doğru yükselebileceğini söyledi.

THE FINAL WAVE HIGHER FOR $PEPE STARTS NOW! pic.twitter.com/IgE2TueGz6 — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) July 23, 2025

Pepe’nin bu seviyeye yükselmesi yaklaşık %750’lik bir fiyat artışı anlamına geliyor.

PEPE, son zamanlarda kaydettiği gerilemeye rağmen son 30 günde %38.5 değerlenmiş durumda. PEPE’nin mevcut fiyat hareketleri pozitif fiyat tahminlerini destekliyor.

Pepe Fiyat Tahmini: Düşen Kama Kırılımı 0.00002800 Dolara Doğru Bir Yükselişe İşaret Ediyor

Pepe’nin 12 saatlik grafiğine bakıldığında düşen kama formasyonunun son birkaç hafta içinde iki kez kırıldığı ve son kırılmanın ardından yükseliş trendinin şekillendiği görülüyor.

PEPE’nin mevcut görünümü, fiyatın ilk olarak 0.000020 dolar civarına ve ardından 0.00002800 dolara yükselebileceğine işaret ediyor.

Bu arada PEPE’nin göreceli güç endeksi (RSI) geçtiğimiz birkaç gün içinde 50’nin altına düştükten sonra toparlandı. Bu, birkaç gün boyunca görülen yükselişin ardından yaşanan normal bir gerileme olarak kabul edildi.

PEPE’nin kayda değer bir yükseliş yaşaması için 0.00001500 doların üzerine çıkması gerekiyor.

Bu arada kripto piyasası genelinde yükseliş görülürken kripto varlıklarınızı güvenli bir şekilde depolamanın önemi göz ardı edilemez.

Yılın en iyi kripto ön satış projelerinden biri olan Best Wallet (BEST) yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

Best Wallet (BEST) Ön Satışında 14.3 Milyon Dolar Toplandı

Best Wallet (BEST) 60’tan fazla blok zincirini destekliyor ve son derece düşük işlem ücretleri sunuyor.

Best Wallet’ın mobil uygulaması iOS ve Android cihazlarda kullanılabiliyor ve şimdiden kullanıcılardan büyük ilgi gördü.

Cüzdanın “Yaklaşan Tokenler” özelliği, yatırımcıların gelecek vadeden kripto ön satış projelerini tespit etmelerine imkan tanıyor.

Projenin geliştirici ekibi, ön satışta toplanan fonların bir kısmını merkezi olmayan borsa ve debit kart çıkarmak için kullanmayı planlıyor. Best Wallet’ın kartı, kullanıcıların günlük ödemelerini kriptoyla yapmalarına imkan tanıyacak.

Cüzdanın kullanımının artmasıyla birlikte BEST tokene yönelik talep de artabilir. BEST token şu anda 0.025395 dolar fiyatla satılıyor.

Best Wallet’ın web sitesine gidip kripto cüzdanınızı bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. Kripto cüzdanınız yoksa Best Wallet uygulamasını indirebilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.