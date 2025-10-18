PEPE Fiyat Tahmini: SHIB Düşerken PEPE Yükseliyor – Meme Coin Rallisi Başlıyor mı?

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Last updated: Ekim 18, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Meme coinler arasında piyasa değeriyle üçüncü sırada yer alan Pepe, Shiba Inu’nun gerisinde kalsa da sosyal medyada yükselen ilgi, PEPE fiyat tahminlerini olumlu etkiliyor.

LunarCrush verilerine göre, Pepe’nin sosyal medya hakimiyeti %2,9’a çıkarak, son haftalarda daha güçlü fiyat performansı gösteren SHIB’in %1,7 seviyesini neredeyse ikiye katladı.

Bu değişim, yatırımcıların ve meme coin topluluklarının SHIB’e olan ilgisinin azalabileceğine ve dikkatlerini Pepe’ye kaydırabileceğine işaret ediyor.

Eğer bu momentum sürerse, Pepe sadece Shiba Inu’yu yakalamakla kalmayabilir, aynı zamanda onu geçerek meme coin sıralamasında ikinci sırayı alabilir.

Pepe Fiyat Tahmini: PEPE, Bu Seviyeyi Korursa %300 Artış Görebilir

Pepe şu anda kritik bir destek seviyesi olan 0,0000060 dolar civarında işlem görüyor. Alıcıların devreye girmesi ve satış baskısının azalması hâlinde bu seviye, yükseliş için bir sıçrama tahtası işlevi görebilir.

Son 7 günde PEPE yaklaşık %30 düşerek Göreceli Güç Endeksi’ni (RSI) aşırı satım bölgesine geri çekti. Bu tür keskin düşüşler genellikle piyasada aşırı tepki oluştuğunu ve kısa süre içinde bir dönüş hareketi yaşanabileceğini gösterir.

Alıcılar bu destek bölgesini korursa, Pepe 0,000011 dolara kadar toparlanabilir; bu, yaklaşık %83’lük bir yükseliş anlamına geliyor. Ralli ivme kazanırsa, potansiyel çok daha yüksek olabilir.

Aralık ayı zirvelerine tam bir geri dönüş ise %300’ün üzerinde kazanç sağlayabilir. Kripto Twitter’da artan pozitif hava, yatırımcı ilgisinin yeniden yükseldiğini gösteriyor.

Aynı enerji, Pepenode ($PEPENODE) gibi Pepe temalı ön satışlara da yansıyor. Bu yeni mine-to-earn oyunu, oyuncuların sanal rig’ler kurarak meme coinleri kazanmalarını sağlıyor ve bunun için herhangi bir fiziksel donanım gerekmiyor.

Pepenode ($PEPENODE) Ön Satışıyla Herkes Meme Coin Kazabilir

Eskiden kripto madenciliği yapmak için binlerce dolarlık pahalı donanım yatırımı gerekiyordu.

Artık durum değişti: Pepenode ($PEPENODE), meme coinlere odaklanan ilk mine-to-earn (M2E) oyununu sundu. Oyuncular, sanal bir sunucu kurarak oyuna başlıyor.

İstedikleri kadar madencilik rig’i kurabiliyor ve $PEPENODE yatırarak operasyonlarını kademeli şekilde yükseltebiliyorlar. Yükseldikçe, çıktıları artıyor ve liderlik tablosunda daha üst sıralara çıkıyorlar.

En iyi madenciler, sanal rig’lerini çalıştırarak ve diğerlerini geride bırakarak Bonk ($BONK) ve Shiba Inu ($SHIB) gibi büyük meme coinlerden sürpriz airdrop’lar kazanabiliyor.

Oyunun adil olması için anti-bot korumaları da eklenmiş, böylece gerçek oyuncular için eşit bir ortam sağlanıyor.

Üstelik, yükseltmelerde harcanan tüm $PEPENODE tokenlarının %70’i kalıcı olarak yakılıyor, arz azalıyor ve talep arttıkça kıtlık yaratılıyor.

$PEPENODE’yi indirimli ön satış fiyatıyla almak için resmi Pepenode web sitesini ziyaret edip Best Wallet gibi bir cüzdan bağlamak yeterli. Kripto ile takas yapabilir veya banka kartıyla ödeme tamamlayabilirsiniz.

Buradan PEPENODE Satın Alın