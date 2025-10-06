Pepe Fiyat Tahmini: PEPE Kilit Desteğe Yaklaşıyor, Sırada Ne Var?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Pepe son 7 günde %7 değer kazandı ve işlem hacmi bir noktada 700 milyon doları aştı. Peki Pepe büyük bir fiyat artışı yaşar mı?

Dogecoin tabanlı borsa yatırım fonunun (ETF) onaylanması, meme coin pazarı için önemli bir gelişme olarak kabul edilirken, Pepe tabanlı bir fonun da çıkabileceği konusunda beklentiler arttı.

En büyük üçüncü meme coin olan Pepe, şu anda 4.2 milyar dolar piyasa değerine sahip ve yatırımcılar arasındaki popülerliğini koruyor.

Pepe geçen yıl %1.360 değerlenerek dikkatleri üzerine çekmişti. Yine böyle bir yükseliş yaşanabilir mi?

Pepe Fiyat Tahmini: PEPE Kilit Desteği Gördü, Sırada Ne Var?

Pepe, swing high ve swing low noktaları haricinde büyük ölçüde öngörülebilir fiyat hareketleri sergiledi.

Pepe fiyat grafiği. Kaynak: TradingView

Pepe, fiyat hareketlerine bağlı olarak önümüzdeki birkaç hafta içinde bu iki bölgeyi görebilir.

Ancak altcoin sezonunun başlamasıyla birlikte piyasa koşullarının meme coin’ler için uygun olduğu söylenebilir.

Bir Pepe ETF’inin piyasaya sürülmesi meme coin’in 0.000028 dolar seviyesine doğru yükselmesini sağlayabilir. Pepe’nin bu seviyeye yükselmesi, mevcut fiyatına kıyasla %122’lik bir artış anlamına geliyor.

Pepe’nin göreceli güç endeksinin (RSI) üzerinde güçlü bir hamle yapması ve 0.00001500 dolar seviyesinin üzerine çıkması ivme yakalamasını sağlayabilir.

Bu arada Pepenode (PEPENODE) gibi Pepe ile bağlantılı kripto ön satış projelerinin de ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterebileceği düşünülüyor.

Pepenode ($PEPENODE) Dikkatleri Üzerine Çekiyor

Pepenode ($PEPENODE) , meme coin yatırımını eğlenceli ve kazançlı hale getiren bir madencilik oyunudur. Pepenode, yatırımcıların sanal madencilik cihazları satın alarak madencilik yapmalarına imkan tanıyor.

Bu arada en iyi madenciler PEPE ve FARTCOIN gibi meme coin’ler kazanma imkanına sahip olacak. Kullanıcılar seviyelerini yükseltebilir, referans ödülleri kazanabilir ve ödül kazanabilecekleri yarışmalara katılabilirler.

Ayrıca madencilik teçhizatlarını yükseltmek için kullanılan tokenlerin %70’i yakılacak.

PEPENODE satın alarak madencilik yapmaya başlayabilirsiniz. Pepenode’un resmi web sitesini ziyaret edip Best Wallet gibi Ethereum uyumlu bir cüzdan bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz.

USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

