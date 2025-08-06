Pepe Fiyat Tahmini: İşlem Hacmi %90 Düştü, Pepe Fiyatı Ne Olur?

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Pepe (PEPE) düşüşünü sürdürürken işlem hacimleri de geçtiğimiz günlerde önemli ölçüde düştü. Bu durum negatif Pepe fiyat tahminlerini destekliyor. Peki Pepe fiyatı ne kadar düşer?

CoinMarketCap‘in verilerine göre 18 Temmuz’da 2.2 milyar dolar değerinde PEPE işlem gördü. Bir aydan daha kısa bir süre içinde işlem hacmi 400 milyon dolara düştü.

Dün Pepe’nin işlem hacmi 600 milyon dolar seviyesindeydi. Bu, temmuz ortalarındaki pik seviyeye kıyasla %73’lük bir düşüş anlamına geliyor.

Pepe’nin vadeli işlemlerindeki açık pozisyonlar da önemli ölçüde düştü. 22 Temmuz’da 1 milyar dolar ile rekor kıran açık pozisyonlar, şimdi 590 milyon dolara gerilemiş durumda.

Pepe son yedi günde %7.95 düşerken, 30 günde ise sadece %2.8 oranında değer kazandı.

Pepe Fiyat Tahmini: PEPE 0.0000090 Dolara Düştü

PEPE’nin 4 saatlik grafiğine bakıldığında 0.000010 dolar seviyesinden sıçradığı görülüyor. Pepe ikili dip formasyonu oluşturdu ancak bu formasyon henüz doğrulanmadı.

İkili dip formasyonunun doğrulanması için Pepe’nin 0.000011 doların üzerine çıkması gerekiyor. Bu durumda 0.00001175 dolardaki direnç bölgesi yeniden test edilebilir.

Ancak düşüş trendinin baskın olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Dolayısıyla Pepe fiyatında yükseliş beklemek için öncelikle 0.000011 dolar seviyesinin aşılması gerekiyor.

Pepe 0.000010 doların altına düşerse ilk hedef 0.0000090 dolar seviyesi olacaktır. Pepe’nin sıfır dolara düşmesi pek mümkün olmasa da negatif ivme devam ettiği için haziran ayının sonlarında görülen dip seviyeler yeniden görülebilir.

Bu arada Best Wallet (BEST) gibi yılın en iyi ön satış projeleri son zamanlarda yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

Best Wallet (BEST) Ön Satışı Devam Ediyor

Best Wallet (BEST), 60’tan fazla blok zincirini destekleyen ve düşük işlem ücretleri sunan yenilikçi bir kripto cüzdanıdır.

Best Wallet’ın “Yaklaşan Tokenler” özelliği, yatırımcıların piyasadaki en ilgi çekici ön satış projelerine erkenden erişim sağlamalarına imkan tanıyor.

Projenin geliştirici ekibi merkezi olmayan borsa (DEX) başlatmayı ve böylece proje ekosistemini büyütmeyi planlıyor. Ayrıca Best Wallet, bir debit kart çıkararak kullanıcıların günlük harcamalarını kripto ile yapmalarına imkan tanıyacak.

Cüzdanın dünya genelindeki kullanımının artmasıyla birlikte BEST’e yönelik talep de artabilir.

Best Wallet‘ın web sitesine gidip kripto cüzdanınızı bağlayarak indirimli ön satış fiyatından BEST token satın alabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.