Pepe Balinaları Satış Yapıyor: Pepe Fiyatında Büyük Bir Düşüş mü Geliyor?

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Meme coin’lerde büyük kayıplar görülürken Pepe (PEPE) son 7 günde %9 değer kaybetti. Peki bu daha büyük bir düşüşün sinyali mi, yoksa sağlıklı bir düzeltme mi?

CoinDesk Research’ün verilerine göre PEPE balinaları son zamanlarda satış yapıyor. Ancak bunların tamamı gönüllü olarak gerçekleştirilen satışlar değil.

Whale James Wynn got liquidated again.



This time he was long on $PEPE.



Tough to watch him lose that much. pic.twitter.com/aSNZJbpOfA — Ted (@TedPillows) July 29, 2025

Daha önce meme coin’den bir servet elde eden tanınmış PEPE yatırımcısı James Wynn’ın long pozisyonu kısa bir süre önce tasfiye oldu.

PEPE’nin son fiyat düşüşüyle birlikte 207 milyon dolar değerinde long pozisyon tasfiye oldu ve Wynn ise nispeten kısa bir süre içinde yaklaşık 180.000 dolar zarar etti.

Wynn aldığı risklerle biliniyor. Wynn, aldığı riskler sayesinde büyük kazançlar elde etmiş olsa da son zamanlarda ciddi kayıplara uğradı. Örneğin, bu yıl mayıs ayında 1 milyar dolarlık BTC pozisyonunu kapatmak zorunda kaldı ve 60 milyon dolar zarar etti.

Bu arada PEPE’nin açık pozisyonları 22 Temmuz’da 1 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştı ancak o zamandan bu yana kayda değer bir düşüş görüldü. Bu, tokenin 0.000014 dolardan 0.000011 dolara gerilemesiyle birlikte tıpkı Wynn gibi birçok yatırımcının zarara uğradığının bir göstergesi olabilir.

Peki, PEPE balinalarının satış yapması daha büyük bir düzeltmenin habercisi olabilir mi?

Pepe Fiyat Tahmini: PEPE Kilit Desteği Kırarsa 0.00000850 Dolara Düşebilir

Pepe’nin günlük grafiğine bakıldığında, fiyatın 0.00001450 doları gördükten sonra gerilemeye başladığı ve geçtiğimiz günlerden 20 günlük EMA’nın altına düştüğü görülüyor.

Bu arada 9 günlük ve 21 günlük EMA’lar da bir “ölüm kesişimi (death cross) oluşturdu. Bu durum Pepe fiyatının daha fazla düşüş yaşayabileceğini düşündürüyor.

Şu anda izlenmesi gereken kilit destek seviyesi 0.00001050 dolar bölgesidir. PEPE bu seviyenin altına düşerse 0.00000850 dolar civarına gerileyebilir.

Öte yandan piyasa duyarlılığı ve momentum göstergeleri hala pozitif işaretler verdiği için PEPE’de açığa satış yapmak riskli olabilir. 0.00001050 dolar aşağı kırılır ve bu kırılma doğrulanırsa short pozisyonlar alınabilir.

TOKEN6900 Ön Satışı Devam Ediyor

Portföylerini çeşitlendirmek için alternatif arayan yatırımcılar piyasadaki daha yeni tokenlerle göz atabilirler.

Değerlendirilebilecek alternatifler arasında ön satış projeleri de yer alıyor. Ön satış projeleri genellikle ilk listelemelerini takiben kayda değer fiyat artışları yaşama potansiyeli barındırır.

Yeni bir ön satış tokeni olan Token6900 (T6900), herhangi bir yol haritasına ve kullanım durumuna sahip olmayan bir meme coin’dir. Tokenin ön satışında şimdiye kadar yaklaşık 1.5 milyon dolar fon toplandı.

Birtakım kullanım durumlarına sahip olan diğer meme coin’lerin aksine TOKEN6900, değerinin “Hayal, İroni ve Çevrimiçi Yatırımcıların Kolektif Sanrısından” kaynaklandığını açıkladı.

TOKEN6900, herhangi bir kullanım durumuna ve özelliğe sahip olmayan bir meme coin olsa da pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcılar tokenlerini stake edebilecek.

TOKEN6900’ın web sitesine gidip uygun bir kripto cüzdanı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.