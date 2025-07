Pepe Balinaları Alım Yapıyor: Pepe Fiyatı Yükselir mi?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Temmuz 25, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Pepe (PEPE) son 7 günde yaklaşık %9 değer kaybetti ancak balinalar olarak bilinen büyük yatırımcılar token biriktirmeye devam etti.

Nansen verilerine göre, PEPE sahibi en büyük 100 cüzdanın varlıkları son 30 günde %2.8 arttı ve şu anda bu cüzdanlar 306 trilyon PEPE tutuyor.

Bu, dolaşımdaki PEPE arzının %70’inden fazlasına tekabül ediyor ve PEPE tokenlerinin büyük bir kısmının büyük yatırımcılarda yoğunlaştığını gösteriyor.

Meme coin’ler bir süredir düşüş yaşıyor ancak son 30 günde %38.7 oranında değer kazandılar. PEPE bu süreçte diğer coin’lere kıyasla daha zayıf performans gösterdi ve sadece %23’lük bir fiyat artışı yaşadı.

Bununla birlikte CoinGlass verilerine göre, PEPE vadeli işlemlerindeki açık pozisyonlar ilk kez 1 milyar doların üzerine çıkarken, yatırımcıların büyük bir yükselişe hazırlandığı görülüyor.

Pepe Fiyat Tahmini: PEPE Daha Fazla Düşüş Yaşar mı?

PEPE’nin 24 saatlik işlem hacmi %26 düşerken, fiyat da %2.3 düşüşle 0.00001227 dolara geriledi.

Tokenin 0.00001500 dolar civarına yükselmesini sağlayan kayda değer bir rallinin ardından PEPE fiyatında durağan seyir görülüyor.

PEPE henüz kritik seviyeleri görmezken, kripto tasfiyeleri de minimum seviyede. Bu noktada daha fazla kaldıraçlı pozisyon tasfiyesi görülebilir ve düşük fiyatlardan yararlanmak isteyen alıcıların piyasaya girmesiyle birlikte PEPE’nin yükselişi için zemin hazırlanabilir.

Bununla birlikte, PEPE fiyatı 200 günlük EMA’ya yaklaşırken satın alma baskısı artabilir. Bugün izlenmesi gereken kilit seviye 200 günlük EMA’dır. PEPE fiyatı bu bölgenin üzerine çıkarsa düzeltme daha erken bitebilir ve fiyat 0.00001200 doların üzerinde kalabilir.

Hem teknik indikatörler hem de on-chain indikatörleri PEPE’nin kısa vadede 0.00001600 dolara yükselebileceği yönündeki tahminleri destekliyor.

Kripto piyasasında yükseliş görülürken kripto paralarınızı güvenle depolamanın önemi yadsınamaz. Yeni bir kripto ön satış projesi olan Best Wallet (BEST), yenilikçi özellikleri ve düşük işlem ücretleriyle harika bir Web3 depolama çözümü sunuyor.

Best Wallet (BEST) Ön Satışında 14 Milyon Dolar Toplandı

Best Wallet (BEST), 60’tan fazla blok zincirini destekleyen ve düşük işlem ücretleri sunan bir kripto cüzdanıdır.

Best Wallet’ın mobil uygulaması iOS ve Android cihazlarda kullanılabiliyor. Ayrıca BTC Bull Token (BTCBULL) ve Wall Street Pepe (WEPE) gibi meme coin alanının öne çıkan isimleri de ön satışlarını başlatmak için Best Wallet ile ortaklık kurmayı tercih etti.

Best Wallet’ın yol haritasında DEX ve debit kart çıkarma planları yer alıyor ve bunların BEST tokene yönelik talebi artırabileceği düşünülüyor.

Cüzdanın dünya genelindeki kullanımının artmasıyla birlikte BEST’e yönelik talep de artabilir.

BEST token şu anda 0.025385 dolar fiyatla satılıyor.

Best Wallet‘ın web sitesine gidip kripto cüzdanınızı bağlayarak 0.025135 dolarlık indirimli ön satış fiyatından BEST token satın alabilirsiniz. Cüzdanınız yoksa Best Wallet uygulamasını indirebilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.