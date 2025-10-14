Pepe Balinaları 1.5 Trilyon Token Sattı: Pepe Fiyatı Daha Fazla Düşer mi?

Geçen hafta piyasada yaşanan düşüşün ardından Pepe balinaları henüz alım yapmaya başlamadı. Yatırımcılar şimdi Pepe fiyatının yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin piyasaları sarsmasıyla birlikte Pepe fiyatı birkaç ayın en düşük seviyesine geriledi.

Nansen verilerine göre PEPE yatırımcıları piyasa çöküşünden önceki iki hafta içinde 1.5 trilyon coin sattı.

En büyük 100 Pepe balinasının son bir hafta içindeki varlıkları. Kaynak: Nanasen.

Bu hafta yaşanan toparlanmaya rağmen yatırımcılar riskten uzak duruyor. Balina varlıklarının düşüş eğiliminde olması Pepe fiyatında daha fazla düşüş beklendiğini düşündürüyor.

PEPE Coin Fiyat Tahmini: Pepe Ne Kadar Düşer?

Pepe’nin fiyat grafiğine bakıldığında iki düşüş formasyonunun şekillendiği görülüyor.

Bu formasyonlardan sonuncusu olan 6 aylık düşen üçgen formasyonu, 0.000009 dolardaki desteğin kırılmasının ardından düşüş yaşanmasına yol açtı.

1 günlük PEPE / USDT grafiği, düşen üçgen formasyonu omuz baş omuz kırılımını destekliyor. Kaynak: TradingView.

Bu düşüş yaklaşık bir buçuk yıllık omuz baş omuz formasyonunu destekliyor. Formasyon tamamen gerçekleşirse Pepe fiyatı yaklaşık %40 düşüş kaydederek 2024’ün sonlarında gördüğü 0.0000046 dolar seviyesine gerileyebilir.

Pepe’nin momentum indikatörleri düşüş trendinin gücünü koruduğunu gösteriyor. RSI’nin nötr hattına gerileyememesi ve MACD histogramının sinyal çizgisinin altında olması satış baskısının devam ettiğini gösteriyor.

Ancak ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimlerini sürdürmesi halinde 2026 yılında risk varlıklarına yönelik talebin artabileceği düşünülüyor. Bu durumda Pepe fiyatında da yükseliş görülebilir.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.