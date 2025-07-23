PENGU Fiyatı Yüzde 20’den Fazla Arttı! PENGU Neden Yükseliyor?

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Pudgy Penguins (PENGU), artan balina faaliyetleri sayesinde kilit seviyeleri aşmasının ardından yükseliş sinyalleri veriyor.

CoinMarketCap verilerine göre token son 24 saatte %20’den fazla artış kaydederek 0.04420 dolar seviyesine ulaştı. PENGU’nun mevcut trendi göz önüne alındığında 0.05 dolar seviyesini görebileceği düşünülüyor.

Peki, PENGU neden yükseliyor? Yükselişin arkasındaki başlıca faktörlerden biri Canary Capital’in PENGU/NFT ETF teklifinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından değerlendirmeye alınmasının yarattığı FOMO oldu. Söz konusu ETF başvurusu onaylanırsa ilk meme coin/NFT ETF’i piyasaya sürülecek.

Buna ek olarak büyük yatırımcıların alımlarının artması da PENGU’nun piyasa değerinin 2 milyar doları aşmasını sağladı.

PENGU Bir Haftada Yaklaşık %35 Değerlendi

Pudgy Penguins token bir haftada yaklaşık %35 değerlenirken, 24 saatlik işlem hacmi de %54 oranında arttı.

Öte yandan balina cüzdanları, temmuz ayının başından bu yana yaklaşık 200 milyon PENGU satın aldı.

PENGU ETF’inin onaylanma ihtimalinin ve Coinbase’in tokene ilgisinin yükselişte etkili olduğu düşünülüyor.

Four years ago today, Pudgy Penguins NFTs minted and the global takeover began.



Thank you to everyone who’s joined us so far.



We’re just getting started. 🐧 pic.twitter.com/nsoJ8L6v36 — Pudgy Penguins (@pudgypenguins) July 22, 2025

Pudgy Penguins, BONK ve TRUMP’ı Solladı

PENGU, piyasa değeri açısından Solana ağı üzerindeki 1 numaralı meme coin olarak BONK ve TRUMP’ı geride bırakarak zirveye yerleşti.

Ayrıca tokenin Binance’deki işlem hacmi 1.03 milyar dolara ulaştı. CoinGlass verilerine göre, PENGU’nun Bitget’teki işlem hacmi 500 milyon doları, OKX’teki işlem hacmi de 465 milyon doları gördü.

Analistler, PENGU’nun yükselişini sürdürebileceğini düşünüyor.

Bir kripto yatırımcısı, PENGU fiyatının kırılma bölgesinin üzerinde gücünü koruduğunu ve olası bir ralliye işaret ettiğini söyledi.

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