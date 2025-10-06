Pengu Fiyat Tahmini: Pengu Fiyatı 1 Dolar Olur mu?

Pengu, 3 aydır beklenen kırılımın gerçekleşmesiyle birlikte 1 dolar seviyesine bir adım daha yaklaştı. Pengu fiyatı ne olur?

Spot ETF’lerin onaylanması beklenirken Pengu fiyatı 0.030 dolar seviyesini geri aldı. Pengu’nun şimdi yukarı yönlü bir hamle yapabileceği düşünülüyor.

Canary Capital’in spot Pengu ETF’i için nihai kararın 12 Ekim’de açıklanması bekleniyor. Bu ETF onaylanırsa Pengu’da kayda değer bir artış görülebilir.

I'm hearing a potential $PENGU ETF may be approved within 6 days?



Big if true. — kropts 👁️ (@kropts) October 6, 2025

Öte yandan FED’in daha fazla faiz indirimine gitmesi halinde Pengu gibi risk varlıklarına daha fazla sermaye girişi gerçekleşebilir.

The odds of a rate cut in the end of October just skyrocketed to 94.6%.



BULLISH FOR CRYPTO! pic.twitter.com/VZruBekyKu — Mister Crypto (@misterrcrypto) October 6, 2025

Pengu Fiyat Tahmini: Pengu 1 Dolar Yolunda mı?

Yukarıda bahsedilen faktörler, Pengu’nun temmuz ayından beri şekillenmekte olan boğa flaması formasyonunu kırması için gerekli olan ivmeyi sağlayabilir.

Pengu’nun 0.030 dolardan sıçraması ve momentum indikatörlerinin pozitife dönmesi meme coin’in güçlü bir yükselişe hazır olduğunu düşündürüyor.

12 saatlik PUDGY / USDT grafiği, boğa flaması formasyonu. Kaynak: TradingView.

RSI’nin başarılı bir sıçramayla birlikte nötr çizginin üzerinde destek bulması satın alma baskısının güçlü olduğunu gösteriyor.

MACD histogramı da sinyal çizgisinin üzerinde olup trendin pozitif olduğunu doğruluyor.

Kırılım doğrulanırsa Pengu 0.047 dolar civarındaki tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden görebilir ve fiyat keşfi aşamasına girebilir. Bu durumda %120’lik bir fiyat artışıyla 0.07 dolar seviyesi hedeflenebilir.

ABD’nin faiz indirimlerini sürdürmesi halinde kripto piyasası genelinde ve Pengu fiyatında yükseliş görülebilir. Pengu güçlü bir yükseliş yaşarsa 1 dolar seviyesine yaklaşabilir.

Snorter Ön Satışının Sona Ermesine 13 Gün Kaldı

Alternatif kripto projelerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar daha yeni tokenlere de gö atabilirler.

Değerlendirilebilecek alternatifler arasında ön satış projeleri de yer alıyor.

Yeni bir ön satış projesi olan Snorter ($SNORT) yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

Özellikle “sniping” için tasarlanmış bir alım satım botu olan Snorter’ın özellikleri arasında limit emirleri, MEV’e karşı dirençli işlemler, kopya ticareti (copy trading) ve rug pull vakalarından koruma yer alıyor.

Snorter bot ve diğer popüler alım satım botları.

Snorter’ın ön satışında 4.3 milyon dolardan fazla fon toplandı. Ayrıca Snorter, staking işlemlerinde %112’ye varan APY sunuyor.

Snorter’ın resmi web sitesine giderek ön satışa katılabilirsiniz. Ön satışın sona ermesine sadece 13 gün kaldı.

Gelişmelerden haberdar olmak için Snorter’ı X ve Instagram‘dan takip edebilirsiniz.

