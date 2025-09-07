Paxos, Hyperliquid İçin USDH Stablecoin’i Önerdi: Gelirin %95’i HYPE Token Geri Alımına Gidecek

Blockchain altyapı sağlayıcısı Paxos, Hyperliquid’in ilk yerel stablecoini USDH’yi çıkarmak üzere resmi bir teklif sundu. Öneriye göre, rezervlerden elde edilen faiz gelirlerinin %95’i HYPE token geri alımlarına ayrılacak.

Paxos, Molecular Labs’ı satın alması ve 10 yılı aşkın stablecoin deneyimi sayesinde validator seçiminde önde gelen aday olarak görülüyor.

Hyperliquid, yerel stablecoini validator oylama süreciyle piyasaya sürmeye hazırlanırken işlem ücretlerini %80 düşürdü. DEX, USDH sembolünü ayırdı ve ekipleri uygulama önerileri sunmaya davet etti; nihai seçim on-chain validator konsensüsü ile belirlenecek.

Paxos Labs, Hyperliquid Altyapı Sağlayıcısını Satın Aldı: USDH Stablecoin Hazırlıkları Başladı

Paxos, merkeziyetsiz ekosistemlerde stablecoin benimsenmesini hızlandırmak için kurduğu Paxos Labs ile Hyperliquid’i öncelikli hedef haline getirdi. Yeni birim, HyperEVM lansmanından bu yana faaliyet gösteren LHYPE ve WHLP tokenlerinin altyapı sağlayıcısı Molecular Labs’ı satın aldı.

Proposal submitted: USDH powered by Paxos



USDH issued by Paxos would mean:



❏ Global issuance that is GENIUS compliant

❏ Revenue sharing that fuels HYPE, protocols and validators

❏ Regulatory clarity + global scale to match @HyperliquidX's explosive growth



Hyperliquid. pic.twitter.com/iKIFUOT0bQ — Paxos (@Paxos) September 6, 2025

Bu hamle, Hyperliquid ekosistemine yerel deneyim kazandırırken, Paxos’un Binance, PayPal, Kraken, Robinhood ve OKX için stablecoin çıkarma konusundaki tecrübesinden faydalanmayı sağlıyor. Şirket, bugüne kadar yedi tokenize varlık üzerinden toplam 160 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirdi.

Paxos, GENIUS Yasası’na uygunluk ve Avrupa’da MiCA uyumluluğu gibi çoklu yargı alanı düzenlemelerine uyum sağlıyor. Şirket, Singapur ve Abu Dabi’de banka lisanslarını elinde bulunduruyor ve Brezilya, Meksika, Arjantin, Türkiye, BAE ve Filipinler’de ödeme koridorları işletiyor.

USDH stablecoini, HyperEVM ve HyperCore blok zincirlerinde yerel olarak dağıtılacak ve tam düzenleyici denetim altında olacak. Rezervler, Hazine bonoları, repo anlaşmaları ve kurumsal piyasa yapıcı gerekliliklerini karşılayan USDG tokenlerinden oluşacak.

Gelir paylaşımı modeli, faiz gelirlerinin %95’ini HYPE geri alımlarına ayırıyor ve bu dağıtım protokoller, validatorler ve kullanıcılar arasında USDH bakiyeleri ve işlem hacimleri oranında yapılacak.

Hyperliquid Ağustos’ta Rekor Kırdı: Stablecoin Talebi Arttı

Hyperliquid, Ağustos ayında 106 milyon dolarlık perpetual futures işlem geliri elde ederek Temmuz’daki 86,6 milyon dolardan %23 büyüme kaydetti. Platform, DeFi perpetual piyasasında %70 pazar payı elde ederken, aylık 383 milyar dolarlık işlem hacmi gerçekleştirdi.

Sadece 11 çalışanıyla yıllık 330,8 milyar dolarlık işlem hacmi yakalayan Hyperliquid, geleneksel ödeme devlerini geride bırakan verimlilik oranları oluşturdu. Piyasa volatilitesi sırasında 24 saatte 29 milyar dolarlık işlem hacmiyle günlük 7,7 milyon dolarlık işlem ücreti toplandı.

Toplam kilitli değer (TVL) Nisan’daki 230,48 milyon dolardan 762,57 milyon dolara yükselirken, kümülatif perpetual futures hacmi 2,57 trilyon dolara ulaştı.

Paxos duyurusunun ardından HYPE token, 24 saatte %2 artışla 47,33 dolardan işlem görüyor. Hyperliquid’in güçlü performansı, stablecoin talebinin artmasına ve ekosistemde kurumsal ilginin büyümesine yol açtı.

Eski BitMEX CEO’su Arthur Hayes, Ağustos sonunda yaptığı açıklamada, HYPE token’ın 2028’e kadar 126 kat değer kazanabileceğini öngördü. Hayes’e göre, HYPE ve benzeri Hazine destekli stablecoin’ler, küresel bankacılık sistemini yeniden şekillendirirken, yatırımcılara yüksek getiri fırsatları sunacak.

Hyperliquid’in USDH Modeli, HYPE İçin Yeni Alım Döngüsü Yaratabilir

Hyperliquid’in yeni stablecoini USDH, platform gelirlerini uygulama geliştiriciler, validatorler ve kullanıcılarla paylaşan “builder code” yaklaşımını stablecoin ekonomisine taşıyor.

Analistler, USDH’nin Hyperliquid’de USDC kullanımını devralması durumunda, HYPE token için yıllık 191 milyon dolarlık ek alım potansiyeli yaratabileceğini belirtiyor. Bu model, ekosistem içinde güçlü bir “flywheel” etkisi oluşturarak hem talep hem de fiyat istikrarını destekleyebilir.

paxos proposing to spend 95% of interest earned in HYPE buybacks



using the current bond/cash ratio of USDC, if USDH replaces USDC in hyperliquid, that'd be an extra 191m/yr in buybacks https://t.co/BavB15qmlA pic.twitter.com/AZjqFNj4Hy — 0xngmi (@0xngmi) September 6, 2025

Paxos, Hyperliquid’in yeni stablecoini USDH’yi, PayPal, Venmo, MercadoLibre, Nubank ve Interactive Brokers gibi platformlarda ticarete açık bir varlık olarak entegre etmeyi planlıyor. Bu hamle, HYPE token için ek likidite ve kurumsal erişim sağlayacak.

USDH, SWIFT, ACH ve banka havaleleri aracılığıyla doğrudan fiat ödeme altyapısını destekleyecek. Ayrıca, Circle’in USDC’si, PYUSD ve USDG’den USDH’ye doğrudan dönüşüm, kullanıcıları ikincil piyasa fiyat riskinden koruyacak.

Stablecoin aynı zamanda kart kullanımı, işletme kabulü ve kurumsal fintech entegrasyonlarıyla gerçek ödeme işlevi sunacak. Bu altyapı, Hyperliquid’i yalnızca kripto kullanıcılarıyla sınırlı kalmadan, küresel tüketici bankacılık sistemlerine bağlayacak.

Topluluk tepkisi olumlu; kullanıcılar, Paxos’un deneyimi ve düzenleyici uyumluluğunu diğer projelerden ayıran kritik bir avantaj olarak görüyor.

This is the strongest proposal yet and I feel comfortable endorsing @Paxos



I feel strongly that the team responsible for undertaking this project should have experience in stablecoin issuance AND have native ties to Hyperliquid



Paxos checks both boxes, albeit the native to… https://t.co/5Lg8WfqkCN pic.twitter.com/8VoVP4p5NC — Ramen🍜 (@Ramen_HL) September 6, 2025

Paxos’un önerisi, USDH’yi küresel düzenlemelere uyumlu bir altyapı olarak konumlandırıyor ve Hyperliquid’in yalnızca kripto odaklı bir platformdan, ana akım finansal sisteme geçişini destekliyor.

