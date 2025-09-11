Orta Asya Ülkesinden Bitcoin Hamlesi! BTC Fiyatı Yükselir mi?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin fiyatı bugün 113.865 dolardan işlem görürken 24 saatlik işlem hacmi ise 50.4 milyar dolar seviyesinde.

Peki, kripto dünyasında neler oluyor? İşte Bitcoin’i etkileyebilecek son gelişmeler.

Orta Asya Bitcoin’e Yöneliyor

Kırgızistan parlamentosu, ülkenin stratejik Bitcoin rezervi oluşturmasına onay verdi. Parlamento, fazla hidroelektrik enerjiyi kullanarak BTC madenciliği yapacak bir kuruluşun oluşturulmasını onayladı.

BREAKING: KYRGYZSTAN PARLIAMENT APPROVES BILL TO CREATE A STRATEGIC #BITCOIN RESERVE



ANOTHER COUNTRY STACKING BTC. IT'S HERE 🔥 pic.twitter.com/Rfc6bDMI41 — The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) September 10, 2025

Kırgızistan Ekonomi Bakanı Bakıt Sıdıkov’a göre, ülkenin hidroelektrik enerji potansiyelinin sadece %10’u kullanılıyor.

Kırgızistan’ın 13 kripto platformunun cirosu 2025’te 11 milyar doları aştı. Bu, 2022 cirosuna kıyasla 200 kat daha fazla. Bazı platformlar Rusya ile bağlantılı işlemleri yasaklasa da sektör hızla büyüdü.

Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de devlet destekli dijital varlık rezervini duyurdu. Rusya da BTC’ye kaynak ayırırken, Japonya, Güney Kore ve Tayvan gibi ülkeler de benzer adımlar atıyor. Küresel hash gücünün %35’i ABD’nin elinde bulunurken, %17’si Rusya’da ve %15’i Çin’de bulunuyor.

Analistler, ülkelerin Bitcoin’e yönelmesinin küresel rezerv varlığı olarak Bitcoin’in meşruiyetini artırabileceğini düşünüyor. Öte yandan ETF’ler de büyümeye devam ederken, on-chain verileri ise uzun vadeli yatırımcıların pozisyonlarını artırdıklarını gösteriyor.

JUST IN: 🇺🇸 Senator Cynthia Lummis calls to revise tax laws unfairly targeting Bitcoin and digital assets.



"Bitcoin and digital assets are being unfairly targeted because of flawed tax rules. We need crypto revisions." pic.twitter.com/EK3hyfTUob — Watcher.Guru (@WatcherGuru) June 10, 2025

Bitcoin’de Son Durum

Bitcoin’in dört saatlik fiyat grafiğine bakıldığında BTC’nin yükselen üçgen formasyonu içinde ve 114.070 dolardan işlem gördüğü görülüyor. 50 EMA’nın (111.731 dolar) 200 EMA’nın (112.534 dolar) üzerine çıkması olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor. 62 seviyesindeki RSI ise BTC’nin ivme kazandığını gösteriyor.

Bitcoin 115.400 doları aşarsa 117.150 dolar ve 118.617 dolara doğru yükselebilir. Aksi durumda 113.395 dolar ya da 112.000 dolar ile 110.000 dolar destek bölgesine doğru bir düşüş gerçekleşebilir.

Bitcoin 118.600 doları aşarsa uzun vadede 130.000 dolara doğru yükselebilir.

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in Güvenliği ile Solana Hızını Bir Araya Getiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in ilk katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin’lerle Bitcoin ekosistemini güçlendirmek üzere tasarlandı.

Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın performansını bir araya getiren Bitcoin Hyper, birçok yeni kullanım durumu sunuyor.

Bitcoin Hyper ekibi güvene ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor. Ayrıca proje Consult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir soruna rastlanmadı.

Bu arada projenin ön satışında 15 milyon dolardan fazla fon toplandı. HYPER token şu anda 0.012895 dolar fiyatla satılıyor ancak ön satışın ilerleyen zamanlarında fiyat artışı olacak.

Bitcoin Hyper’ın web sitesine gidip kripto ya da banka kartıyla HYPER token satın alabilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

