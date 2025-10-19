OpenSea 2026’nın İlk Çeyreğinde SEA Token’ı Piyasaya Sürecek

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Dünyanın önde gelen NFT pazarlarından OpenSea, uzun süredir beklenen SEA token’ını 2026’nın ilk çeyreğinde piyasaya süreceğini açıkladı.

Şirketin CEO’su Devin Finzer, sosyal medya platformu X’te paylaştığı mesajda, SEA token arzının yarısının doğrudan topluluğa dağıtılacağını belirtti. Özel tahsisler ise erken kullanıcılar ve ödül programlarına katılanlar için ayrılacak.

OpenSea, SEA Token İçin Gelirin Yarımını Geri Alımlara Ayıracak ve Staking Özelliği Getirecek

NFT pazarının öncülerinden OpenSea, yaklaşan SEA token lansmanıyla ilgili yeni detayları paylaştı. Token, platformun ana ekosistemine tam entegrasyon sağlayacak ve kullanıcılar, favori koleksiyonları veya projeleri desteklemek için SEA token’larını staking yapabilecek. Ayrıca platform gelirinin %50’si, SEA token geri alımları için kullanılacak.

Bu çift yönlü yaklaşım, tokenın piyasadaki kullanımını artırmayı ve uzun vadeli değerini güçlendirmeyi hedefliyor.

OpenSea, NFT patlamasının ön yüzü olmanın ötesine geçerek çok zincirli bir ticaret platformuna dönüşüyor. Eskiden dijital sanat pazarlarında lider konumda olan platform, artık 22 blok zincirini destekliyor ve bu ay 2,6 milyar dolar işlem hacmi kaydetti; bunun %90’dan fazlası NFT değil, token ticareti üzerinden gerçekleşti.

NFT sektöründeki çöküşle birlikte, işlem hacimleri 2021 zirvesinden bu yana %90’dan fazla düştü. CoinGecko verilerine göre, toplam piyasa değeri 2022 başındaki 20 milyar dolardan Ekim 2025 itibarıyla yaklaşık 4,87 milyar dolara geriledi.

OpenSea crossed $2.6B in trading volume this month, with over 90% from token trading.



This is just the beginning of our transformation, from “NFT marketplace” to “trade everything.”



NFTs were chapter one for us. In 2021, OpenSea brought the first wave of everyday internet users… — dfinzer.eth | opensea (@dfinzer) October 17, 2025

CEO Devin Finzer, şirketin dönüşümünü hem bir zorunluluk hem de evrim olarak tanımladı:

“Makro trendle savaşamazsınız. İnsanlar her şeyi, sadece dijital sanatı değil, ticaret yapmak istiyor.”

Platform, bu dönüşüm kapsamında mobil uygulama ve sürekli vadeli işlemler (perpetual futures) gibi yeni araçları devreye aldı. Artık Uniswap ve Meteora gibi merkeziyetsiz borsalardan alım-satım emirlerini bir araya getirerek, aynı dönemde yaklaşık 16 milyon dolar gelir elde ediyor; bu gelirin kaynağı %0,9 işlem ücreti.

SEA token’ın lansmanı, bir yıldan fazla gecikmişti ve Polymarket gibi tahmin piyasalarında spekülasyonlara yol açmıştı. Finzer’in açıklamasının ardından, 2025 içinde token çıkış ihtimali yaklaşık %40’tan %1’in altına düştü.

OpenSea, Kendini Yenileyerek 3 Yılın En Yüksek İşlem Hacmine Ulaştı

NFT patlamasının zirvesi olan Ocak 2022’de, OpenSea aylık 125 milyon dolar gelir elde etmiş ve 13,3 milyar dolar değerleme ile kripto dünyasının en değerli startuplarından biri olarak öne çıkmıştı.

Ancak 2023 sonlarına gelindiğinde, dijital koleksiyonlara olan ilgi azalınca, platformun aylık geliri sadece 3 milyon dolara geriledi. Şirket, mali baskılar nedeniyle çalışanlarının yarısından fazlasını işten çıkarmak zorunda kaldı, personel sayısı yaklaşık 175’ten 60’a indi.

Düşüş, rakip pazar yeri Blur’un sıfır işlem ücreti ve içerik üreticilere telif ücreti uygulamamasıyla kullanıcıları çekmesiyle hızlandı. OpenSea’nin kendi telif yapısını gevşetme hamlesi ise geri tepti; sanatçılar ve koleksiyoncular şirketi köklerinden uzaklaşmakla suçladı.

Azalan pazar payı ve finansal zorluklarla karşı karşıya kalan CEO Devin Finzer, şirketin yönünü yeniden belirlemeye karar verdi. OpenSea, merkez ofisini Miami’ye taşıdı ve çoğu çalışan artık uzaktan çalışıyor.

Bu stratejik yeniden yapılanmanın etkileri hızla hissedilmeye başlandı. Ekim 2025’in ilk iki haftasında, platform 1,6 milyar dolar kripto işlemi ve 230 milyon dolar NFT işlemi gerçekleştirdi. Bu rakam, OpenSea için son üç yılın en yüksek aylık işlem hacmini işaret ediyor.