Official Trump Fiyat Tahmini: TRUMP Coin Sıfıra mı Gidiyor?

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Official Trump (TRUMP) son 7 günde %8.2 değer kaybetti ve kısa bir süreliğine kilit destek bölgesinin altına düştü.

TRUMP’ın 24 saatlik işlem hacmi %31 artışla 460 milyon doları gördü. Bu, tokenin dolaşımdaki arzının dörtte birine tekabül ediyor ve satış baskısının son derece güçlü olduğunu gösteriyor.

Trump coin’in 10 dolar eşiğini görmesiyle birlikte işlem hacmi de 14 Ağustos’ta 1.2 milyar dolara ulaştı. TRUMP o zamandan bu yana %16 değer kaybetti ve şu anda 8.4 dolardan işlem görüyor.

🟥 Trump Token Tanks: -5% in 24h 🚨$TRUMP now at $8.44 after losing key support at $8.55.



Why the drop?



❌ ETF hype cooling (SEC docs still preliminary)



📉 Technicals: RSI + MACD bearish



🐋 Whales sending tokens to exchanges



Any good news?

👉 Justin Sun still holding a… pic.twitter.com/Jg86Jn82uj — BeLaunch (@BeLaunch_) August 22, 2025

Projenin hak ediş takvimine göre milyonlarca TRUMP tokenin halihazırda serbest bırakılmış olması gerekiyor. Ancak proje ekibinin token kilit açılımlarını durdurmayı tercih ettiği görülüyor.

Projenin resmi web sitesine göre şu anda 400 milyon TRUMP tokenin dolaşımda olması gerekiyordu. Ancak bu arz artışı gerçekleşmedi. Bu durum Trump Coin için pozitif fiyat tahminlerini destekliyor ve proje ekibinin satın alma ilgisinin zayıf olduğu bir dönemde tokenlerini elden çıkarma niyeti olmadığının bir göstergesi olabilir.

Trump Coin Fiyat Tahmini: TRUMP 8.4 Dolar Desteğini Gördü

TRUMP coin’in 4 saatlik grafiğine bakıldığında 8.4 dolardaki kilit desteğe ulaştığı görülüyor. Altcoin en az dört kez bu seviyeden sıçradı.

Bu arada işlem hacimleri de bu bölgede güçlü bir satın alma ilgisi olduğunu gösteriyor.

TRUMP coin kısa bir süreliğine 8.4 doların altına düşmüş olsa da son 24 saatte bu seviyenin üzerinde kaldı.

Öte yandan Göreceli Güç Endeksi (RSI) ise aşırı satış seviyelerinin yakınlarında seyrediyor. Bu, düşüş trendinin güçlendiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

TRUMP coin 8.4 doları net bir şekilde kırar ve 8 dolar bölgesine doğru gerilerse negatif görünüm doğrulanacaktır. Bu durumda 7 dolar seviyesine doğru daha büyük bir düzeltme gerçekleşebilir. Ancak büyük bir sıçrama gerçekleşirse yeniden 10 dolar direncine doğru bir yükseliş görülebilir.

