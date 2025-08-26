NYSE’de Listelenen Şirketten 200 Milyon Dolarlık Bitcoin Planı: İşte Detaylar

Fransız çip üreticisi Sequans Communications, Bitcoin alımları için ATM hisse senedi programı aracılığıyla 200 milyon dolar toplamayı hedefliyor.

New York Borsası’nda SQNS koduyla listelenen şirket, pazartesi günü yaptığı açıklamada bu girişimin 2030’a kadar 100.000 BTC’ye sahip olma yönündeki uzun vadeli hedefi kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Sequans, Bitcoin Satın Almak İçin American Depositary Shares Satacak

4G ve 5G çipleriyle bilinen Paris merkezli yarı iletken şirketi, piyasa koşullarına bağlı olarak ADS’leri (American Depository Shares) satacak.

Şirketin CEO’su Georges Karam, “Bunu hazinemizi optimize etmek, hisse başına düşen Bitcoin’i artırmak ve hissedarlarımıza uzun vadeli değer sağlamak için kullanmayı düşünüyoruz” dedi.

Sequans, haziran ayında Bitcoin stratejisini açıklayarak Bitcoin’i hazine varlığı olarak kabul eden şirketlerin saflarına katıldı.

BitBo verilerine göre, şirketin şu anda değeri 349 milyon dolar olan 3.171 BTC’si bulunuyor. Sequans, 12.387 BTC’ye sahip olan Bitcoin Group SE’den sonra Avrupa’nın en büyük ikinci kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda.

Şirket topladığı fonlarla yaklaşık 1.814 BTC satın alabilir.

Today, we announced a new "At The Market" equity program to support our long-term Bitcoin treasury strategy. $SQNS



🔗 Learn more: https://t.co/1zEPHOjNy1 pic.twitter.com/gcW62ZMCQQ — Sequans (@Sequans) August 25, 2025

Son zamanlarda dünya genelinde Bitcoin’e ilgi arttı. Bilançolarında BTC bulunan şirketlerin sayısı 174’e çıktı.

Strategy, sahip olduğu 632.457 BTC ile en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumundayken, Japonya merkezli Metaplanet ve diğer şirketler ise son aylarda daha az alım yaptı.

Sequans’ın bu son hamlesi, kripto piyasasının volatil seyrettiği bir dönemde geldi. Bitcoin ağustos ayının ortalarında kaydettiği 124.517 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla %11 daha düşük işlem görüyor ve şu anda 110.045 dolar seviyesinde seyrediyor.

Sequans’ın hisseleri pazartesi günü %6.8 düşüşle 0.96 dolardan kapanış yaptı.

Bu arada Ethereum’a yönelik ilgide de kayda değer bir artış görüldü. BitMine Immersion Technologies, SharpLink ve Ether Machine gibi şirketlerin yatırımları, ETH’nin nisan ayından bu yana %198 oranında değer kazanmasını sağladı.

Galaxy, Jump ve Multicoin’den 1 Milyar Dolarlık Solana Planı

Galaxy Digital, Jump Crypto ve Multicoin Capital, şimdiye kadarki en büyük Solana hazinesini oluşturmak için 1 milyar dolar civarında fon toplamayı hedefliyor.

Bloomberg, Cantor Fitzgerald’ın bankacılık hizmetlerini sağlayacağını, Solana Vakfı’nın da eylül ayının başlarında tamamlanması beklenen bu anlaşmayı destekleyeceğini söyledi.

Bu plan kapsamında halka açık bir şirketin devralınması ve Solana için bir dijital varlık hazine aracına dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Benzer şekilde Pantera Capital ise Nasdaq’da listelenen bir şirketi Solana Co.’ya dönüştürmek için 1.25 milyar dolar fon toplamaya hazırlanıyor.

Bu plan kapsamında öncelikle 500 milyon dolar ve varantlar aracılığıyla 750 milyon dolar toplanması hedefleniyor.

Ayrıca Pantera, bu ayın başlarında dijital varlık hazine şirketlerine yaklaşık 300 milyon dolar ayırdığını açıkladı.