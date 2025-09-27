Novogratz: Ilımlı Fed Başkan Adayı Büyük Bitcoin Rallisini Tetikleyebilir

Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, bir sonraki ABD Federal Rezerv (Fed) başkanının para politikasında güvercin bir tutum sergilemesi durumunda Bitcoin’in keskin bir ralli yapabileceğini öngörüyor.

Kripto yatırımcısı Kyle Chasse ile YouTube’da gerçekleştirdiği röportajda Novogratz, Jerome Powell’ın yerine geçecek para politikası dostu bir adayın atanmasının dijital varlıklar için kritik bir dönüm noktası olabileceğine dikkat çekti.

Novogratz, “Bu, Bitcoin ve diğer kripto paralar için potansiyel en büyük boğa katalizörü olabilir” dedi.

Novogratz: Güvercin Politika, Kripto Piyasasında Sert Ralli Tetikleyebilir

Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, özellikle agresif faiz indirimlerini içeren bir güvercin yönelimin fiyatlarda dramatik bir yükselişe yol açabileceğini söyledi.

Novogratz, “Bitcoin 200 bin dolara çıkabilir mi? Elbette çıkabilir,” diyerek böyle bir senaryonun piyasada bir “blow-off top” yani ani zirve anı yaratabileceğini öne sürdü.

Fed’in mevcut başkanı Jerome Powell’ın görev süresi Mayıs 2026’da sona erecek.

Raporlara göre, eski Başkan Donald Trump, Powell’ın yerine Kevin Hassett, Christopher Waller ve Kevin Warsh gibi adayları değerlendiriyor; her biri para politikası konusunda farklı görüşlere sahip. Örneğin Waller, bu yıl Temmuz itibarıyla faiz indirimini savunmuştu.

Novogratz, bunun Amerika için ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı: “Bu, ABD için gerçekten kötü olur,” dedi ve Fed bağımsızlığının risk altında olabileceğine dikkat çekti. Yine de kısa vadede Bitcoin üzerindeki etkisi patlayıcı olabilir.

Novogratz, “Altın fırlıyor… Bitcoin fırlıyor,” diyerek, aşırı güvercin bir adayın atanması durumunda kripto piyasasında sert bir yükseliş beklediğini belirtti.

Röportaj, piyasa gözlemcilerinin genel kaygılarını da yansıttı. PGIM Sabit Gelir Başkan Yardımcısı Daleep Singh, FOMC’nin (Federal Açık Piyasa Komitesi) 2026 sonrası yapısının önemli ölçüde değişebileceğini söyledi. Singh, dolar üzerindeki risklere de dikkat çekerek, risk dengesinin “aşağı yönlü” olduğunu belirtti.

Novogratz’a göre, piyasa tepkiyi resmi aday açıklanana kadar sınırlı tutabilir: “Piyasanın, Trump’ın çılgın hamle yapacağını satın alacağını sanmıyorum; ta ki o hamleyi yapana kadar,” dedi.

Bu döngünün ilk faiz indirimi olan Eylül’deki 25 baz puanlık indirim büyük ölçüde beklendi. Ancak bir sonraki başkan bu süreci hızlandırırsa, yatırımcı sermayesi kriptoya kayabilir. Novogratz, “Bu olursa tamamen yeni bir tartışma başlar,” dedi.

Hex Trust CEO’su: ABD Bankaları Yakında Bitcoin Hizmetleri Sunacak

Hex Trust CEO’su Alessio Quaglini, ABD bankalarının, düzenleyici belirsizlikler netleştiğinde Bitcoin’i ana akıma taşımanın eşiğinde olduğunu düşünüyor.

Quaglini, önümüzdeki aylarda çoğu Amerikan bankasının Bitcoin için saklama, ticaret ve mevduat hizmetleri sunacağını öngörüyor ve ABD düzenlemelerini kurumsal benimseme için “küresel bir standart” olarak nitelendiriyor.

2018 yılında kurulan Hex Trust, Asya, Orta Doğu ve Avrupa’daki kurumsal müşterilere kripto saklama, ticaret, ödünç verme ve staking hizmetleri sunuyor.

200’den fazla çalışanı ve B2B anlaşmalar aracılığıyla bir milyon son kullanıcıya hizmet veren firma, 2025 yılına kadar 20 milyon dolar gelir hedefliyor ve gelecekte olası bir halka arzı değerlendiriyor.

Quaglini ayrıca stablecoin’leri de yıkıcı bir güç olarak görüyor; bunların sınır ötesi ödemelerde SWIFT sisteminin yerini alabileceğini belirtiyor.

ABD’de listelenen ve perakende ticarete dayalı kripto şirketlerinin aksine, Hex Trust’ın stratejisi kurumsal altyapı sunmaya odaklanıyor ve kripto piyasa volatilitesine doğrudan maruz kalmaktan kaçınıyor.