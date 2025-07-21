NFT Piyasası Yeniden Hareketlendi: Neler Oluyor?

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NFT piyasası pazartesi günü yeniden hareketlendi ve bir günde %20’den fazla değer kazandı. NFT’lerin toplam piyasa değeri 5.1 milyar dolardan 6.3 milyar dolara çıktı.

Aylarca durağan seyreden NFT piyasası, Ethereum tabanlı koleksiyonlara ilginin artmasıyla birlikte yeniden canlandı.

Lookonchain’in on-chain verilerine göre, yeni oluşturulan bir cüzdan 45 CryptoPunk NFT’si satın almak için 2.082 ETH (5.87 milyon dolar) harcadı.

Söz konusu işlem, cüzdanın şu anda 1.700 ETH (6.5 milyon dolar) tuttuğu OpenSea’yi hareketlendirdi.

A whale created a new wallet(0x1bb3) and spent 2,082 $ETH($5.87M) to buy 45 CryptoPunk NFTs 4 hours ago.https://t.co/mVu8wrKhT7 pic.twitter.com/pfH4j5lYKI — Lookonchain (@lookonchain) July 21, 2025

CryptoPunks Yükselişe Öncülük Etti

CryptoPunks, taban fiyatlarının bir önceki güne kıyasla %14 artışla 175.320 dolara ulaşmasıyla birlikte piyasadaki yükselişe öncülük etti. CryptoSlam’e göre bu yükselişle birlikte projenin 24 saatlik işlem hacmi 14.7 milyon doları aştı ve günlük satışlarda %11.143’lük bir artış görüldü.

Diğer Ethereum koleksiyonlarında da hareketlilik görüldü. Moobirds %31.1’lik bir artış görürken, Pudgy Penguins ise %2.7 arttı. Buna ek olarak, Bored Ape Yacht Club %6.9’luk bir artış görürken, Infynex Patron gibi daha niş koleksiyonlar ise %9.4 değerlendi.

NFT piyasası genelinde görüşen yükseliş, yatırımcıların yüksek değerli NFT varlıklarına yöneldiklerini gösteriyor.

The NFT market cap just pumped 17% in a day from $5.1B to $6.0B.



Which NFTs are you holding? pic.twitter.com/yIauTicwpy — CoinGecko (@coingecko) July 21, 2025

İkonik Koleksiyonlar ve ETH Hakimiyeti Toparlanmaya İşaret Ediyor

Ethereum, 24 saatte %339’luk artışla 32 milyon dolarlık NFT satışı gerçekleştirdi. CryptoSlam verilerine göre Solana, Bitcon ve BNB Chain de 1.3 milyon dolar ila 2.1 milyon dolarlık satışlar gerçekleştirdi.

Bu arada cüzdan faaliyetlerinde ve hem alımlarda hem de satışlarda kayda değer bir artış görüldü. Ethereum 5.400’den fazla alım görürken, satışlar ise 6.000’e ulaştı.

Bu ivmenin sürdürülüp sürdürülemeyeceği belli olmasa da işlemlerdeki bu artış NFT alanında duyarlılığın hızla değişebileceğini gösteriyor. NFT piyasası aylardır durağan seyrederken, işlem hacimleri ve büyük koleksiyonların taban fiyatları da düşüyordu.

Tüm platformlar ya da blok zincirleri aynı ölçüde toparlanma görmedi. Ethereum tabanlı koleksiyonlar yükselirken, Immutable ve Polygon ise hafif kazançlar ya da küçük düşüşler gördü. Bu durum, Ethereum’un yüksek değerli NFT işlemlerindeki liderliğini gösteriyor.

CryptoPunks’ın son yükselişteki rolü, kültürel değere sahip olan ikonik NFT koleksiyonların cazibesini gözler önüne seriyor.

NFT’lere yapılan yatırımların ve piyasaya duyulan ilginin hızla artması, piyasa genelinde bir toparlanma başladığını gösteriyor. Deneyimli yatırımcılar, NFT piyasasının belirsizliğini sürdürdüğü ve performansının kripto piyasasındaki genel trendlerle bağlantılı olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.