New York Belediye Seçiminde Sürpriz Ayrılık – Kripto Yanlısı Eric Adams Adaylıktan Çekildi

Adams’ın istifası, Mamdani ve Cuomo arasındaki New York belediye başkanlığı yarışını kızıştırdı; anketler ise Mamdani’nin hâlâ açık ara önde olduğunu gösteriyor.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, yeniden seçilme kampanyasını sonlandırdığını açıkladı. Karar, Kasım’daki seçimlere sadece haftalar kala şehirdeki yarışın seyrini değiştirdi.

Adams, X üzerinden paylaştığı videoda, finansal zorluklar ve sürekli geleceğiyle ilgili spekülasyonlar nedeniyle kampanyayı sürdüremeyeceğini söyledi. “Başardıklarımızın tümüne rağmen, yeniden seçilme kampanyama devam edemem,” diyen Adams, Kampanya Finans Kurulu’nun (Campaign Finance Board) kamu eşleştirme fonlarını reddetmesini gerekçe gösterdi.

Fon kaybı ve sürekli “sonraki adımınız ne olacak?” soruları, Adams’ın pozisyonunu sürdürülemez hale getirdi. Bu gelişme, özellikle aday havuzunu yeniden şekillendirirken şehirdeki politik dinamikleri önemli ölçüde etkileyebilir.

Mamdani Çift Haneli Avantajını Koruyor – Adams’ın Ayrılması Yarışı Daraltıyor

Anketler, Adams’ın kalabalık aday grubunda geride kaldığını gösteriyordu. Meclis Üyesi Zohran Mamdani, istikrarlı şekilde çift haneli farkla önde bulunuyor. Eski vali Andrew Cuomo bağımsız olarak yarışırken, Guardian Angels kurucusu ve Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa da yarışta yer alıyor.

Stratejistler, Adams’ın yarıştan çekilmesinin Mamdani ve Cuomo arasındaki mücadelenin sıkışmasına yol açabileceğini, ancak Mamdani’nin hâlâ favori konumda olduğunu belirtiyor.

Adams üzerinde çekilme baskısı giderek artıyordu. Parti yetkilileri ve bağışçılar, Adams’ın varlığının orta kanat Demokrat desteğini böleceğinden ve böylece Mamdani’nin zaferini neredeyse garantileyeceğinden endişeliydi. Kampanyası hiçbir zaman ivme kazanamadı ve anketlerdeki desteği son aylarda tek hanelere geriledi.

Sliwa ise, anketlerde Adams’ın biraz önünde olmasına rağmen yarışta kalacağını açıkladı. Bu durum, Kasım seçimlerinde oy bölünmesi ihtimalini hâlâ gündemde tutuyor.

Adams, ‘Bitcoin Belediye Başkanı’ Unvanını Kripto Maaş Hamlesiyle Kazandı

Ocak 2022’de göreve başlayan Adams, Amerika’daki en kripto yanlısı politikacılardan biri olarak kısa sürede ulusal çapta tanındı. Üç ilk maaşını Bitcoin ve Ethereum’a çevirme hamlesi, ona “Bitcoin Belediye Başkanı” lakabını kazandırdı.

Adams, New York’u “kripto para küresel başkenti” yapmak için şehir hizmetlerinde blok zincir entegrasyonunu teşvik etti. Önerileri arasında belediye kayıtlarının blok zincir üzerinden tutulması, vatandaşların ceza ve vergilerini kripto ile ödeyebilmesi ve hatta Bitcoin teminatlı belediye tahvilleri ihraç edilmesi yer aldı.

Eleştirmenler, aralarında Şehir Denetçisi Brad Lander’ın da bulunduğu isimler, bu fikirlerin finansal riskler barındırdığı uyarısında bulundu.

Tüm şüphelere rağmen, Adams dijital varlıklar sahnesinin önemli bir figürü haline geldi. Galaxy Digital’den Michael Novogratz gibi sektör liderleriyle bağış toplama etkinlikleri düzenledi, Permissionless ve Bitcoin 2023 gibi büyük konferanslarda konuştu ve düzenleyici reformlar için lobicilik yaptı.

Adams, sık sık eski vali Andrew Cuomo’yu hedef alarak, onun düşmanca politikalarla sektörü zayıflattığını iddia etti.

Kripto Topluluğu Siyasi Bir Savunucusunu Kaybetti

Açıklamalara göre Adams’ın kişisel kripto varlıkları 2023 sonu itibarıyla sınırlıydı. Yine de dijital varlıkları savunma isteği, onu diğer ulusal figürlerden ayırıyor ve New York’un sektördeki hedeflerini güçlendiriyordu.

Mayıs ayında, Manhattan’a fintech iş ve yatırımlar getirmeyi amaçlayan bir dijital varlık danışma kurulu kurdu. Bu hamle, şehrin federal düzeydeki stablecoin düzenlemeleri ve piyasa yapısı yasalarıyla uyum sağlamasına yönelik daha geniş çaplı bir çabanın parçasıydı.

Adams’ın adaylıktan çekilmesi, New York siyasetinde seçilmiş ofislerdeki en yüksek profilli kripto savunucularından birinin kaybını işaret ediyor. Şehir yönetimi bir zamanlar belediye başkanını yüksek görünürlüklü bir müttefik olarak görüyordu; Kasım seçimleri, City Hall’un dijital varlıkları kucaklamaya devam edip etmeyeceğini ya da daha temkinli bir yol izleyip izlemeyeceğini belirleyecek.