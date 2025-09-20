NBA Yıldızı Kevin Durant 10 Yıllık Bitcoin Hesabına Yeniden Kavuştu

Durant’ın Bitcoin yatırımı 600 dolardan 117.000 dolara çıkarak yaklaşık 200 kat kazanç sağladı; kurtarılan Coinbase hesabı yıllardır elde edilen bu kazançları koruyor.

Houston Rockets forveti Kevin Durant, uzun süredir erişemediği Coinbase hesabına yeniden giriş yaparak, yaklaşık on yıl önce satın aldığı Bitcoin’lerinin kontrolünü geri aldı.

Durant, yanlış giriş bilgileri nedeniyle yaşanan hayal kırıklığını X hesabından duyurdu ve Coinbase’in destek araçlarının yardımıyla hesabını başarıyla sıfırladığını doğruladı.

Durant ve menajeri Rich Kleiman, Bitcoin’e ilk kez 2016 yılında yatırım yapmıştı. O dönemde girişim sermayedarı Ben Horowitz’in düzenlediği bir doğum günü partisine katılan ikili, ertesi gün Bitcoin satın almıştı.

Kleiman, bu olayı Los Angeles’ta düzenlenen CNBC Game Plan konferansında anlatarak, “Bu akşam ‘Bitcoin’ kelimesini 25 kez duydum ve ertesi gün yatırım yapmaya başladık” ifadelerini kullandı. Ne kadar Bitcoin alındığı ise açıklanmadı.

We got this fixed. Account recovery complete! https://t.co/TWYFpQkXsb — Brian Armstrong (@brian_armstrong) September 19, 2025

Hesabın Geri Yüklenmesiyle Durant, Bitcoin’lerine Kavuştu

Durant ilk Bitcoin aldığında fiyat yaklaşık 600 dolardı. Bugün ise fiyat 117.000 dolar civarında seyrediyor. Bu, neredeyse 200 katlık bir değer artışı anlamına geliyor.

Durant yıllarca hesabına erişemediği için bu varlıklar dokunulmamış kaldı. Sonuç olarak, finans tarihinin en büyük boğa koşularından birini sessizce izlediler. Sorun, kaybolan giriş bilgileri kaynaklıydı; Kleiman bunu sahnede esprili bir şekilde dile getirmişti.

“Ama Bitcoin yükselmeye devam ediyor… yani bu sadece bize yaradı,” dedi. Bu süreç artık çözülmüş durumda.

Durant 10 Yıldır Coinbase Hesabına Sahip

Durant, yıllardır Coinbase ile yakın bağlara sahip. Kendisi ve Kleiman, 2017 yılında girişim şirketleri Thirty Five Ventures aracılığıyla şirkete yatırım yaptı. 2021’den bu yana Durant ayrıca borsanın marka ortaklarından biri olarak yer alıyor.

Durant’in kripto yolculuğu, basketbol kariyerinin zirveye çıktığı dönemle çakıştı. 2016’da Golden State Warriors’a katılmış ve ertesi sezonda ilk NBA şampiyonluğunu kazanmıştı. Şu anda Rockets formasıyla lig tarihinin yedinci en skorer oyuncusu konumunda.

Ayrıca, dijital varlıkları benimseyen artan sayıda NBA oyuncusundan biri. Cleveland Cavaliers pivotu Tristan Thompson bu hafta bir Web3 taraftar etkileşim projesi başlatırken, Charlotte Hornets oyun kurucusu Spencer Dinwiddie daha önce NBA sözleşmesini tokenize etmeyi denemişti.