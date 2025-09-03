Nasdaq Şirketinden Bitcoin Hamlesi! 500 BTC Satın Aldı

CIMG Inc., Bitcoin hazinesini güçlendirme çalışmaları kapsamında 55 milyon dolara 220 milyon adi hisse sattığını duyurdu.

Satış geliştirme şirketi CIMG, hisse satışından elde ettiği gelirlerle 500 BTC satın aldığını açıkladı.

CIMG’nin yönetim kurulu, söz konusu Bitcoin alımının şirketin finansal yönetim stratejisine ve uzun vadeli Bitcoin planlarına uygun olduğunu söyledi.

CIMG CEO’su Wang Jianshuang, şirketin dijital varlık rezervlerini artırmayı ve yapay zeka ve kripto alanlarında işbirlikleri yapmayı hedeflediğini söyledi.

Dijital sağlığa da odaklanan CIMG, söz konusu hisseleri özel plasman aracılığıyla sattı.

Kurumsal Yatırımcıların Bitcoin’e İlgisi Artıyor

Michael Saylor liderliğindeki Strategy’nin izinden giden çok sayıda şirket şu anda kripto hazinesine sahip.

Faaliyet gösteren 170’ten fazla Bitcoin hazine şirketi bulunurken, bunları çoğu Bitcoin satın almak üzere sermaye toplamak için esas iş planlarında değişikliğe gitti.

Web3 Foundation’ın geçici CEO’su Thomas Fecker Boxler, kurumsal hazinelerin Bitcoin’e geçişinin sürpriz olmadığını, tahmin edilebilir bir sonuç olduğunu söyledi.

Cryptonews’e konuşan Boxler, bu trendin istikrarsızlık riski barındırdığını söyledi.

Boxler, piyasaya yeni sermaye girişinin benimsemeyi ve likiditeyi artırabileceğini, ancak bunun piyasa yapısının olgunlaştığının bir işareti olmadığını söyledi. CEO, şirketlerin Bitcoin yatırımlarının piyasaya yeni sermaye getirdiğini ancak finansal bir strateji olarak istikrarsızlık riskleri de taşıdığını söyledi.

Boxler, “Kurumsal kripto hazinelerinin sürdürülebilirliği kısa vadeli heyecandan ziyade kaldıraç ve bilanço yapılarına bağlı olacaktır” ifadelerini kullandı.

CIMG Hissesi %3.53 Düştü

CIMG’nin Bitcoin hamlesi, şirketin düşen gelirler, negatif kar marjları ve finansal istikrarsızlık gibi zorluklarla karşılaştığı bir dönemde geldi. Şirketin gelir tablosu önemli bir düşüş gösteriyor.

Bu arada CIMG’nin hisse fiyatı salı günü %3.53 düşüşle 0.2543 dolardan kapanış yaptı.