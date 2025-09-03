BTC $111,603.06 1.76%
ETH $4,375.32 0.91%
SOL $210.18 4.37%
PEPE $0.0000098 2.55%
SHIB $0.000012 1.45%
DOGE $0.21 2.81%
XRP $2.85 1.99%
ETH Gas (gwei) gas
Cryptonews Bitcoin Haberleri

Nasdaq Şirketinden Bitcoin Hamlesi! 500 BTC Satın Aldı

Bitcoin Btc
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar Profili
Last updated: 
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

CIMG Inc., Bitcoin hazinesini güçlendirme çalışmaları kapsamında 55 milyon dolara 220 milyon adi hisse sattığını duyurdu.

Satış geliştirme şirketi CIMG, hisse satışından elde ettiği gelirlerle 500 BTC satın aldığını açıkladı.

CIMG’nin yönetim kurulu, söz konusu Bitcoin alımının şirketin finansal yönetim stratejisine ve uzun vadeli Bitcoin planlarına uygun olduğunu söyledi.

CIMG CEO’su Wang Jianshuang, şirketin dijital varlık rezervlerini artırmayı ve yapay zeka ve kripto alanlarında işbirlikleri yapmayı hedeflediğini söyledi.

Dijital sağlığa da odaklanan CIMG, söz konusu hisseleri özel plasman aracılığıyla sattı.

Kurumsal Yatırımcıların Bitcoin’e İlgisi Artıyor

Michael Saylor liderliğindeki Strategy’nin izinden giden çok sayıda şirket şu anda kripto hazinesine sahip.

Faaliyet gösteren 170’ten fazla Bitcoin hazine şirketi bulunurken, bunları çoğu Bitcoin satın almak üzere sermaye toplamak için esas iş planlarında değişikliğe gitti.

Web3 Foundation’ın geçici CEO’su Thomas Fecker Boxler, kurumsal hazinelerin Bitcoin’e geçişinin sürpriz olmadığını, tahmin edilebilir bir sonuç olduğunu söyledi.

Cryptonews’e konuşan Boxler, bu trendin istikrarsızlık riski barındırdığını söyledi.

Boxler, piyasaya yeni sermaye girişinin benimsemeyi ve likiditeyi artırabileceğini, ancak bunun piyasa yapısının olgunlaştığının bir işareti olmadığını söyledi. CEO, şirketlerin Bitcoin yatırımlarının piyasaya yeni sermaye getirdiğini ancak finansal bir strateji olarak istikrarsızlık riskleri de taşıdığını söyledi.

Boxler, “Kurumsal kripto hazinelerinin sürdürülebilirliği kısa vadeli heyecandan ziyade kaldıraç ve bilanço yapılarına bağlı olacaktır” ifadelerini kullandı.

CIMG Hissesi %3.53 Düştü

CIMG’nin Bitcoin hamlesi, şirketin düşen gelirler, negatif kar marjları ve finansal istikrarsızlık gibi zorluklarla karşılaştığı bir dönemde geldi. Şirketin gelir tablosu önemli bir düşüş gösteriyor.

Bu arada CIMG’nin hisse fiyatı salı günü %3.53 düşüşle 0.2543 dolardan kapanış yaptı.

En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
Önerilen makaleler
World Liberty Financial, WLFI Token Yakma Kampanyası Başlattı
2025-09-03 11:06:56
[CANLI] Bugünün Dikkat Çeken Kripto Para Haberleri: 3 Eylül 2025 – BTC 111K’yı Aştı, ETH Baskı Altında, Solana ve XRP Toparlanıyor
2025-09-03 09:50:17
Nasdaq Şirketinden Bitcoin Hamlesi! 500 BTC Satın Aldı
2025-09-03 10:04:33
TOKEN6900 Geri Sayımda: 24 Saat Kaldı, 10x Potansiyel Kapıda!
2025-09-02 19:01:00
World Liberty Financial Fiyat Tahmini: WLFI Binance’te Listelendi – Trump’ın Coin’i 10 Milyar Dolara mı Koşuyor?
2025-09-02 16:56:30
Japon Devinden XRP Yatırımı! XRP Fiyatı Ne Olur?
2025-09-02 20:02:28
Strategy'den 449.3 Milyon Dolarlık Dev Bitcoin Alımı!
2025-09-02 14:31:36
Daha Fazla Makale Oku

Daha Fazla Makale

Altcoin Haberleri
World Liberty Financial, WLFI Token Yakma Kampanyası Başlattı
Zehra Ahmed
Zehra Ahmed
2025-09-03 11:06:56
Endüstri Sohbetleri
[CANLI] Bugünün Dikkat Çeken Kripto Para Haberleri: 3 Eylül 2025 – BTC 111K’yı Aştı, ETH Baskı Altında, Solana ve XRP Toparlanıyor
Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
2025-09-03 09:50:17
Zehra Ahmed
daha fazla oku
Crypto News in numbers
editors
Yazarlar Listeri + 66 Daha Fazla
2M+
Dünya Genelinde Aylık Aktif Kullanıcı
250+
Rehberler ve İnceleme Yazıları
8
Piyasadaki Yıllar
70
Uluslararası Yazar Ekibi