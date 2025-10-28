Nasdaq Şirketinden Bitcoin Adımı! 48 Milyon Dolar Topladı

Nasdaq’da listelenen Prenetics Global, Bitcoin programını ilerletmek ve hızla büyüyen gıda takviyesi markası IM8’i büyütmek için 48 milyon dolar sermaye topladı.

Söz konusu fonlama turuna geleneksel piyasalardan ve kripto piyasasında birçok yatırımcı katıldı. Bunlar arasında Kraken, Exodus, GPTX, DL Holdings ve American Ventures gibi şirketler de yer alıyor.

Şirketin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Aryna Sabalenka ve Adrian Cheng gibi ünlü yatırımcılar da şirketteki yatırımlarını artırdı.

Prenetics, IM8’i Büyütmek ve Bitcoin Yatırımlarını Artırmak İçin 216 Milyon Dolar Toplamayı Hedefliyor

Hissedarları arasında David Beckham’ın da bulunduğu Prenetics, söz konusu teklifle birlikte 216 milyon dolara kadar sermaye toplayabileceğini söyledi.

Şirketin CEO’su Danny Yeung, yeni fonlama turu sayesinde IM8’in uluslararası alandaki büyümesinin hızlanacağını, aynı zamanda şirketin Bitcoin satın alma stratejisinin de güçlendirileceğini söyledi.

Prenetics, 1 Ağustos itibariyle her gün 1 BTC satın almaya başladı ve 27 Ekim itibariyle yaklaşık 31 milyon dolar değerinde 275 BTC’ye sahip.

Şirket, fonlama turunun ardından toplam likiditesinin 131 milyon dolar civarına ulaşmasını bekliyor.

Beckham ile birlikte kurulan IM8, şirketinin büyümesinde önemli bir role sahip. Markanın geliri ilk 11 ayda 100 milyon doları gördü ve 2026 yılında 160 milyon dolar ile 200 milyon dolar arasında gelir elde etmesi bekleniyor.

Big moment for Prenetics (NASDAQ: PRE) 👇



We’ve completed an oversubscribed $40M+ raise, up to $200M+, backed by leading investors — Kraken, Exodus (NYSE: EXOD), XtalPi (https://t.co/AeNajt0Ulu), GPTX (by Jihan Wu), DL Holdings (https://t.co/saxcSAPL4v) American Ventures, World… — Danny Yeung (@DannyYeung_) October 27, 2025

Yeung, Prenetics’in uzun vadeli hedefinin yıllık 1 milyar dolar gelire ulaşmak olduğunu, ayrıca şirketin beş yıl içinde 1 milyar dolar değerinde Bitcoin’e sahip olmayı planladığını söyledi.

Pazartesi günü yapılan duyuruya rağmen Prenetics’in hissesi %21.96 oranında düşüş kaydederek 13.08 dolardan kapanış yaptı. Ancak Yahoo Finance verilerine göre daha sonra hisse fiyatında %4.51’lik bir toparlanma görüldü.

Şirketin hisseleri volatil fiyat hareketleri sergilese de son altı ayda %160’tan fazla değerlendi.

Metaplanet 500 Milyon Dolarlık Hisse Geri Alımı Başlatıyor

Japonya merkezli bir Bitcoin yatırım şirketi olan Metaplanet, mNAV değerindeki düşüş nedeniyle 150 milyon hisseyi yeniden satın almayı planladığını duyurdu.

*Notice Regarding the Establishment of Share Repurchase Program* pic.twitter.com/GBNY8fJfv4 — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) October 28, 2025

Şirket, söz konusu girişimin sermaye verimliliğini artırmak ve şirket değeri ile Bitcoin varlıkları arasındaki farkı ele almak üzere gerçekleştirildiğini söyledi. Metaplanet, piyasa volatilitesi nedeniyle hisse fiyatının adil değerinin altına düştüğünü belirtti.

Şirketin mNAV değeri şubat ayında 10.33x’e ulaştı ancak bu ayın başlarında 0.88x’e kadar düştü ve daha sonra 1.03x’e toparlandı. Metaplanet’in mevcut mNAV değeri, şirketin değerinin Bitcoin rezervlerinin değerine kıyasla düşük olduğunu gösteriyor.

10x Research’ün yakın tarihli bir raporuna göre Metaplanet ve Strategy gibi halka açık şirketler aracılığıyla Bitcoin’e yatırım yapmak isteyen bireysel yatırımcılar yaklaşık 17 milyar dolar kaybetti.

Şirket, bireysel yatırımcıların bu kayıplarının hisse primlerinden kaynaklandığını söyledi.

Bu arada Galaxy Digital CEO’su Michael Novogratz, yeni kripto hazine şirketlerinin pik seviyelere ulaşmış olabileceğini söyledi.